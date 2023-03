Kool2Play z ponad 12 mln zł przychodu w 2022 roku

Grupa Kapitałowa Kool2Play w 2022 roku wygenerowała ponad 12,15 mln przychodu i 0,9 mln zysku. Obecnie przygotowuje się do premiery pełnej wersji swojego pierwszego dużego tytułu – Uragun, która została zapowiedziana na 30 marca. Grupa zaprezentowała zmianę podejścia do gamedevelopmentu, co ma się przełożyć na szybszy proces produkcji tytułów i komercjalizację trzech jakościowych gier jednocześnie w perspektywie najbliższych 3 lat.

W roku 2022 Grupa zanotowała dodatni wynik finansowy. Przychody netto ze sprzedaży wzrosły do ponad 12,15 mln zł w porównaniu do 9,7 mln w roku 2021. Grupa wygenerowała też zysk netto w wysokości 0,9 mln zł, co daje ponad pięciokrotny wzrost w stosunku do roku poprzedniego.

– Grupa wykazuje dwa główne strumienie przychodów i zysków. Pierwszym jest spółka Kool2Play, gdzie przychody netto ze sprzedaży pochodzą z usług outsourcingowych wykonywanych dla firm trzecich, spółki zależnej KT oraz sprzedaży gry Uragun w formule Early Access. Drugim głównym strumieniem, są przychody Kool Things z usług marketingowych dla firm spoza grupy. Istotny wpływ na uzyskanie pozytywnego wyniku finansowego miało także rozliczenie dotacji w spółce zależnej – komentuje Marcin Marzęcki, prezes Grupy Kapitałowej Kool2Play.

W 2022 roku najważniejszym wydarzeniem dla Grupy było wydanie pierwszego dużego projektu w formule Early Access na platformie Steam. Obecnie Spółka Kool2Play skupia się na przygotowaniu tytułu do premiery pełnej wersji, która została zapowiedziana na 30 marca. Promocja gry skoncentrowana zostanie na premierze i wydarzeniach popremierowych.

– Zachodzące na rynku gier zmiany, jak i nowe okoliczności gospodarcze, wymusiły na nas modyfikację podejścia do produkcji gier na najbliższe 3 lata. Spółka w dalszym ciągu będzie koncentrowała się na tworzeniu własnych, jakościowych gier, jednak ewolucji ulega podejście do cyklu produkcyjnego, który jest zdeterminowany wyborem gatunku. Spółka zmierza dobierać gatunki gier (albo ich połączenia) tak, aby proces produkcji zamykał się w ok. 1,5 roku, co pozwoli lepiej zarządzać kosztami produkcji, przewidywać i wykorzystywać trendy na rynku gier – tłumaczy prezes.

W 3-letniej perspektywie celem jest komercjalizacja trzech jakościowych gier równocześnie. Pierwszą z nich będzie Uragun, drugą Friendship, kolejną niezaanonsowany jeszcze Projekt Y. Gra Friendship to zręcznościowa łamigłówka tzw. action puzzle, nastawiona na kooperację, w której gracze łączą siły, by przetrwać w labiryncie, który mogą kontrolować. W IV kwartale 2022 Kool2Play zamknął etap projektowana w pełni grywalnego demo gry, a obecnie kontynuuje rozmowy na temat jej wydania z wybranymi firmami. Po zakończeniu rozmów, co zostało zaplanowane na koniec kwietnia 2023, spółka ogłosi decyzję w kwestii sposobu wydania gry oraz spodziewanej daty premiery.

– Projekt Y powstanie z jednego z trzech prototypów gier gotowych do dalszego rozwoju i produkcji. O wyborze jej kierunku podejmiemy decyzję w II połowie 2023 roku. Planowana premiera tej gry nastąpi w Q2 2024 roku – dodaje Marzęcki.

Rok 2022 okazał się przełomowy również dla Kool Things. Pomimo niesprzyjających warunków makroekonomicznych, agencja odnotowała przychody ze sprzedaży w wysokości ponad 6 mln zł, zrealizowała kampanię o rekordowym budżecie dla The Pokemon Company, a ponadto rozwinęła strukturę działów przy jednoczesnym obniżeniu kosztów operacyjnych.

– Przed Kool Things czas dalszego intensywnego rozwoju w oparciu o nową, wzmocnioną ofertę. Kolejnym krokiem na naszej roadmapie jest zwiększenie rocznego przychodu ze sprzedaży oraz umocnienie wizerunku Kool Things jako najlepszej agencji gaming marketingu w Europie Środkowo-Wschodniej, także dzięki zwiększonej obecności podczas najważniejszych światowych wydarzeń gamingowych, takich jak chociażby PAX East, które rozpoczną się już 23 marca b.r. w Bostonie – podsumowuje prezes.

Zwieńczeniem zakończonego właśnie roku obrotowego jest przeniesienie od 1 marca 2023 prac nad narzędziem SaaS do marketingu gamingowego Buffmaker, do specjalnie utworzonej spółki celowej, w której agencja Kool Things jest jednym z największych udziałowców.