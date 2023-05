Jak prowadzić skuteczny biznes w Hiszpanii?

Powodów do przeprowadzki do Hiszpanii jest wiele, wśród tych najczęściej wymienianych możemy wskazać: łagodny klimat, zrelaksowany styl życia, bogate dziedzictwo architektoniczne, doskonałą kuchnię, wino, flamenco, San Fermín, przyjazność dla obcokrajowców, dobrze rozwinięty system edukacji, wiele renomowanych uniwersytetów, wysoki poziom służby zdrowia.

Wśród najczęściej wymienianych powodów brakuje często tego, bez którego pozostałe miałyby mniejsze możliwości istnienia, a jest nim: ekonomia i możliwości biznesowe.

Hiszpania to 47 milionowy kraj, który odwiedza ponad 80 mln turystów rocznie. Dynamicznie rozwijająca się gospodarka Hiszpanii oferuje szereg możliwości dla zagranicznych inwestorów oraz przedsiębiorców. Widać to z roku na rok, PKB na mieszkańca Hiszpanii w 2022 roku wyniosło 27.910 euro, o 2.410 euro więcej niż w 2021 roku. Rozpoczęcie biznesu w Hiszpanii otwiera również perspektywy znacznie wykraczające poza Półwysep Iberyjski. Korzystna lokalizacja geograficzna Hiszpanii sprawia, że jest ona jednym z najbardziej dostępnych obszarów w Europie. Ponadto jako kraj nadmorski, Hiszpania ma dostęp do morskich szlaków handlowych, co może być korzystne dla rozwijania biznesów związanych z importem i eksportem. Hiszpania często zwana jest również “europejskimi wrotami do Ameryki Łacińskiej” co pozwala na ekspansję poza kontynent europejski. To tylko kilka aspektów, które choć istotne, nie są decydujące. Poniżej dowiesz się o kolejnych powodach, dlaczego warto otworzyć biznes właśnie w ojczyźnie Cervantesa.

9 powodów, dla których to właśnie w Hiszpanii powinieneś otworzyć swój biznes.

Hiszpania jest 4. największą gospodarką w Unii Europejskiej i 14. na świecie; Hiszpański jest jednym z najbardziej rozpowszechnionych języków na świecie. Dla prawie 500 milionów osób hiszpański jest pierwszym językiem; Łączność z rynkami LATAM i MENA. Wysoko rozwinięty i umiędzynarodowiony sektor biznesowy sprzyjający partnerstwu i dostępowi do innych rynków; Hiszpania zajmuje 9. miejsce pod względem napływu bezpośrednich inwestycji zagranicznych na świecie; Ulgi podatkowe: hiszpański rząd oferuje ulgi podatkowe dla przedsiębiorców, którzy inwestują w określone sektory, takie jak rozwój technologii, innowacje, energetyka odnawialna i inne; Dotacje i finansowanie: w Hiszpanii istnieją programy finansowania i dotacji, takie jak np. „Enisa”, który oferuje finansowanie dla nowych i innowacyjnych firm bądź program “INNOVA INVEST”, który wspiera zagraniczne inwestycje w badania i rozwój poprzez szereg dotacji skierowanych do przedsiębiorstw z kapitałem zagranicznym, które prowadzą badania i rozwój w Hiszpanii; Dostęp do rynku UE: Hiszpania będąc krajem członkowskim Unii Europejskiej, daje możliwość bezpośredniego dostępu do jednolitego rynku europejskiego; Niskie koszty prowadzenia biznesu: w porównaniu do innych krajów europejskich. Hiszpania ma stosunkowo niskie koszty prowadzenia biznesu, w tym koszty pracy, koszty wynajmu biur czy koszty materiałów i wyposażenia; Wysoko wykwalifikowana siła robocza: Hiszpania ma dobrze wykształconą i wykwalifikowaną siłę roboczą, co czyni ją atrakcyjnym miejscem dla przedsiębiorców, którzy szukają wykwalifikowanych pracowników. Ponadto, w Hiszpanii istnieje wiele szkół wyższych i uniwersytetów, co oznacza, że przedsiębiorcy mogą łatwo znaleźć specjalistów w różnych dziedzinach.

