Jak wykorzystać technologię do usprawnienia łańcucha dostaw?

Pod wpływem nowych technologii oraz ciągle zmieniających się oczekiwań konsumentów, w handlu detalicznym i e-commerce nastąpiła swoista zmiana paradygmatu. Konsumenci domagają się już nie tylko natychmiastowej wysyłki towarów, ale również wysokiej jakości dostawy uzupełnionej pozytywnymi wrażeniami z internetowych zakupów. Ten trend najbardziej widoczny jest w sektorze FMCG, napędzanym przez masowe przejście na zakupy online. Tymczasem najnowsze systemy monitoringu mogą wspierać sprzedawców na różnych etapach dostawy i usprawniać łańcuch dostaw.

W niedalekiej przyszłości możemy spodziewać się pojawienia się nowego typu konsumenta – oczekującego jeszcze szybszej dostawy, wyższej jakości produktów i gwarancji bezpieczeństwa zakupów. Detaliści będą musieli sprostać tym wymaganiom. Wielu z nich przechodzi na model wielokanałowej sprzedaży (tzw. omnichannel): w tradycyjnych sklepach, w Internecie i przez aplikacje mobilne. Powodzenie takiego przedsięwzięcia zależy jednak od solidnego łańcucha dostaw i dobrze skoordynowanych procesów logistycznych.

Zautomatyzowane odbiory i zwroty

Sukces połączenia tradycyjnego sklepu ze sklepem online zależy od sprawnej komunikacji wewnętrznej i niezawodnej logistyki. Aby sprzedawcy byli w stanie sprostać rosnącej liczbie zamówień, coraz ważniejsza staje się wydajność procesów magazynowych, szczególnie w przypadku produktów FMCG. Kompletowanie towarów, pakowanie i wysyłka muszą zostać zoptymalizowane. Technologia może skutecznie wspierać ten proces. Kamery z odpowiednim oprogramowaniem analitycznym, umożliwiającym zarządzanie zapasami oraz kolejkami przy kasach lub w punktach odbioru towarów, coraz powszechniej stosuje się w sklepach i centrach dystrybucji lub magazynach.

– Konsumenci, którzy odbierają produkty zakupione online w sklepie nie lubią stać w długich kolejkach. Dzięki odpowiednio skonfigurowanemu systemowi, kamery mogą monitorować strefy odbioru i alarmować managera sklepu o tworzących się zatorach. Aby zapewnić bezpieczny, bezkontaktowy odbiór towarów, do komunikacji między pracownikiem a klientem można użyć zintegrowanych domofonów – mówi Dagmara Pomirska z Axis Communications.

W podobny sposób można też ulepszyć proces zwrotu produktów, który jest zazwyczaj niewygodny i skomplikowany, może irytować klientów oraz zniechęcać ich do ponownych zakupów. Na popularności zyskują metody zbliżeniowe, takie jak np. zwroty do automatycznych skrytek, obsługiwanych za pomocą kodów QR. Co ważne – wszystkie te technologie mogą działać w obrębie jednego, zdalnie zarządzanego systemu, a te same urządzenia, które wchodzą w skład systemu bezpieczeństwa sklepu, dzięki odpowiedniemu konfiguracji, mogą równocześnie zarządzać kolejką lub optymalizować prace magazynowe.

Usprawnienia operacyjne w magazynach

Zadowolenie współczesnego konsumenta wymaga zwiększenia dokładności realizacji zamówień oraz optymalizacji czasu dostawy. To kolejny obszar, w którym sprawdzi się technologia. Wdrożenie odpowiednich rozwiązań pomoże usprawnić procesy i wyeliminuje wąskie gardła, a automatyzacja procedur może np. skrócić roboczogodziny i poprawić wydajność operacyjną w magazynach. Nie musi to oznaczać kosztownej inwestycji w nowe urządzenia. Można do tego wykorzystać istniejący sieciowy system bezpieczeństwa, który uzupełniony o oprogramowanie analityczne, zyska nowe funkcjonalności.

– Bemol, brazylijski sprzedawca elektroniki, potrzebował systemu monitoringu do swoich obiektów. Zaproponowaliśmy kompleksowe rozwiązanie, dzięki któremu urządzenia zostały również wykorzystane do optymalizacji prac magazynowych, koordynacji dostaw i kontroli produkcji. Dzięki specjalnemu oprogramowaniu kamery mogą sczytywać kody produktów i np. automatycznie wysyłać informacje o stanie magazynowym do centrum dystrybucji lub sklepu – opowiada Dagmara Pomirska.

Inwestycje w łańcuch dostaw

Podczas pandemii zakupy online zyskały na popularności, a wzmożona aktywność konsumentów w Internecie ujawniła nieefektywność łańcuchów logistycznych. Najbardziej odczuli to detaliści, którzy – szczególnie w pierwszych miesiącach pandemii – borykali się z trudnościami w realizacji zamówień. Można się spodziewać, że utrzymujące się w branżach e-commerce i FMCG wzrosty spowodują inwestycje w usprawnienie łańcuchów dostaw oraz optymalizację procesów zarządzania magazynami.

Jednym z aspektów, którego nie można pominąć podczas planowaniu zakupu nowych urządzeń i technologii jest bezpieczeństwo. Digitalizacja procesów operacyjnych w logistyce niesie za sobą wzmożone zagrożenie cyberatakami, a to może mieć znaczący wpływ nie tylko na wyniki finansowe sprzedawcy, ale także na obsługę klienta oraz opóźnienia spowodowane zakłóceniami łańcucha dostaw. Na rynku jest już dostępne oprogramowanie, dzięki któremu sprzedawcy mogą monitorować drogę towaru z magazynu do klienta oraz szybko reagować na ewentualne problemy. Inne kluczowe funkcje takiego oprogramowania obejmują scentralizowane zarządzanie usługami transportowymi i kurierskimi.

Zwiększony popyt na produkty FMCG będzie się utrzymywał, a na detalistach ciążyć będzie coraz większa presja zapewnienia bezpieczeństwa zakupów i optymalizacji procesu dostaw. Różnorodne zachowania zakupowe oraz rosnące wymagania konsumentów, dotyczące wygody oraz szybkości dostaw sprawią zapewne, że model omnichannel będzie nadal zyskiwał na popularności. – Technologia może odegrać tutaj znaczącą rolę, skutecznie zwiększając szybkość i dokładność realizacji dostaw w branży FMCG. Poprawa wydajności poszczególnych etapów podróży produktu z magazynu do klienta pozytywnie wpłynie na cały łańcuch dostaw. Zyskają nie tylko sprzedawcy, ale również firmy kurierskie i spedycyjne – dodaje Dagmara Pomirska.