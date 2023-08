KLM testuje loty na prąd

18 lotów szkoleniowych pierwszym certyfikowanym samolotem elektrycznym we współpracy z Electric Flying Connection. Linia bada możliwości, w jaki sposób mogłaby zastosować loty elektryczne w swoich operacjach w przyszłości.

Linie Lotnicze KLM wraz ze stowarzyszeniem branżowym Electric Flying Connection (EFC) wspólnie zorganizowali 18 lotów szkoleniowych z wykorzystaniem Pipistrel Velis Electro, który jest pierwszym i jedynym certyfikowanym samolotem elektrycznym na świecie. W ciągu dwóch dni, osiemnastu gości zaproszonych przez KLM odbyło próbne lekcje pilotażu wspomnianym samolotem z napędem elektrycznym, pod okiem instruktorów z E-Flight Academy. Za sprawą projektu, w ramach którego zrealizowano rejsy pomiędzy lotniskami Lelystad a Schiphol-Oost, jego uczestnicy otrzymali wyjątkową okazję doświadczenia podróży przyszłości, a KLM zyskał unikalny wgląd w cały system logistyki lotów elektrycznych i związane z nim wyzwania.

„Aby zmieniać transport lotniczy na bardziej zrównoważony, musimy testować nowe technologie i innowacje w praktyce. To, co robimy dzisiaj na małą skalę, przy wykorzystaniu obecnych zasobów i możliwości, może w przyszłości pomóc rozwinąć i zastosować pewne rozwiązania w szerszym zakresie.” – powiedziała Jolanda Stevens, kierownik programu Zero Emission Aviation w KLM.

Inicjatywa wspólnego przedsięwzięcia wraz z KLM wyszła ze strony stowarzyszenia Electric Flying Connection (EFC) i instruktorów z E-Flight Academy. Organizatorzy zdecydowali, że loty treningowe odbędą się z lotniska Schiphol, ponieważ jest ono bazą macierzystą KLM. Zasięg lotów samolotem Pipistrel jest ograniczony, dlatego w grę wchodziły jedynie cztery lotniska docelowe. Finalnie wybrano port lotniczy w Lelystad ze względu na jego łatwą dostępność, doskonałe możliwości ładowania, najwyższej klasy pasy startowe i w pełni dyspozycyjne centrum kontroli ruchu lotniczego.

„To wyjątkowe wydarzenie ma na celu umożliwienie partnerom projektu i uczestnikom doświadczenia lotów na napędzie elektrycznym, a także poznania praktycznego znaczenia, jakie ta innowacja może dla nich oznaczać. Cieszymy się, że KLM dołączył do nas w tym przedsięwzięciu. Mamy już plany na kolejne edycje lotów elektrycznych w ramach całego Beneluksu.” – powiedział Jurjen de Jong, Prezes EFC.

Wgląd w logistykę i infrastrukturę

KLM nawiązał współpracę z EFC i E-Flight Academy, aby zdobyć wiedzę na temat lotów elektrycznych i ustalić, jaki wpływ będzie miało wdrożenie tej technologii na logistykę i niezbędne zmiany w infrastrukturze.

Jolanda Stevens zauważyła: „Realizowanie operacji na napędzie elektrycznym będzie wymagało modyfikacji obsługi na lotnisku. Samoloty elektryczne trzeba ładować, co wymaga czasu, dlatego będziemy musieli współpracować w tym zakresie z lotniskiem Schiphol w Amsterdamie i holenderską kontrolą ruchu lotniczego. Musimy być w stanie zagwarantować maksymalne bezpieczeństwo lotów, ale także odpowiednio zorganizować ich zasilanie. Przedsięwzięcie, w którym wzięliśmy udział pomogło nam uzyskać lepszy wgląd w te kwestie.”

Droga do zeroemisyjnego lotnictwa

2-osobowy Pipistrel Velis Electro to pierwszy i jedyny certyfikowany samolot elektryczny na świecie. Jego zasięg wynosi 50 minut lotu (plus 10 minut rezerwy). Oznacza to, że aktualnie Pipistrel nie może odgrywać żadnej roli w obsłudze połączeń w siatce KLM. Jednak przewoźnik bada możliwości, w jaki sposób mógłby zastosować loty elektryczne w swojej działalności w przyszłości. Eksperci rynku lotniczego szacują, że do 2035 roku pojawi się samolot z napędem elektrycznym, który będzie mógł przewieźć od 50 do 100 pasażerów, a jego zasięg lotu wyniesie już 90 minut (tj. 400–750 km). Jednak konieczność zastosowania bardzo ciężkich baterii sprawia, że na razie opracowanie większych samolotów na dłuższe trasy, np. między Amsterdamem a Nowym Jorkiem jest nierealistyczne.

„Podążając w kierunku bezemisyjnych lotów w przyszłości, KLM wspiera jednocześnie różnorodne technologie i innowacje. Wraz z naszymi partnerami z branży, zarówno w kraju, jak i za granicą, prowadzimy badania nad lotami zasilanymi energią elektryczną, wodorem i formami hybrydowymi oraz pracujemy nad sposobami, które mają umożliwić przyspieszenie rozwoju tych technologii.” – dodaje Jolanda Stevens.