Czy trudno jest prowadzić biznes w Hiszpanii?

Według zestawienia „Global Business Complexity Index 2021”, przeprowadzonego przez TMF Group, pod względem złożoności, prowadzenie biznesu w Hiszpanii jest znacznie prostsze niż w Polsce. W Hiszpanii możesz skorzystać z usług wyspecjalizowanych kancelarii prawnych, które znają prawo oraz realia panujące w obydwu krajach, co pozwala na zdobycie znacznej przewagi na starcie jak i na uniknięcie niepotrzebnych kosztów związanych z nieznajomością lokalnych przepisów. Pomimo tego, że przepisy prawa hiszpańskiego regulujące prowadzenie działalności gospodarczej, w tym procedury związane z rejestracją, są zbliżone do polskich, pamiętajmy, że są to jednak odrębne systemy prawne i należy zaznajomić się z przepisami, które będą miały zastosowanie do danego przedsięwzięcia, chociażby te jak unikać podwójnego opodatkowania, co uregulowane jest w zawartej pomiędzy Polską a Hiszpanią umowie o unikaniu podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku.

Od czego zacząć?

Od 1 maja 2004 roku, a więc od dnia przystąpienia Polski do Unii Europejskiej proces przeniesienia, czy też rozpoczęcia działalności w Hiszpanii uległ znacznemu uproszczeniu. Zagraniczni przedsiębiorcy będący obywatelami UE nie muszą już składać wniosków o pozwolenie na pobyt (zgodnie z Dyrektywą 2004/38/WE wymóg posiadania tzw. Karty pobytu zniesiono w 2007 roku), czy rozpoczęcie działalności gospodarczej. Obywatele polscy, którzy pragną rozpocząć działalność gospodarczą w Hiszpanii powinni w pierwszej kolejności uzyskać numer identyfikacji obcokrajowca (N.I.E. –Número de Identificación de Extranjero), a w przypadku pobytu na terytorium Hiszpanii przekraczającego 3 miesiące, należy pamiętać́ o dopełnieniu obowiązku, jakim jest rejestracja w Centralnym Rejestrze Obcokrajowców (Registro Central de Extranjeros). Konieczne jest również posiadanie numeru identyfikacji podatkowej (N.I.F. – Número de Identificación Fiscal) oraz ubezpieczenia, w ramach ubezpieczenia społecznego (Seguridad Social) bądź prywatnego.

Jaką formę działalności wybrać?

W Polsce, jak i w Hiszpanii najpopularniejszą formą prowadzenia działalności obok jednoosobowej działalności gospodarczej, czyli tak zwanego samozatrudnienia (autónomo) jest spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (sociedad limitada). Obie formy mają swoje wady, jak i zalety. Warto przed podjęciem decyzji przeanalizować je z prawnikiem oraz zastanowić się jak będą one pasowały do danego modelu biznesowego.

System podatkowy w Hiszpanii

Jeżeli zdecydujesz się na działalność w formie spółki, warto wiedzieć, że jest ona opodatkowana podatkiem dochodowym od osób prawnych (Impuesto sobre las Sociedades). System podatkowy w Hiszpanii jest zaprojektowany w celu zachęcenia do internacjonalizacji i inwestycji zagranicznych. Ogólna stawka podatku dochodowego od osób prawnych, gdy obroty nie wynoszą więcej niż milion euro, w Hiszpanii wynosi 23%. Przez pierwsze dwa lata podatek ten wynosi 15%. Podstawowa stawka podatku VAT wynosi 21%, jednakże nie ma on zastosowania w całym kraju, gdyż na Wyspach Kanaryjskich podatek ten zastąpiony jest przez specjalny podatek IGIC, który obecnie wynosi 7%.

Hiszpańskie przepisy podatkowe wprowadzają liczne oraz korzystne dla przedsiębiorców rozwiązania w postaci ulg podatkowych czy niższych składek na ubezpieczenie społeczne w początkowym okresie prowadzenia działalności. Wsparcie finansowe można uzyskać nie tylko na rozpoczęcie działalności gospodarczej, ale także na rozwój czy modernizację przedsiębiorstwa. Jednym z przykładów regulacji mających na celu zachęcanie do innowacji jest możliwość zastosowania ulgi R&D (od ang. research and development), dla projektów badawczo-rozwojowych i innowacji technologicznych. Kolejnym rozwiązaniem jest tzw. Patent Box, przewidującym ulgę do 60% z przychodów z tytułu komercjalizowania wyników działalności badawczo-rozwojowej. Na pomoc publiczną mogą liczyć szczególnie małe i średnie przedsiębiorstwa.

