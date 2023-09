Kompap z dobrym wynikiem za I półrocze 2023 r.

Giełdowa grupa Kompap, należąca do wiodących podmiotów w branży poligraficznej w Polsce, w pierwszym półroczu 2023 r. miała sprzedaż o 21% wyższą niż przed rokiem, notując na koniec czerwca 59,54 mln zł skonsolidowanych przychodów. Do 10,39 mln zł wzrósł też skonsolidowany zysk brutto na sprzedaży. Jednocześnie grupa odnotowała zysk na poziomie netto o wartości 2,14 mln zł oraz skonsolidowany wynik EBITDA w wysokości 6,41 mln zł.

– Pierwsze półrocze przyniosło wyniki zgodne z naszymi oczekiwaniami i trendami na krajowym i globalnym rynku wydawniczym, który przeżywa lekkie spowolnienie. Znacząco obniżyły się też w ostatnich miesiącach ceny papieru, co znajduje odzwierciedlenie w cenach na rynku i ma wpływ na nasze przychody, ale także powoduje obniżenie kosztów. W tych kontekstach nasze wyniki należy oceniać dodatkowo pozytywnie. Nasze zakłady w Olsztynie, Białymstoku i Laskowicach zanotowały sprzedaż za okres od stycznia do końca czerwca na poziomie zbliżonym do ubiegłorocznego. Równocześnie znaczący pozytywny wpływ na wyniki miała przejęta jesienią 2022 r. spółka Komunikacja Masowa. Ta firma dobrze uzupełnia naszą poligraficzną ofertę, działając na rzecz coraz bardziej cyfryzujących się przedsiębiorstw. Ma też wysoką rentowność, a dodatkowo przynosi stały strumień wpływów w roku, inaczej niż drukarnie, które podlegają trendom sezonowym i większość przychodów generują w drugim półroczu. Wszystkie te czynniki skutkowały wypracowaniem przez grupę przychodów ze sprzedaży na poziomie 59,54 mln zł oraz zysku netto w wysokości 2,14 mln zł – mówi Waldemar Lipka, prezes Kompapu.

Kompap, którego drukarnie w Białymstoku, Olsztynie i Laskowicach należą do największych w Polsce, w pierwszym półroczu sporo uwagi poświęcił też dalszym inwestycjom w nowoczesne wyposażenie drukarni. Do Polski przyjechała m.in. wyprodukowana w Japonii na zamówienie Kompapu ośmiokolorowa maszyna drukująca warta ok. 10 mln zł. Maszyna kupiona w kwietniu 2023 jest już w trakcie montażu, tak by obsłużyć nadchodzący szczyt produkcyjny. Oprócz tego pod koniec czerwca br. za ok. 4 mln zł kupiono nowoczesne urządzenie drukujące Canon. Będzie je wykorzystywała Komunikacja Masowa, która obok e-korespondencji obsługuje też na masową skalę korespondencję papierową największych firm w Polsce. Równolegle dla laskowickiej drukarni przygotowywana jest własna instalacja fotowoltaiczna o mocy 300-350 kW, która da znaczne oszczędności na kosztach energii.

– Realizowany przez nas plan unowocześniania naszych linii produkcyjnych to decyzja strategiczna. To ma ogromne znaczenie zwłaszcza obecnie, gdy azjatyckie drukarnie wróciły do gry i próbują ściągnąć zamówienia z Europy, a dodatkowo transport morski staje się coraz tańszy, nawet tańszy niż przed pandemią. Jednak, jako stabilna firma giełdowa jesteśmy atrakcyjnym dla naszych zachodnioeuropejskich czy skandynawskich klientów, bo jesteśmy relatywnie blisko, zapewniamy wysoki poziom obsługi, a drukujemy szybko, wydajnie i w wysokiej jakości. Tymczasem na realizację zamówień z Chin wydawcy muszą czekać kilka miesięcy, na co nierzadko nie mogą sobie pozwolić. Obecnie jesteśmy w trakcie planowania i negocjowania kolejnych zakupów, dzięki którym będziemy dalej wzmacniać naszą przewagę konkurencyjną – zapowiada prezes Kompapu.

Grupę Kompap tworzą dwie wiodące w Polsce drukarnie dziełowe – Białostocki BZGraf i olsztyński OZGraf, drukarnia offsetowa rolowa w Laskowicach oraz spółka Komunikacja Masowa. Drukarnie dziełowe Kompapu drukują na zlecenie największych krajowych wydawnictw, ale też w Białymstoku i Olsztynie są drukowane książki i albumy, które następnie trafiają do księgarń w całej Europie. W Laskowicach są natomiast drukowane materiały dla dużych krajowych firm, np. PZU, Tauronu, Energi czy Totalizatora Sportowego. Przejęta w zeszłym roku Komunikacja Masowa świadczy zaś usługi dla największych firm z branży bankowej, ubezpieczeniowej, telekomunikacyjnej oraz energetycznej.