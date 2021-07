7Levels wyda gry Afterburn na konsolach Microsoftu

30. lipca zadebiutuje inbento na Xbox Series S|X oraz Xbox One w cenie 4,99 EUR/USD. Gra, za której wydanie oraz port odpowiada 7Levels od dziś będzie dostępna w przedsprzedaży. Do końca roku spółka planuje kolejne premiery na urządzeniach z rodziny Xbox

– Planujemy stałe rozwijanie działalności wydawniczej poza Nintendo Switch, a co za tym idzie – kolejne premiery na urządzeniach z rodziny Xbox. Poza portem inbento, pracujemy także nad przystosowaniem do Xboxów drugiej gry studia Afterburn – Golf Peaks, która również okazała się dużym sukcesem na konsoli Nintendo Switch. Data premiery nie została jeszcze ustalona, ale debiut planujemy jeszcze w tym roku – opisuje działalność wydawniczą Krzysztof Król, wiceprezes 7Levels

Z okazji nadchodzącej premiery został przygotowany również nowy trailer gry. Jednocześnie spółka kontynuuje prace nad kolejnym, dużym autorskim tytułem, o którym informował jeszcze w poprzednim roku. Jest to platformowa gra przygodowa przedstawiona w charakterystycznym dla spółki wymiarze 2,5 D. Będzie to tytuł singleplayer, skierowany do dojrzałego odbiorcy, a planowana długość rozgrywki wyniesie co najmniej kilka godzin.

– Autorskie projekty są w dalszym ciągu opracowywane, ale szczegóły dotyczące dat premier nie zostały jeszcze ustalone. Spółka cały czas skupia się przede wszystkim nad największym dotychczas projektem, który zadebiutuje nie tylko na Nintendo Switch, ale na wszystkich najważniejszych platformach. O szczegółach będzie informować w odpowiednich raportach oraz komunikatach – kończy Król