Podsumowanie

Przedsiębiorcy, którzy chcą prowadzić działalność gospodarczą w Hiszpanii, powinni zwrócić uwagę na kilka kluczowych kwestii. Po pierwsze, ważna jest znajomość języka hiszpańskiego, ponieważ większość umów i dokumentów biznesowych sporządza się w tym języku. Język hiszpański warto znać nawet na poziomie podstawowym, gdyż ułatwi to znacznie kontakt i nawiązanie dobrych relacji z hiszpańskimi kontrahentami. Po drugie, warto zrozumieć specyfikę kultury biznesowej w Hiszpanii, która jest dość formalna i wymaga od przedsiębiorców posiadania odpowiedniego savoir-vivre. Prowadzenie skutecznego biznesu w Hiszpanii wymaga uwzględnienia wielu czynników, począwszy od kulturowych, na przepisach prawa skończywszy. Oto kilka wskazówek, które mogą Ci pomóc w prowadzeniu biznesu w Hiszpanii:

Zrozumienie kultury hiszpańskiej: Hiszpanie są bardzo przywiązani do swojej kultury, języka i tradycji. Warto poznać te aspekty oraz je szanować.

Poznanie języka hiszpańskiego: Chociaż wiele osób w Hiszpanii mówi po angielsku, znający język hiszpański przedsiębiorcy będą mieli znacznie łatwiejsze zadanie. Hiszpański, to także jeden z podstawowych języków biznesowych w Europie.

Wybór odpowiedniego miejsca na siedzibę firmy: Hiszpania posiada wiele interesujących regionów, w których można założyć firmę. Warto dokładnie przeanalizować każdą z możliwości pod kątem kosztów, lokalizacji, dostępności do infrastruktury oraz możliwości rozwoju.

Zapoznanie się z przepisami prawa: W Hiszpanii obowiązują surowe przepisy prawne, a łamanie prawa może prowadzić do poważnych konsekwencji. Warto więc dokładnie zapoznać się z przepisami oraz skonsultować je z adwokatem.

Budowanie relacji biznesowych: W Hiszpanii relacje biznesowe są bardzo ważne. Warto więc zadbać o budowanie trwałych relacji z kontrahentami oraz z innymi przedsiębiorcami. Spotkania biznesowe często odbywają się w czasie lunchu lub kolacji.

Promocja firmy: Hiszpanie są bardzo aktywni w mediach społecznościowych, więc warto zadbać o obecność swojej firmy na platformach takich jak Facebook, Twitter czy Instagram. Ważne są także reklamy na stronach internetowych i w lokalnych mediach.

Dbanie o pracowników: W Hiszpanii ważne jest dbanie o pracowników. Należy pamiętać o przestrzeganiu przepisów dotyczących wynagrodzeń oraz godzin pracy. Warto też zapewnić pracownikom możliwości rozwoju oraz szkolenia.

Postrzeganie czasu: Hiszpanie często przykładają większą wagę do wartościowania relacji i jakości życia, niż do ścisłego przestrzegania harmonogramów i terminów. Dlatego też można spotkać się z elastycznością w realizacji umówionych terminów. Ważne jest zrozumienie tej kulturowej specyfiki i elastyczność w podejściu do zarządzania czasem.

Pamiętaj, że powyższe wskazówki są ogólne, a konkretny sukces biznesowy zależy od wielu czynników, takich jak branża, konkurencja, umiejętności menedżerskie i korzystanie ze wsparcia specjalistów, takich jak prawnicy, księgowi, marketingowcy mających bogate doświadczenie na hiszpańskim rynku.

Autor tego artykułu: Bartosz Wach

Kancelaria Adwokacka Wach and Wach – Specjaliści ds. prawa w Hiszpanii