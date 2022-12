Jak zwiększyć liczbę przeszczepień w Polsce?

Dzięki realizacji Narodowego Programu Rozwoju Medycyny Transplantacyjnej Ministerstwo Zdrowia chce zwiększyć liczbę przeszczepień komórek, tkanek i narządów pobranych od dawców żywych i zmarłych. Celem programu jest zwiększenie liczby przeprowadzanych przeszczepień w Polsce poprzez promowanie transplantologii w społeczeństwie, edukację personelu medycznego oraz wsparcie szpitali, banków tkanek i komórek oraz laboratoriów diagnostycznych. Przewidziana jest również bardzo szeroka gama świadczeń finansowanych w programie, czyli np. leczenie choroby, przeszczep przeciw gospodarzowi, monitorowanie biorców wysoko immunizowanych. Ponadto program zakłada także działania prospołeczne – kampanie edukacyjne, działania promocyjne, mające zapewnić odpowiedni poziom wiedzy, a także budować pozytywny odbiór medycyny transplantacyjnej. Działania kierowane są do społeczeństwa, ale również do kadry medycznej – zapewniając szkolenia, a także nowe rejestry mające ułatwić pracę zarówno lekarzom zgłaszającym, jak i wykonującym przeszczepienia – skoordynować cały skomplikowany proces.

– Trzeba wskazać na stały rozwój ośrodków przeszczepiających. Przede wszystkim w zakresie infrastruktury, czyli prace remontowo-budowlane, zakup sprzętu i aparatury wysokospecjalistycznej, co zwiększa dostępność do świadczeń transplantacyjnych, jak również pozytywnie wpływa na jakość i bezpieczeństwo wykonywanych świadczeń. Kolejnym, równie istotnym zadaniem o charakterze inwestycyjnym, są zadania dedykowane dla oddziałów anestezjologii i intensywnej terapii, które realizują programy donacyjne – i tutaj celem tego zadania jest premiowanie aktywności donacyjnej podmiotów leczniczych. Z innych, również kluczowych zadań w kontekście funkcjonowania systemu opieki medycyny transplantacyjnej, wskazać należy na zadanie dotyczące finansowania działalności koordynatorów transplantacyjnych. To zadanie jest absolutnie kluczowe – stworzenie takiej dobrze działającej, spójnej, koherentnej sieci koordynatorów transplantacyjnych jest kluczowe z punktu widzenia prawidłowego funkcjonowania systemu – powiedziała serwisowi eNewsroom Magdalena Kramska, Naczelnik Wydziału Transplantologii i Krwiolecznictwa w Departamencie Oceny Inwestycji, Ministerstwo Zdrowia. – W tej chwili, w programie finansowana jest całość takiej sieci zaczynając od samego dołu, czyli od koordynatorów donacyjnych właśnie w szpitalach, które identyfikują, zgłaszają dawców, poprzez koordynatorów, którzy pracują w ośrodkach transplantacyjnych i koordynują już później proces przeszczepienia po stronie biorcy, ale również koordynatorów z ośrodków hematologicznych, których zadaniem jest obsługa i wspomaganie procesów przeszczepiania komórek krwiotwórczych. Koordynatorów żywego dawstwa – to również bardzo kluczowe, po to, żeby oni stanowili taki pomost między stacjami dializ a ośrodkami przeszczepiającymi, i później już bardziej tak organizacyjnie, administracyjnie, również koordynatorzy wojewódzcy. To jest program, który uruchomiliśmy w zeszłym roku – oni mają za zadanie stymulować aktywność donacyjną w regionie, czyli wspomagać szpitale donacyjne, które są pod ich opieką właśnie po to, żeby programy donacyjne mogły się w nich rozwijać. I koordynatorzy centralni, czyli 24-godzinne dyżury w Poltransplancie, którzy zapewniają łączność między tymi wszystkimi pozostałymi koordynatorami, którzy się w systemie pojawiają – tłumaczy Kramska.