Klienci chcą opakowań przyjaznych środowisku… Czym są ekologiczne systemy pakowania i jak je wdrożyć?

Obecnie w coraz większym stopniu jesteśmy świadomi, jak ważna jest ochrona środowiska, w tym walka z zanieczyszczeniami. Stawiamy zatem na rozwiązania przyjazne dla natury, w tym na eliminację tworzyw sztucznych. Chcemy między innymi, żeby przesyłki, jakie otrzymujemy, miały ekologiczne opakowania. Ma to swoje przełożenie na działalność branży magazynowej i wysyłkowej, która odpowiada na oczekiwania klientów.

Plastiki, folie i inne tworzywa sztuczne są wszechobecne, przyczyniają się do zanieczyszczenia i zaśmiecenia naszej planety. Sfilmowano je nawet w Rowie Mariańskim. Zabijają coraz więcej roślin i zwierząt, negatywnie wpływają też na nasze zdrowie. Nic więc dziwnego, że chcąc żyć w czystym, niezaśmieconym świecie, toteż coraz chętniej przestawiamy się na produkty przyjazne dla środowiska naturalnego. Oczekujemy również, że będą one ekologicznie opakowane. Gwarancję taką dają ekologiczne systemy pakowania – Epacking.

Czym są ekologiczne systemy pakowania Epacking?

Ekologiczne systemy pakowania polegają na stosowaniu do tworzenia paczek materiałów w stu procentach wykonanych z ekologicznych surowców, np. pochodzących z recyklingu. Są one też biodegradowalne, dzięki czemu nie zanieczyszczają środowiska, jak to się dzieje w przypadku folii bądź tworzyw sztucznych, rozkładających się przez setki lub tysiące lat i często nienadających się do ponownego przetworzenia.

Dlaczego warto stosować ekologiczne materiały do pakowania?

Ekologiczne materiały do pakowania są też bardzo estetyczne – o wiele bardziej niż najpopularniejsza dotychczas folia bąbelkowa – a także szybkie i praktyczne w użyciu. Cechują się wysoką jakością, potwierdzoną certyfikatami. Stosując je do pakowania, oszczędzamy czas – tworzenie paczki odbywa się szybciej niż przy użyciu folii – i pieniądze – opłata produktowa jest dla opakowań ekologicznych jest prawie czterokrotnie niższa niż dla tych z tworzyw sztucznych. Przesyła wygląda bardzo ładnie, co wpływa na satysfakcję klienta. Z kolei nasza firma poprawia swój wizerunek, pokazując, że troszczy się o środowisko.

Jakie są zalety wypełniacza papierowego?

Świetnym przykładem ekologicznego materiału do pakowania jest wypełniacz papierowy FullPack. Zdecydowanie warto z niego skorzystać, jeżeli nie zamierzamy wypełniać naszych paczek plastikiem ani innymi tworzywami sztucznymi. Został on wykonany w 100 proc. z makulatury, dzięki czemu stanowi świetną, bardzo przyjazną dla środowiska alternatywę wobec plastikowych chrupek czy poduszek powietrznych. Doskonale wypełnia pustą przestrzeń w paczce, amortyzuje i zabezpiecza każdy rodzaj zawartości. Nadaje się również do owijania wysyłanych produktów, a przy tym jest najtańszym rozwiązaniem dostępnym na rynku. Wypełniacz papierowy znajdziesz na epacking.pl.

Mobilny podajnik do papieru – czy warto go stosować?

Używanie wypełniacza papierowego FullPack ogromnie usprawni mobilny podajnik do papieru. Jest bardzo wygodny w obsłudze. Posiada możliwość wygodnej regulacji kąta nachylenia, jest ruchomy we wszystkich kierunkach, można go łatwo przemieszczać między stanowiskami pracy. Dzięki niemu czas pakowania ulegnie skróceniu, co poprawi wydajność naszej firmy. Z pomocą dyspensera zapakować możemy: szkło i ceramikę, kosmetyki, dekoracje (przykładowo figurki, świeczniki bądź lampki), artykuły handmade, zabawki, kwiaty, a nawet artykuły spożywcze. Jest to bardzo uniwersalne urządzenie, które umożliwi stworzenie estetycznej, ekologicznej paczki, jaka z pewnością spodoba się klientowi, zaś naszej firmie pozwoli pokazać, że dba o środowisko naturalne i stosuje przyjazne wobec niego technologie oraz materiały.