Kolejny dzień, kolejne umocnienie dolara

Amerykański dolar po ostatnich ruchach jest już najmocniejszy względem euro od lipca 2020. Do tego pułapu brakuje mu jednak 5 centów, co na tej parze walutowej wydaje się bardzo dużym zakresem ruchu.

Euro poniżej 1,16 dolara

Wczoraj pomimo braku ważnych danych dolar istotnie się umocnił. W tle mamy co prawda negocjacje w Niemczech, ale ciężko wskazać w nich jakąś niespodziankę. To, że stary układ koalicyjny dla tego kraju gdzie chadecja rządziła z liberałami lub socjaldemokracja z zielonymi nie istnieje, wiedziano od dawna. Dzieje się to zresztą od kilku wyborów, od kiedy istotny procent głosów wzięły partie, uważane za populistyczne, o programach bardziej skrajnych zarówno lewicowa jak i prawicowa. Maraton wyborczy powinien trwać jeszcze chwilę, chyba że dwie główne partie zawrą koalicję. Biorąc jednak pod uwagę problemy chadecji po historycznie słabym wyniku, nie jest to najpopularniejszy scenariusz.

Zamieszanie na otwarciu rynków

Dzisiaj w okolicy otwarcia rynków byliśmy świadkami nadzwyczajnie wysokiej zmienności na polskim złotym. Najpierw w ciągu kilku minut złoty umocnił się o ponad grosz względem euro. Potem po krótkiej stabilizacji poniżej 4,62 zł kurs odbił w górę, by sięgnąć niemal 4,64 zł w ciągu następnej pół godziny. Kilkanaście minut później znów byliśmy w okolicach 4,63 zł za euro. Biorąc pod uwagę brak ważnych danych w tym czasie, w grę musiałby wchodzić jakieś duże rozliczenie odbywające się blisko otwarcia rynków lub poważny błąd tradera.

Czy Czesi podniosą stopy procentowe?

Analitycy przewidują dzisiaj podwyżkę stóp procentowych w Czechach z 0,75% na 1,25%. Patrząc jednak na to co dzieje się na rynku walutowym możliwe jest powtórzenie scenariusza z Węgier. Doszło tam do podwyżki stóp procentowych, ale jednak nie tak dużej jak sądzono. Z drugiej strony ostatnie dwa odczyty inflacji to wzrost o 0,6% i 0,7% co może sugerować, że działania banku centralnego są wskazane. Szczególnie biorąc pod uwagę ostatnie wzrosty cen ropy naftowej. Gdyby doszło do niższej od oczekiwań podwyżki można spodziewać się osłabiania się czeskiej korony.

Dzisiaj w kalendarzu danych makroekonomicznych warto zwrócić uwagę na:

14:00 – Niemcy – inflacja konsumencka,

14:30 – USA – wnioski o zasiłek dla bezrobotnych,

14:30 – Czechy – decyzja w sprawie stóp procentowych.

Maciej Przygórzewski – główny analityk w InternetowyKantor.pl