Massmedica planuje zbudować szpital rehabilitacyjny

Massmedica S.A. zawarła umowę na zakup Zespołu Dworsko-Parkowego w Bykowcach, (gmina Sanok, powiat sanocki, województwo podkarpackie). W skład zespołu wchodzą budynki dworu oraz pozostałości parku położone na działce o obszarze 2,6792 ha. Na terenie Zespołu Dworsko-Pałacowego Bykowce Spółka planuje utworzyć ośrodek rehabilitacji holistycznej. Obiekt będzie też wykorzystywany w celu szkolenia lekarzy będących klientami Spółki. W kolejnym etapie planowane jest wybudowanie szpitala rehabilitacyjnego obsługującego pacjentów ze szpitali prywatnych wymagających rehabilitacji pozabiegowej lub pourazowej.

– „Realizacja inwestycji umożliwi nam rozpoczęcie działalności w dochodowym i szybko rosnącym sektorze usług medycznych. Chcemy uzupełnić działalność szpitali oraz stworzyć ofertę komplementarną dla aktualnych klientów Massmedica S.A. działających przede wszystkim w obszarze medycyny estetycznej. W pierwszym etapie naszej inwestycji planujemy kompleksowy remont dworu i jego aranżację pod kątem ośrodka rehabilitacyjnego opartego o nowoczesne koncepcje. Nasza oferta będzie skierowana do mieszkańców aglomeracji miejskich potrzebujących rehabilitacji psychofizycznej, po operacjach z udziałem implantów i endoprotez, a także po urazach. Rehabilitacja holistyczna to zespół nowoczesnych metod terapii opartych o elementy psychofizycznej rekonwalescencji. Zakładamy również, że sporą część naszych potencjalnych klientów będą stanowić pacjenci, którzy przeszli COVID-19. Nasza oferta będzie dość kompleksowa, wsparta silnymi elementami medycyny estetycznej” – mówi Marek Młodzianowski, Prezes Zarządu Massmedica S.A.

Zakupiony przez Massmedica S.A. obiekt, decyzją z dnia 22 listopada 1993 roku Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, Państwowa Służba Ochrony Zabytków, Oddział Wojewódzki w Krośnie został wpisany do rejestru zabytków województwa krośnieńskiego.

W wyniku porozumienia zawartego pomiędzy Spółką a sprzedającym – Krajowym Ośrodkiem Wsparcia Rolnictwa („KOWR”) Odział w Rzeszowie, ustalono cenę transakcji na kwotę 383.500,00 zł. Spółka w ramach zawartego porozumienia z KOWR zobowiązała się do dokonania na nieruchomości nakładów remontowych w wysokości co najmniej równowartości ceny zakupu – 383.500,00 zł w ciągu 3 lat.

– „Kolejnym etapem prac w Zespole Dworsko-Parkowym w Bykowcach będzie budowa na terenie kompleksu szpitala pawilonowego o charakterze zabiegowo rehabilitacyjnym. Uzyskaliśmy na taki cel zgodę KOWR i Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Działając na rynku implantologii obserwujemy kluczowe problemy pacjentów po operacjach i zabiegach. Stąd nasz pomysł na uzupełnienie pewnej niszy na rynku, poprzez stworzenie oferty wypoczynku, rehabilitacji i miejsca na spokojne dojście do siebie po operacjach. Widzimy, że jednym z głównych kosztów dzisiejszej służby zdrowia jest koszt pobytu w szpitalu, pokoju szpitalnego w rozumieniu czysto hotelowym. Pacjenci są w czasie optymalnie krótkim wysyłani do domów również po zabiegach. Teraz będą mogli wypocząć w naszym kompleksie, mając stałą opiekę rehabilitantów, specjalistów w dziedzinie medycyny estetycznej, a także terapeutów” – dodaje Marek Młodzianowski.

Massmedica S.A. planuje także w przyszłości połączyć działalność kliniki z działalnością charytatywną. – „Chcemy wesprzeć osoby opiekujące się osobami niepełnosprawnymi, zarówno dziećmi, jak i dorosłymi. Założymy w tym celu fundację, dzięki której osoba opiekująca się będzie mogła u nas przebywać na rehabilitacji wraz z podopiecznym pozostającym pod stałą opieką specjalistów. Fundacja w swoim zamyśle, będzie zbierać środki dla podopiecznych i finansować ich pobyt w naszej placówce. Więcej szczegółów o realizacji tych pomysłów pojawi się po zakończeniu prac remontowych” – uzupełnia Marek Młodzianowski.

Spółka szacuje, że wartość nakładów remontowych, niezbędnych do poniesienia celem odrestaurowania i stosownego przystosowania nieruchomości wyniesie ok. 2,5-3 mln zł i będzie ponoszona w okresie najbliższych 2 lat. Spółka planuje ubiegać się o 50% dofinansowanie w ramach dotacji Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, a pozostała część inwestycji zrealizowana zostanie ze środków własnych.