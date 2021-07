Rebranding Work Service. Od 19 lipca usługi pod marką Gi Group

Work Service S.A. od 19 lipca br. będzie oferowała usługi w obszarze rekrutacji, zatrudnienia tymczasowego i stałego oraz outsourcingu pod marką międzynarodowej agencji zatrudnienia Gi Group. Rebranding jest kolejnym etapem konsolidacji usług w ramach Gi Group i wynika ze strategii biznesowej grupy.

Zmiana marki Work Service jest kolejnym ważnym krokiem w integracji usług w ramach Gi Group, która w sierpniu 2020 roku nabyła większościowy pakiet akcji Work Service S.A. Wynika ona ze strategii biznesowej Gi Group, która w skali globalnej pod tą właśnie marką oferuje usługi w obszarze rekrutacji, zatrudnienia tymczasowego i stałego oraz outsourcingu pracowników „blue collar”.

– Ponad 20 lat działalności Work Service zbudowało nasze duże doświadczenie, zaufanie firm i kandydatów. Nadal chcemy jak najskuteczniej odpowiadać na rosnące wymagania rynku, rozwijając kompleksowość usług – począwszy od rekrutacji, przez zatrudnienie stałe lub tymczasowe, pełną obsługę kadrowo-płacową, po wspieranie rozwoju kariery pracowników. Od 19 lipca br. będziemy działać pod marką Gi Group, jednej z najsilniejszych i najbardziej rozpoznawalnych w Europie i na świecie – komentuje Iwona Szmitkowska, Prezes Zarządu Work Service S.A.

Efektem integracji usług Work Service S.A. i Gi Group sp. z o.o. pod jedną, globalną marką będzie pełne wykorzystanie ich synergii i komplementarności, a także najlepszych praktyk i rozwiązań. Zapewni możliwość podjęcia działań na większą skalę i większą skuteczność operacyjną, tym samym bardziej dynamiczny rozwój, zwiększenie liczby klientów oraz skuteczne budowanie pozycji lidera w obszarze rekrutacji, zatrudnienia tymczasowego i stałego oraz outsourcingu w Polsce. Istotnym elementem strategii będzie dalsze wdrażanie nowoczesnych rozwiązań, automatyzacji i digitalizacji procesów.

– Polska jest bardzo ważnym dla nas rynkiem, na którym chcemy się rozwijać. Inwestycja w Work Service S.A. i integracja usług pod jedną marką umacniają naszą pozycję konkurencyjną. Są też jasnym, pozytywnym komunikatem do rynku: jesteśmy dla Was obecni w Polsce we wszystkich obszarach, w których nas potrzebujecie: rekrutacji i zatrudnienia w zakresie pracy tymczasowej, stałej oraz outsourcingu pracowników „blue collar” jako Gi Group, rekrutacji profesjonalistów i menedżerów jako Grafton Recruitment oraz wyższej kadry zarządzającej przez Wyser – komentuje Paolo Caramello, szef Gi Group na Europę Centralną.

Proces rebrandingu Work Service

Spółka Work Service S.A. nadal będzie działała jako podmiot prawny, zachowując dotychczasową nazwę przedsiębiorstwa. Oferowanie przez Work Service S.A. usług pod marką GI Group nie wpłynie na bieżącą obsługę klientów i kandydatów. Nie wymaga z ich strony podejmowania jakichkolwiek działań w zakresie dotychczasowej współpracy.

Wartości marki Gi Group, takie jak zrównoważony rozwój, odpowiedzialność, współpraca, troska, ciągle uczenie się i innowacyjność są zbieżne z wartościami Work Service S.A. Nawiązują do wysokiej jakości usług, nowych technologii i trendów w obszarze HR.

Rozpoczynany 19 lipca br. proces rebrandingu Work Service na Gi Group obejmie różnorodne działania. W ciągu najbliższych tygodni zostanie wprowadzone nowe oznakowanie biur firmy w całej Polsce, logo Gi Group pojawi się na wszystkich materiałach marketingowych. Zmianę identyfikacji wizualnej będą wspierały silne działania marketingowe, planowana jest m.in. kampania wizerunkowa. Proces rebrandingu koordynuje zespół marketingu, kierowany przez Kamila Jankowskiego, dyrektora marketingu Gi Group w Polsce.