Jak szybko przenieść sprzedaż do Internetu dzięki Sky-Shop?

Liczby związane ze sprzedażą internetową z roku na rok rosną. Najnowsze dane mówią o tym, że w Polsce zakupy w sieci robi już co 7 internauta, co daje 21 milionów e-kupujących. Można się spodziewać, że w związku z pandemią w przyszłym roku statystyki będą jeszcze bardziej imponujące. Już wiemy, że 27% z osób kupujących w sieci deklaruje, że robi to częściej z powodu koronawirusa.

Polacy zmieniają więc swoje nawyki zakupowe na korzyść branży e-commerce. Czy oznacza to, że tradycyjny handel za kilka, kilkanaście lat stanie się reliktem przeszłości? Nie. Na osiągnięcie maksymalnych zysków i uniknięcie potencjalnych strat pozwoli Ci jednak prowadzenie sprzedaży zarówno w kanałach online, jak i offline.

Jak i dlaczego warto przenieść sklep do Internetu?

Skoro zainteresował Cię ten artykuł, prawdopodobnie prowadzisz już sprzedaż w sklepie stacjonarnym. Oznacza to, że masz ogromną przewagę nad wieloma przedsiębiorcami zaczynającymi działalność w e-commerce. I nie polega ona jedynie na cennym doświadczeniu, choć oczywiście jest ono na wagę złota. To jednak także bardziej namacalne kwestie, takie jak:

Posiadanie działalności gospodarczej i znajomość obowiązków związanych z prowadzeniem własnej firmy.

Ugruntowana współpraca z hurtowniami i dostawcami produktów, a co za tym idzie wyższa dostępność produktów i niższe ceny.

Własny magazyn (lub sklep, który można traktować jako magazyn).

Co zyskasz, przenosząc sprzedaż do sieci?

Nowych klientów z całej Polski, a nawet świata, do których dotrzesz ze swoją ofertą o każdej porze dnia i nocy.

Pozycję eksperta dzięki tworzonym materiałom.

Zwiększenie rozpoznawalności marki zarówno w świecie online, jak i offline.

Możliwość sprzedaży nie tylko za pośrednictwem sklepu i e-sklepu, ale także Allegro i innych platform zakupowych.

Już w tym miejscu chcemy podkreślić, że aby otworzyć sklep internetowy nie musisz zatrudniać zespołu programistów ani grafików. Współczesne rozwiązania e-commerce sprawiają, że rozpoczęcie handlu w sieci to przysłowiowe kilka kliknięć.

Oprogramowanie sklepów internetowych

Błyskawiczne założenie sklepu internetowego jest możliwe dzięki nowoczesnym platformom sklepowym, jak Sky-Shop. Działają one w modelu abonamentowym. Oznacza to, że w zamian za opłacanie miesięcznego abonamentu, którego ceny rozpoczynają się od 99 zł, dostajesz dostęp do oprogramowania, umożliwiającego sprzedaż, oraz szeregu innych przydatnych w e-commerce funkcji. Oto, co zyskujesz, zakładając sklep na Sky-Shop:

możliwość korzystania z ponad 1200 funkcji,

elastyczne pakiety abonamentowe, dzięki którym płacisz tylko za te funkcje, z których naprawdę korzystasz,

sklep zaprojektowany w technologii RWD,

intuicyjny panel administracyjny,

gotowe integracje z ponad 330 hurtowniami,

gotowe integracje z Allegro, eBay, marketplace’ami, systemami płatności, kurierami oraz narzędziami marketingowymi,

aplikację mobilną do zarządzania sklepem,

bezpłatne wsparcie techniczne doradców.

