Jak sztuczna inteligencja i nowe technologie pomagają w cyfrowej transformacji?

Jak nowoczesne technologie – w tym SI – pomogą przeprowadzić biznes przez proces transformacji cyfrowej?

Technologia jest miarą postępu w społeczeństwie. To, w jaki sposób wykorzystujemy ją do poprawy jakości naszego życia i całego ludzkiego doświadczenia, świadczy o naszym rozwoju cywilizacyjnym. Obecnie jesteśmy w momencie Czwartej Rewolucji Przemysłowej, która w dużej mierze zostanie zdefiniowana przez rozwój sztucznej inteligencji.

Sztuczna Inteligencja (SI) choć aktualnie wciąż jest czymś zupełnie nowym, to w nadchodzących latach, podobnie jak elektryczność, stanie się częścią struktury życia codziennego. Już teraz zmienia nasze życie na lepsze. Sami nie zdajemy sobie sprawy jak często nam towarzyszy – korzystając z komputera, smartfonu czy tabletu.

SI ma potencjał by zrewolucjonizować biznes o wiele szybciej, niż nam się wydaje. Szczególnie teraz, w trakcie pandemii jej uczestnictwo w procesie transformacji cyfrowej jest nieuniknione.

SI może tworzyć nowe miejsca pracy

Technologia SI jest stale rozwijana i doskonalona, tak aby ulepszyć sposób w jaki żyjemy oraz pracujemy, z ambicjami, aby działać szybciej, lepiej i sprawniej. W świecie pracy Sztuczna Inteligencja pomaga nam oszczędzać czas i zwiększać produktywność.

Rozwój automatyzacji niewątpliwie ułatwia życie, ale także niesie za sobą szereg pytań, przede wszystkim o zachowanie miejsc pracy. Choć zdecydowana część zadań, szczególnie w sektorze produkcyjnym zostanie zrewolucjonizowana, nie oznacza to że zmniejszy się odsetek zatrudnionych. Zmiana dotyczy przede wszystkim transformacji i automatyzacji procesów, tak aby zmaksymalizować zyski i skrócić czas wykonania czynności. Personel zostanie w ten sposób odciążony od prac rutynowych. Ponadto, potencjał SI drzemie w zakresie tworzenia nowych produktów, usług i rozwiązań technologicznych, a w realizacji tych projektów niewątpliwie rola człowieka będzie niezastąpiona.

Przyszłość biznesu już trwa

Według badań przeprowadzonych przez Salesforce połowa ankietowanych przedsiębiorców zdaje sobie sprawę z tego, że praca zdalna choć miała być rozwiązaniem tymczasowym, to w pewnym stopniu stanie się stałym elementem działalności firmy. To rodzi pewne trudności, w szczególności dla firm które jak dotąd nie miały do czynienia z zarządzaniem zespołami na odległość.

Pomijając aspekt czysto techniczny – jak zapewnienie odpowiednich narzędzi pracy, wykorzystanie odpowiednich platform i programów, zdalny dostęp do danych firmy i bazy klientów – w nowej post-pandemicznej rzeczywistości przedsiębiorcy stoją przed wyzwaniem zapewnienia swoim pracownikom odpowiednich narzędzi nauki. 61% liderów biznesu twierdzi, że w przyszłości pracy, będą wymagali od swojej kadry stale nowych umiejętności. Nowa rzeczywistość wymaga od ludzi nie tylko znajomości technologii, ale przede wszystkim kompetencji szybkiego uczenia się. Kultywowanie tendencji edukowania się przez całe życie pomoże firmom całkowicie zmienić sposób podnoszenia kwalifikacji pracowników. To, jak wypełniamy istniejące dziś luki w zakresie kompetencji i wykształcenia, zadecyduje o naszym sukcesie jako społeczeństwa w przyszłości.

Te umiejętności sprawią, że pracownicy będą mogli odnaleźć się w każdych warunkach, korzystając ze zdywersyfikowanych narzędzi. Technologia zmienia i rozwija się bardzo dynamicznie i prawdopodobnie to tempo będzie sukcesywnie rosnąć. Możliwość wykorzystania przez kadrę pracowniczą narzędzi takich jak sztuczna inteligencja, jest nieoceniona w rozwoju biznesu.

Indywidualne podejście do każdego z naszych klientów

Oczekiwania klientów, które uległy zmianie podczas pandemii, będą miały długofalowe konsekwencje dla przedsiębiorstw każdej wielkości. Ostatnie kilka miesięcy doprowadziło do zrewolucjonizowania stylu życia wielu z nas, również albo przede wszystkim pod kątem technologicznym.

Niezbędnym narzędziem do poprawy naszych doświadczeń jest personalizacja. Natychmiastowy dostęp do źródła informacji o klientach, takich jak poprzednie zakupy, ich preferencje i upodobania pomagają dostawcom usług zdecydowanie lepiej poznać i zrozumieć ich potrzeby. Obecnie obsługa klienta przechodzi przez znaczny proces zmiany. W czasach gdy e-commerce stał się jednym z filarów handlu, internetowe centra obsługi klientów mają o wiele więcej zgłoszeń niż miało to miejsce przed pandemią. W tak szybko zmieniającym się środowisku szansą na przetrwanie są chatboty. Oparte na technologii SI mogą wnieść wyższą jakość obsługi klienta, jednocześnie usprawniając przepływ informacji i procesowanie zapytań.

W rzeczywistości w jakiej się obecnie znajdujemy nie ma miejsca na zwłokę, trzeba działać tu i teraz. Ponieważ zapotrzebowanie na usługi online i bardziej elastyczne doświadczenia konsumentów stale rośnie, firmy nie mają innego wyjścia, jak tylko wdrażać innowacje. Przedsiębiorstwa, które nie wykorzystają tego momentu na zmianę, zostaną w tyle i będzie im bardzo trudno nadrobić stracony czas. Automatyzacja jest silnym elementem rozwoju i pozwoli firmom zaoszczędzić pieniądze, a jednocześnie wzmocnić pozycję marki. Pandemia Covid-19 zwróciła uwagę na fakt, jak istotna jest rola innowacji w procesie transformacji cyfrowej.

Zaufanie jako podstawa innowacji

Wraz ze wzrostem możliwości cyfrowych, które stają się coraz bardziej inteligentne i domyślne, rośnie również potrzeba budowania zaufania do sztucznej inteligencji. Dzięki odpowiedzialnemu wykorzystaniu narzędzi SI mogą one stać się dla nas zarówno w biznesie jak i życiu codziennym, ogromnym wsparciem, pozwalając wykonywać zadania bardziej starannie i efektywnie, a także szybciej niż kiedykolwiek znajdować rozwiązania wielu problemów współczesnego świata.

Innowacyjność i zaufanie to dwie kluczowe wartości, którymi kierujemy się w Salesforce. Zdajemy sobie sprawę z tego, że droga przez cyfrową transformację może być trudna do przebycia, dlatego dostarczamy naszym klientom narzędzia wyposażone w najnowsze technologie, kierując się przy tym wsparciem zaufanych ekspertów.

Autor: Krzysztof Augustynowicz, Regional Sales Director CEE Commercial Business Unit w Salesforce