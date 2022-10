Jak zacząć promować mały sklep internetowy? 5 skutecznych metod generowania pierwszych zysków

Mały sklep internetowy może generować duże zyski. Wszystko jednak zależy od tego, jak podejdziesz do kwestii rozpoznawalności marki i pozycjonowania. Podpowiadamy, jakie obszary powinny Cię na początek szczególnie interesować.

Ach, to SEO. Czyli po co Ci pozycjonowanie sklepu

Pozycjonowanie i optymalizacja witryny pod kątem SEO to największa przysługa, jaką możesz sobie zrobić już od pierwszych chwil, gdy stawiasz sklep. Czas zainwestowany na dostosowanie witryny do oczekiwań stawianych przez Google w postaci jego algorytmów wydających ocenę danej strony nigdy nie jest czasem straconym. Dobra wiadomość jest taka, że wdrożenie wskazówek, które regularnie wydaje Google developerom, programistom, projektantom i specjalistom od SEO na pewno przyniesie rezultaty. Zła wiadomość jest taka, że nie jest to najłatwiejsze zadanie, aby posiąść wiedzę w tak szerokim zakresie: jeśli czujesz, że gubisz się w gąszczu informacji, zwróć się do specjalistów, takich jak „Mayko – skuteczne pozycjonowanie sklepów„. Usługa ta niekoniecznie musi Cię słono kosztować, a Ty zyskujesz czas na rozwijanie asortymentu sklepu, marketingu i innych kwestii biznesowych.

Niech Cię zobaczą! Płatne reklamy Google Ads

Opłacanie (z głową!) reklam Google Ads to doskonały sposób na pozyskanie wartościowego ruchu, szczególnie w sektorach ecommerce z wysoką konkurencyjnością, czyli branży odzieżowej, kosmetycznej czy elektronicznej. Dobrze przygotowana kampania pozwala ukierunkować reklamę na konkretnych użytkowników, w tym osoby, które już np. odwiedziły Twoją stronę (tzw. remarketing). Z badań wynika, że działania remarketingowe wykazują się nawet kilkukrotnie większą skutecznością (czyli kończą się transakcją) niż w przypadku zupełnie „świeżych” użytkowników. Umiejętne wykorzystywanie Google Ads do tworzenia bazy użytkowników, którzy są świadomi Twojej marki, to efektywny sposób na pozyskanie pierwszych klientów i klientów powracających: niebywale cenny nabytek dla startującego, niewielkiego sklepu jak Twój.

Zawsze świeże treści, czyli sensowny blog

Blog jest idealną przestrzenią do umieszczania contentu zarówno wartościowego dla użytkownika, jak i nasyconego słowami kluczowymi. Aby jednak dowoził stawiane przed nim cele, musi być pisany pod kątem wytycznych SEO: każdy wpis powinien mieć odpowiednią długość, zawierać odpowiednie frazy i odpowiadać na pytanie, które można zdefiniować np. za pomocą Google Search Console. Im częściej będzie aktualizowany Twój blog, tym lepiej: Google lubi strony, na których pojawiają się regularnie nowe i dobre dla użytkownika treści. Nie warto zaniedbywać tego aspektu już od samego początku tworzenia strony: działania contentowe są procesem, który przynosi rezultaty dopiero po pewnym czasie. Tym bardziej spektakularne one będą, im rzetelniej podejdziesz do kwestii publikacji i pisania nowych treści. Wartościowy content jest dla działań promocyjnych paliwem: nieodzownym elementem, bez którego Twój sklep internetowy po prostu „nie pojedzie”.

Bądź tam, gdzie Twoi potencjalni klienci

Google Ads pozwala Ci dotrzeć do wybranych grup klientów, ale wymaga za to odpowiedniej zapłaty. Z kolei social media to kanał, który (przynajmniej teoretycznie) jest bezpłatny i jedynie poświęcając swój czas i kreatywność możesz przykuć uwagę użytkowników, na których Ci zależy. Do najpopularniejszych social media należą oczywiście Facebook, Instagram, YouTube, TikTok. Dobrze jest wykonać odpowiedni research nim założysz konto dla swojego sklepu i ustalić strategię komunikacyjną marki. Z pewnością inne medium wybierzesz, jeśli celujesz w klientów w wieku nastoletnim, a inne, jeśli w osoby po 30. roku życia. To samo z językiem i formą przekazu. Miej na uwadze, że obecnie najlepszym sposobem sprzedaży czegokolwiek (począwszy od wizerunku, poprzez produkty na usługach kończąc) jest format video. Spokojnie, nawet, jeśli nie przepadasz za obecnością przed kamerą, możesz wymyśleć sposób na to, jak wykorzystać ten trend do promocji swojego sklepu. Mimo wszystko brakuje Ci pomysłów? Zwróć się po poradę do profesjonalistów: oni będą wiedzieć, jak Ci pomóc!

Upewnij się, że jesteś widoczny

Mówiliśmy, że social media są teoretycznie darmowe: to prawda, ponieważ co pewien czas pojawiają się informacje na temat tego, że zasięgi poszczególnych stron zostały z różnych względów ograniczone, a dopiero po włączeniu płatnych kampanii „magicznie” wróciły do poprzedniego poziomu. Polityka poszczególnych social media bywa bardzo różnorodna i zmienna, dlatego warto trzymać rękę na pulsie. Oprócz tego, płatne reklamy w kanałach, w których Twoi potencjalni klienci przebywają dla przyjemności i dla nawiązywania relacji z innymi, to zawsze dobry pomysł. Tutaj jednak musisz wykazać się prawdziwym sprytem, kreatywnością i najlepiej znajomością nie tylko trendów marketingowych, ale również obyciem w aktualnych viralach, aby zwrócić na siebie uwagę. Wydaje Ci się, że to duży wysiłek? Być może, ale naprawdę warto: zbudujesz sobie oddane grono osób, które staną się tzw. ewangelistami Twojej marki.

Jak widać, metod na zwiększenie zasięgu już od pierwszych chwil działania małego sklepu jest wiele. Warto zwracać uwagę na to, aby rozwijać się równomiernie, ponieważ Google najbardziej ceni w takich działaniach symetryczność: jeśli zbagatelizujesz jeden aspekt działalności (np. wykupienie certyfikatu SSL lub nie publikowanie tzw. duplicate content), nawet najlepsze działania na innych polach mogą pójść na marne. Dlatego wsparcie doświadczonej osoby specjalizującej się w pozycjonowaniu może Ci znacznie ułatwić życie przedsiębiorcy.