Kolokacja serwerów – kiedy warto skorzystać z tej usługi?

Usługi sieciowe to dla wielu firm jeden z bardziej kluczowych aspektów funkcjonowania przedsiębiorstwa. Na urządzeniach znajdują się strony internetowe oraz przechowywane są tam ważne pliki. Możliwa jest dzięki temu także efektywna współpraca zdalna między pracownikami. Coraz większą popularnością cieszy się kolokacja serwerów, która obniża koszty oraz pozwala zwiększyć bezpieczeństwo. Kiedy warto sięgnąć po taką usługę? Podpowiadamy.

Czym jest kolokacja serwerów?

Kolokacja serwerów to możliwość przechowywania urządzeń sieciowych poza siedzibą własnej firmy. Jest to doskonała alternatywa dla kosztownych inwestycji związanych z budową kompleksowo wyposażonego wnętrza w postaci serwerowni. Z kolokacji korzystają zarówno małe, jak i duże firmy ze względu na wygodę oraz duże bezpieczeństwo stosowanych rozwiązań wśród dostawców tych usług. Polega na wynajęciu określonej przestrzeni w serwerowni usługodawcy. Zwykle dotyczy to całej szafy lub jej określonej części. Umieszcza się tam urządzenia sieciowe, które należą do firmy. Mają one dostęp do stałego zasilania oraz szerokopasmowego dostępu do internetu.

Kiedy warto skorzystać z kolokacji serwerów?

Kolokacja serwerów przeznaczona jest dla firm, które potrzebują wysokiej jakości oraz dostępności usług sieciowych dla potrzeb własnych oraz swoich klientów. Nowoczesne serwerownie wyposażone są w najwyższej jakości systemy bezpieczeństwa, ochronę przeciwpożarową oraz fizyczną. Do miejsc w których znajdują się serwery mają dostęp tylko wyznaczone osoby. Jest to więc rozwiązanie, które przeznaczone jest dla właścicieli firm, którzy przywiązują wagę do bezpieczeństwa danych i chcą polegać wyłącznie na sprawdzonych i pewnych rozwiązaniach.

Ogromną zaletą kolokacji serwerów jest to, że można w szybko i w prosty sposób poszerzyć zakres umowy dopasowując ją do własnych potrzeb. To właśnie skalowalność usług jest bardzo konkretnym argumentem przemawiającym za tym, że warto rozważyć zakup takich usług. Firma, która prężnie się rozwija i musi nieustannie dopasowywać zasoby do rosnących potrzeb swoich klientów musi posiadać nieskrępowane możliwości, aby szybko i bez zbędnych przestojów rozszerzać własną ofertę.

Szerokopasmowy dostęp do internetu w wielu lokalizacjach jest zbyt kosztowny lub trudno dostępny. W takiej sytuacji najlepszym rozwiązaniem jest kolokacja serwerów, ponieważ w ramach usługi urządzenia sieciowe otrzymują dostęp do dużych prędkości wysyłania oraz pobierania. Natomiast sama infrastruktura sieciowa w profesjonalnych serwerowniach została przystosowana do tego, aby obsługiwać niezakłócony przesył ogromnej ilości danych.