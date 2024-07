JR Holding podpisuje list intencyjny w sprawie inwestycji w CampusAI

JR Holding rozważa przystąpienie do umowy inwestycyjnej zawartej pomiędzy CampusAI i Maciejem Zientarą i zaangażowanie w niej do 50%, na analogicznych zasadach oraz objęcie nowoemitowanych akcji CampusAI, zadeklarowały strony w podpisanym liście intencyjnym.

Inwestowanie w projekty oparte o AI jest osią działalności JR Holding określoną w strategii spółki na lata 2024-2027. Firma inwestycyjna już posiada w swoim portfelu liczne spółki, które swoją działalność opierają na narzędziach wykorzystujących AI lub wspierają sztuczną inteligencją swoje modele biznesowe. Potencjalna inwestycja w CampusAI jest kolejnym etapem realizacji tej strategii. Maciej Zientara właściciel Supernova Group, a od niedawna także partner inwestycyjny JR Holding, ogłosił w ub. miesiącu podpisanie umowy inwestycyjnej z CampusAI opiewającej na 10 mln USD.

– Przyglądamy się projektowi CampusAI i uważamy, że jest bardzo przemyślaną i dobrze już funkcjonującą platformą. Na obecnym etapie osiąga ona przychody i, co ważniejsze, jest rentowna. Kluczowe, naszym zdaniem, dla globalnego sukcesu CampusAI będzie błyskawiczne skalowanie i ekspansja zagraniczna. W tym celu spółka już rozwija wersje platformy w językach angielskim i hiszpańskim. Rozważamy przystąpienie do umowy inwestycyjnej zawartej przez Macieja Zientarę z CampusAI i objęcie nowoemitowanych akcji w spółce. Środki z tej inwestycji mają umożliwić spółce bardzo szybki rozwój platformy i zajęcie strategicznego miejsca w skali globalnej – powiedział January Ciszewski, główny akcjonariusz i prezes JR Holding ASI.

Strony podpisanego listu intencyjnego zastrzegły, że JRH przystąpi do projektu pod warunkiem potwierdzenia w umowie tożsamych warunków inwestycji i uprawnień jakie posiada Maciej Zientara. Zawarcie transakcji uzależnione jest od wyników badania due diligence, koncentrującego się na aspektach technologicznych oraz prawnych i finansowych.

CampusAI rozwija platformę służącą do edukacji i współpracy z AI, jest ona oparta na autorskich technologiach i rozwiązaniach. Działa w pełni wirtualnie, dostosowując edukację technologiczną do indywidualnych potrzeb użytkowników. Dla początkujących oferuje interaktywne kursy wykorzystujące najnowszą technologię awatarów do nauki praktycznych umiejętności. Dla bardziej zaawansowanych użytkowników dostarcza marketplace, gdzie mogą zaoferować swoje kompetencje. Przedsiębiorcom platforma proponuje wsparcie transformacji cyfrowej, podnoszenie umiejętności pracowników oraz zwiększanie efektywności organizacji dzięki technologiom sztucznej inteligencji.

Platforma została założona i w dużej części stworzona przez Aureliusza Górskiego, przedsiębiorcę z dużym doświadczeniem, który postanowił stworzyć rewolucyjne środowisko rozwijania wiedzy i umiejętności w obszarze AI oraz dalszego jej wdrażania i wykorzystania biznesowego. Prace nad rozwojem platformy wspiera doświadczony zespół, który tworzą również m.in. Szymon Piekarz, współzałożyciel CampusAI, przedsiębiorca i programista, dr Bartosz Soroczyński, posiadający doświadczenie w zarządzaniu czołowymi globalnymi firmami, a w radzie naukowej CampusAI zasiadają prof. Aleksandra Przegalińska i prof. Dariusz Jemielniak. Aleksandra Przegalińska jako pierwsza zdecydowała się sklonować swój wizerunek i pełnić w rolę ekspertki w wirtualnym świecie CampusAI pod postacią swojego awatara.

– W CampusAI zmieniamy sposób, w jaki ludzie patrzą na sztuczną inteligencję. Pokazujemy, że może ona nie tylko pomagać w automatyzacji, ale przede wszystkim znacznie zwiększać ludzki potencjał. Mamy dowody, że to dobry kierunek. Mamy również technologię i metodologię, jak szybko podnieść kompetencje dużej liczby osób. Nie mamy za dużo czasu. Zwlekanie z regulacjami i edukacją spowodowało już wiele negatywnych konsekwencji dla osób, które stały się ofiarami nieetycznego wykorzystania tej technologii. A będzie jeszcze gorzej. Firmy, które nie przygotowały swoich pracowników do korzystania z AI, mogą wkrótce mieć kłopoty, takie jak utrata talentów, wycieki danych i spadek konkurencyjności. – powiedział Aureliusz Górski, założyciel i CEO CampusAI.

– Inwestycja Macieja Zientary przyciągnęła duże zainteresowanie naszą platformą, także poza Polską. Planujemy wejść na 10 nowych rynków w tym roku i na 100 rynków w ciągu najbliższych dwóch lat. Wsparcie od inwestorów takich jak Maciej Zientara i JRH jest kluczowe – potrzebujemy zaangażowanych i doświadczonych partnerów, którzy pomogą nam skalować organizację – dodał Górski.