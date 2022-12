Czym jest nowoczesny system zarządzania hotelem?

XXI wiek coraz bardziej „stoi” na nowych technologiach, które wspierają niemalże wszystkie obszary naszej pracy i życia codziennego. Dziś nikogo już nie dziwią płatności online, możliwości Internetu mobilnego czy wykorzystywanie energii odnawialnej. Ten rozwój i zmiany dotyczą niemalże każdej branży – od bankowości, przez handel, aż po branżę hotelarską. W przypadku tej ostatniej często mówi się o tzw. nowoczesnym systemie zarządzania. Co kryje się pod tym pojęciem?

Czym jest nowoczesny system zarządzania?

Współczesny rynek jest dynamiczny, zmienia się pod wpływem trendów, działań konkurencji i zmiennych oczekiwań klientów. Wyróżnienie się na rynku jest coraz trudniejszym procesem, a na sukces wpływa ogrom czynników. Branża hotelarska jest natomiast jedną z najprężniej i najszybciej się rozwijających. Nic więc dziwnego, że naturalnie „sięgnęła” po nowe systemy i technologie.

Nowoczesny system zarządzania oparty jest więc na nowych rozwiązaniach i współczesnych trendach, które mają na celu poprawić funkcjonowanie obiektu, odciążyć personel, usprawnić wewnętrzne procesy i dotychczasową organizację. Obowiązują on m.in.

Recepcję – w tym proces dokonywania zameldowania i wymeldowania oraz system pracy recepcji całodobowej ( https://setpin.pl/blog/calodobowa-recepcja-czy-to-konieczne/ ),

Rezerwację,

HR – np. organizację pracy personelu,

Tworzenie i planowanie zapasów oraz zarządzanie materiałami,

Zarządzanie jakością,

Obsługę Klienta.

Dzięki nowym systemom połączenie, zarządzanie i nadzorowanie wszystkich tych obszarów jest łatwiejsze, mniej obciążające i korzystniejsze dla Klientów. Ostatecznie więc dzięki systemom tym zyskujesz:

Lepszą organizację pracy – w tym redukcję obowiązków pracowników,

Zautomatyzowane procesy wewnętrzne,

Oszczędność – zarówno czasu, jak i pieniędzy,

Minimalną ilość błędów, które bywają kosztowne lub naruszały wizerunek budowanej marki,

Szybki zwrot z inwestycji,

Przewagę konkurencyjną, która pozostała w tyle z obecnymi trendami.

Przykłady systemów do nowoczesnego zarządzania

Wśród tych najczęściej wymienianych są np. zamki elektroniczne na kod, automatyczne okna i drzwi, powiadomienia SMS czy centralny system kontroli. Każdy z nich nie tylko usprawnia powyższe obszary, ale także zapewnia większe bezpieczeństwo, będące nierzadko głównym elementem budowania przewagi konkurencyjnej.

Zamki elektroniczne na kod

Alternatywa dla kart i klasycznych zamków na klucz. Ich mechanizm bazuje na kilkucyfrowych kodach, które nadaje się w sposób indywidualny (tj. przypisuje się konkretnym gościom). Te wpisuje się na panelach, które wdraża się do istniejących już, „standardowych” drzwi” (co z kolei znacznie zmniejsza koszty implementacji).

System od Setpin działa w chmurze, nie wymaga instalacji bezpośrednio w hotelowych komputerach i działa w czasie rzeczywistym. To dzięki tej funkcji kody można w dowolnym momencie zmieniać, a uprawnienia dostępu – zabierać. Nawet gdy istnieje minimalne ryzyko naruszenia bezpieczeństwa – kod można zmienić w każdym miejscu na świecie, a cały proces zajmie nie więcej niż kilka sekund.

Rozwiązanie to niesie za sobą automatyzację, elastyczność, komfort i wspomniane już bezpieczeństwo, które docenią zarówno właściciele, personel, jak i goście. Więcej o zamkach przeczytasz na: https://setpin.pl/rodzaje-zamkow/

Automatyczne okna i drzwi

Mają wbudowane różne czujki – ruchu, pogody lub dymu – które uruchamiają główną centralę, otwierając lub zamykając drzwi lub okna (np. w przypadku deszczu lub silnego wiatru). Zarówno automatyczne okna, jak i drzwi, muszą spełniać normy bezpieczeństwa PN-EN 16005:2013 oraz DIN 18650, które gwarantują jakość i niezawodność poszczególnych systemów.

Docelowo każdy z nich ma nie tylko likwidować bariery, ale także gwarantować bezpieczeństwo podczas np. ewakuacji czy akcji ratunkowych.

Powiadomienia SMS

Raport „Consumer Research Reveals Guest Preferences and Expectations for Direct Hotel Communication” wskazał, że 73% Klientów ceni sobie głównie komunikację online. Aż 25% z nich preferuje wyłącznie wiadomości tekstowe – w tym SMSy. Wizja automatycznych powiadomień, które spływają na telefon gości, jest więc sprawną odpowiedzią na trendy i przy okazji – dużym usprawnieniem dotychczasowej obsługi klienta. Wysyłane komunikaty instruują i informują gości o najważniejszych elementach – np. wskazówkach dotyczących dojazdu do hotelu, hasłach WiFi, doby hotelowej czy serwowanych śniadań.