Otwarcie sklepu internetowego w 5 krokach

Przeniesienie sprzedaży do sieci rozpoczyna się od wyboru oprogramowania, które Ci to umożliwi. Następnie zakładasz tam konto – na początek może być testowe, czyli całkowicie bezpłatne. W dalszej kolejności musisz zadbać o:

Wykupienie domeny, czyli adresu internetowego Twojego sklepu. Jego nazwę prawdopodobnie wymyśliłeś już dawno. Dodanie produktów do sklepu. Jeśli współpracujesz z hurtownią zintegrowaną z danym oprogramowaniem, produkty pobierzesz automatycznie. Jeśli dostawcy nie ma na liście integracji, w Sky-Shop.pl nowe integracja zostanie wykonana dla Ciebie bezpłatnie. W innych przypadkach np. autorskiego asortymentu, produkty dodasz ręcznie uzupełniając przygotowane wcześniej pola. Konfiguracja wyglądu sklepu. Kreator szablonu w oprogramowaniu sprawi, że będzie to łatwe, szybkie, przyjemne – i niewymagające umiejętności graficznych. Działa on na zasadzie “przeciągnij i upuść” – to jak układanie klocków. Możesz oczywiście zdecydować się także na własny projekt graficzny stworzony zgodnie z Twoimi wytycznymi.

Określenie metod płatności i dostawy. Szybkie płatności to dziś absolutna konieczność w sprzedaży online, dlatego przed jej rozpoczęciem musisz podpisać umowę z dostawcą bramki płatności. W przypadku bramki Sky-Pay wystarczy wypełnienie formularza. Podobnie jest z różnymi formami dostawy – pamiętaj, że klienci lubią mieć wybór. Stwórz regulamin i politykę prywatności. Oczywiście nie musisz robić tego samodzielnie. Jeśli nie masz aktualnej wiedzy prawniczej, dobrym pomysłem będzie zlecenie napisania tych dokumentów specjalistom.

Strategia omnichannel, czyli jak łączyć sprzedaż online i offline

Jak wspomnieliśmy już we wstępie, celem tego artykułu nie jest zniechęcenie Cię do tradycyjnego handlu. Chcemy Ci za to pokazać, że warto prowadzić sprzedaż w kilku kanałach. Dlaczego? Bo to jeden z najbardziej skutecznych sposobów na zwiększenie liczby klientów.

Musisz pamiętać jednak o pewnych zasadach, które sprawią, że sprzedaż wielokanałowa rzeczywiście będzie się opłacać:

Polityka cenowa w każdym kanale powinna być spójna.

Daj klientom możliwość zamówienia towaru przez Internet i stacjonarny odbiór przesyłki.

Zadbaj o zsynchronizowane działania marketingowe.

Stale aktualizuj stan dostępności towarów w każdym kanale – pomoże Ci w tym Sky-Shop.

Pamiętaj, że omnichannel to również różne formy komunikacji. Komunikuj się ze swoimi konsumentami na żywo, telefonicznie, mailowo, za pośrednictwem mediów społecznościowych, a także chatu.

Łączenie kanałów sprzedaży w sieci

Prowadzenie sklepu stacjonarnego i internetowego to dopiero początek drogi w kierunku sprzedaży wielokanałowej. Internet oferuje znacznie więcej możliwości, z czego zdają sobie sprawę e-kupujący. Dane mówią jasno: 52% internautów wybiera sklepy internetowe, a 38% woli kupować za pośrednictwem platform zakupowych. Jakie jeszcze kanały warto wziąć pod uwagę?

Allegro, eBay, Emipik Marketplace i inne portale aukcyjne oraz marketplace’y.

Sklep na Facebooku.

Porównywarki cenowe.

Sky-Shop dostarcza gotowe integracje ze wszystkimi z tych kanałów, byś mógł wygodnie obsługiwać sprzedaż z poziomu jednego panelu administracyjnego.

Podsumowanie

Sprzedaż przenosi się do Internetu. To fakt, z którym nie sposób dyskutować. To jednocześnie ogromna szansa na zwiększenie liczby klientów, a co za tym idzie – zysków.

Na zakończenie chcemy się podzielić liczbami, które utwierdzą Cię w przekonaniu, że właśnie teraz warto handel online:

Tylko w kwietniu 2020 roku sklepy internetowe korzystające z oprogramowania Sky-Shop odnotowały 70-procentowy wzrost wartości zamówień, a maju 44-procentowy. Inne wartości możesz sprawdzić na grafice powyżej.

Firmy, które stosują strategię omnichannel, zatrzymują 89% swoich klientów, podczas gdy te, które tego nie robią – tylko 33%

To co, gotowy do podboju Internetu? Zachęcamy do kontaktu na www.sky-shop.pl!