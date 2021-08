Komputronik coraz mocniej idzie w usługi

Firmy IT wprowadzają systemy pomocy zdalnej oraz wsparcia środowiska cyfrowego firm i prywatnych jednostek. Przykładowo w Komputroniku klienci mogą korzystać z usług konfiguracji i personalizacji sprzętu w momencie zakupu, serwisu w sklepach czy z dojazdem oraz napraw pogwarancyjnych laptopów, komputerów i innych urządzeń elektronicznych. Komputronik systematycznie rozszerza swoją ofertę o nowe usługi. Najbardziej innowacyjną jest Helpdesk, czyli zdalne wsparcie informatyczne. Firma zakłada dalszy rozwój w kierunku sklepów stacjonarnych – jednak przystosowuje swój biznes do warunków po pandemii. Prezes Zarządu Komputronik przekonuje, że perspektywy na następne lata są bardzo obiecujące – a usługi, jakie będzie proponować marka, są innowacyjne i pomocne dla przyszłych oraz obecnych klientów. Firma posiada rozbudowany helpdesk, którego siedziba znajduje się we Wrocławiu. Kilkudziesięciu serwisantów świadczy każdego dnia usługi outsourcingu IT i druku – między innymi dla takich klientów jak PKO BP, czy Poczta Polska.

– Komputronik jest jednym z najważniejszych liderów elektroniki w Polsce. Niestety sytuacja, która miała miejsce w ubiegłym roku – czyli otrzymanie krzywdzącej decyzji ze strony Urzędu Skarbowego – obniżyła dynamiczny poziom wzrostu. Stoją przed nami trudne wyzwania, ale z pewnością sobie z nimi poradzimy – powiedział serwisowi eNewsroom Wojciech Buczkowski, prezes zarządu Komputronik. – Obecnie staramy się poszerzać asortyment, a przede wszystkim rozwijać ofertę usług, co jest dla nas kwestią priorytetową. Planujemy zaoferować kompleksową opiekę nad cyfrowym światem – zarówno cyfrowym domem, jak i cyfrowym biurem naszych klientów. Kluczowa jest pomoc zdalnego informatyka czy też naprawy sprzętu na miejscu – również takiego, który nie podlega gwarancji. Nasza perspektywa za rok to z pewnością powrót do takiego poziomu sprzedaży, jaką mieliśmy przed pandemią. Za trzy lata chcemy być rozpoznawani jako dostawca kompleksowych usług doradztwa, wsparcia w zakresie wykorzystania różnego rodzaju sprzętów czy systemów – ale również jako firma, dzięki której można zadbać o nieco starszy sprzęt. Perspektywa pięciu lat jest trochę daleka. Z pewnością taka wizja jest związana z rozwojem e-commerce i cyfryzacją wszystkiego, co możemy zaoferować – tak, aby klienci mogli sięgnąć po pełną gamę produktów bez wychodzenia z domu ze wsparciem specjalistów z szerokiej sieci salonów w całej Polsce – wyjaśnia Buczkowski.