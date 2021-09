Klabater z sukcesem zamyka emisję akcji serii E

Klabater, notowany na parkiecie NewConnect deweloper i wydawca gier wideo uplasował na rynku emisję akcji serii E. Spółka pozyskała środki w wysokości 3 mln złotych, które w całości zamierza przeznaczyć na produkcję i promocję gry Crossroads Inn 2.

Zapisy na Akcje Oferowane trwały w dniach 8 – 16 września. Rolę firm inwestycyjnych pełniły DM Navigator oraz DM BDM. Celem emisyjnym, na którego realizację zebrano środki jest produkcja i promocja sequela bestsellera spółki gry – Crossroads Inn 2. Pierwszym krokiem w realizacji tego zadania będzie rozbudowa zespołu deweloperskiego emitenta. Spółka planuje wyprodukować grę Crossroads Inn 2 w przeciągu 2 lat od daty zakończenia emisji.

“Sukces emisji akcji serii E oznacza, że jeszcze w tym roku rozpoczniemy prace nad Crossroads Inn 2. Jest to niezwykle ważny projekt, który pozwoli nam skokowo zwiększyć skalę naszego biznesu” – komentuje Michał Gembicki, Członek zarządu, Klabater SA.

“Zebranie środków i zrealizowanie ponownej emisji akcji w tak trudnym momencie rynkowym jest dużym sukcesem całego zespołu spółki i jej doradców, przede wszystkim DM Navigator. Dziękujemy inwestorom, którzy zaufali nam ponownie i witamy na pokładzie nowych, mamy nadzieję wspólnym wysiłkiem zbudować wartość Klabatera” – komentuje Robert Wesołowski, Członek zarządu, Klabater SA.

Marka i gra Crossroads Inn funkcjonuje na globalnym rynku już blisko 2 lata, przez ten czas gra zdobyła licznych fanów i zbudowała silną i aktywna społęczność, co potwierdza już ponad 121 000 sprzedanych sztuk gry i dodatków. Gracze docenili w grze m.in oryginalność pomysłu, szerokie możliwości customizacji tawerny oraz potencjał wielogodzinnej rozgrywki w trybie sandbox, natomiast krytykowali niestabilność działania oraz przestarzałą szatę graficzną. Dzięki pozyskanym w wyniku emisji środkom studio Klabater będzie mogło jeszcze tej jesieni rozpocząć pracę nad kontynuacją swojego tycoona. Dzięki kontaktowi ze społecznością, zebranym opiniom i uwagom od graczy studio planuje wprowadzić do sequela modyfikacje i nowe elementy precyzyjnie dopasowane do oczekiwań klientów.

W najbliższych miesiącach poza pracami nad Crossroads Inn 2, spółka planuje dalsze premierowe wsparcie The Amazing American Circus m.in poprzez prezntację gry na targach EGX w Londynie, czy też biorąc udział z tytułem w festiwalu Digital Tabletop Fest w serwisie Steam oraz Mix Next, wkrótce pojawią się też aktualizacje wprowadzające nowe wersje językowe dedykowane wersji konsolowej oraz sterowanie z użyciem pada w wersji PC. Zespół deweloperski pracuje też nad kolejną produkcją własną Spółki grą Moonshine Inc, tycoonowi poświęconemu blaskom i cieniom życia bimbrownika. Premiera tego tytuł zapowiedziana została już na 2022 r.

Tymczasem 23. września odbędzie się premiera gry May’s Mysteries: the Secret of Dragonville na konsole PlayStation 4 i 5, a także Xbox Series One oraz Xbox X|S, spółka kończy proces certyfikacji gry Heliborne na platformie PlayStation 4 i 5 oraz rozpoczyna cykl promocyjno-wydawniczy dla nowo pozyskanych gier: Best Month Ever, Orbit Industries oraz swoich gier portingowych: Weedcraft i Production Line.

– Koniec roku będzie niezwykle pracowitym okresem dla całego Klabatera. Działamy we wszystkich czterech segmentach naszej działalności – wydawniczej, portingowej, deweloperskiej i planszówkowej. Już wkrótce, bo w połowie października zamierzamy uruchomić akcję crowdfundingową dotyczącą gry planszowej Crossroads Inn, wyniki są obiecujące a już w tej chwili mamy blisko 1000 chętnych zapisanych na drafcie strony w serwisie Gamefound – dodaje Michał Gembicki, Klabater SA.