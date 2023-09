Grupa Selena ma otwartą drogę do przejęcia Imperalum – lidera portugalskiego rynku produktów bitumicznych

Portugalski urząd antymonopolowy nie wyraził sprzeciwu na transakcję przejęcia spółki Imperalum przez Grupę Selena. Tym samym globalny producent i dystrybutor produktów chemii budowlanej, pochodzący z Polski, przejął kontrolę nad 100% praw kapitałowych i głosów. Rezultatem transakcji będzie rozszerzenie oferty produktowej Grupy Selena w zakresie membran bitumicznych.

31 sierpnia br. Grupa Selena ogłosiła finalizację transakcji przejęcia portugalskiej firmy Imperalum, producenta membran bitumicznych (potocznie: pap) modyfikowanych APP – ataktycznym polipropylenem, które mają wysoką temperaturę mięknienia. Podpisanie umowy nastąpiło po uprzednim uzyskaniu decyzji o braku sprzeciwu portugalskiego urzędu antymonopolowego. Selena przejęła kontrolę nad 100% praw kapitałowych i głosów. Uzupełniła tym samym własną ofertę produktową pap i hydroizolacji płynnych oraz umocniła swoją dywizję Waterproofing – rozwiązań hydroizolacyjnych – w Zachodniej Europie. Transakcja ta, podobnie jak niedawne podjęcie strategicznej współpracy z Masterplast, węgierskim producentem wełny szklanej, jest realizacją priorytetów przyjętej strategii rozwoju Grupy Selena.

– Chciałbym bardzo serdecznie powitać naszych nowych współpracowników z Imperalum, dołączających do Grupy Selena. Cieszę się, że stają się oni częścią stabilnej firmy, jaką jest Selena, z powodzeniem działająca od 30 lat w branży chemii budowlanej. Wzmocnienie naszej Grupy o pracowników Imperalum, ich doświadczenie i osiągnięcia pozwala na realizację naszej długoterminowej strategii ekspansji międzynarodowej, opartej zarówno o akwizycje, jak i rozwój organiczny – mówi Sławomir Majchrowski, prezes zarządu Grupy Selena. – Pragnę podkreślić, że w naszym portfolio pojawia się mocna, znana marka, która na rynku portugalskim działa od końca lat 60. ubiegłego wieku.

Przejęcie spółki oznacza dla odbiorców Seleny powiększenie portfolio produktów i uzupełnienie oferty marki pokryć dachowych Matizol, należącej do Grupy Selena od 2010 roku. Dodatkowo Selena wzmacnia swoją rolę w segmencie hydroizolacji i w innych grupach produktowych w Portugalii, dążąc do uzyskania pozycji wiodącego międzynarodowego gracza, tworzącego wartość dla europejskich klientów. Zwiększenie mocy produkcyjnych, ale przede wszystkim pozyskanie grona nowych ekspertów oraz rozpoznawalnej na portugalskim rynku marki prowadzi do zwiększenia możliwości jeszcze lepszej reakcji na branżowe trendy rynkowe.

Imperalum, oprócz pap, produkuje również emulsje bitumiczne, a także sprzedaje izolacje akustyczne, termoizolacje i inne produkty dostosowane do wymagań lokalnego rynku. Produkowane przez Imperalum papy plastomeryczne zapewniają wysoką stabilność powierzchni i mogą być stosowane na dachach o różnym spadku, a nawet na powierzchniach pionowych. Rozwiązania tej spółki stosowane są na licznych obiektach w Portugalii, a także w Hiszpanii: na stadionach piłkarskich, centrach handlowych, sklepach wielkopowierzchniowych, mostach, lotniskach i innych budynkach użyteczności publicznej.