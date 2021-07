JR HOLDING ASI S.A. zainwestuje w operatora serwisu dyktanda.pl 1,3 mln zł

EDU Games S.A. jest zarówno wyłącznym właścicielem jak i operatorem serwisu internetowego dyktanda.pl. Na koniec maja 2021 roku zarejestrowanych w nim było około 60 tys. użytkowników oraz zanotowano około 600 tys. unikalnych użytkowników (według Google Analytics). W przedsięwzięcie jest zaangażowany kapitałowo również były prezes warszawskiej Giełdy dr Ludwik Sobolewski, który pełni jednocześnie funkcję członka Rady Nadzorczej Edu Games.

– Pozyskanie solidnego partnera w postaci JR HOLDING jest dla Edu Games szansą na przyspieszenie rozwoju. Stanowi to dla nas także potwierdzenie dotychczas zbudowanej wartości biznesu i perspektyw modelu biznesowego spółki – powiedział dr Sobolewski.

EDU Games planuje dalszy rozwój w zakresie stworzenia i zaimplementowania szeregu nowych modułów, stanowiących uatrakcyjnienie serwisu i rozszerzenie jego funkcjonalności w zakresie stworzenia i zaimplementowania: modułu korepetycji online, dyktand ze słuchu, modułu analizy i powtórek błędów ortograficznych, modułu Q&A, modułu dziecko/rodzic, gry „Bitwa Ortograficzna” oraz platformy „Matematyka” jako serwisu matematycznego o równie rozbudowanych możliwościach dla użytkowników.

– Projekt dyktanda.pl rośnie dynamicznie i jednocześnie systematycznie, notując ciągłe wzrosty rzędu kilkadziesiąt procent miesiąc do miesiąca. Platforma cały czas rozwija się funkcjonalnie, po wakacjach chcemy oddać użytkownikom kolejne moduły pomagające w kreatywnej i zgrywalizowanej edukacji. Konsekwentnie budujemy markę Dyktanda.pl i docieramy do coraz większego grona odbiorców – już nie tylko do młodzieży szkolnej, ale również do dużej liczby osób dorosłych – komentuje Grzegorz Wach, Prezes Zarządu EDU Games S.A.

Spółka EDU Games zawarła z JR HOLDING umowę inwestycyjną określającą warunki inwestycji JR HOLDING w 20% akcji spółki w zamian za kwotę ok. 1,3 mln zł.

– Ta inwestycja jest dla nas kolejnym etapem realizacji naszej strategii angażowania się w projekty z branży nowych technologii. EDU Games działa w rosnącej branży wsparcia edukacji, w której nowe technologie zyskują coraz większe znaczenie, szczególnie w związku z wyzwaniami jakie postawiła przed nami pandemia. Zamierzamy wesprzeć to przedsięwzięcie i dzięki temu wzmocnić naszą ekspozycję na sektory dla których obecna sytuacja jest szansą rozwojową – powiedział Artur Jedynak – wiceprezes Zarządu JR HOLDING ASI S.A.