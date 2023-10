Kraków chce być centrum innowacji obronnych NATO

Akademia Górniczo Hutnicza w Krakowie wspólnie z Krakowskim Parkiem Technologicznym starają się o utworzenie w Krakowie polskiego oddziału akceleratora innowacji obronnych NATO w ramach programu DIANA (Defence Innovation Accelerator for the North Atlantic). Celem działań akceleracyjnych jest wsparcie rozwoju nowoczesnych technologii podwójnego zastosowania, które można wykorzystać na potrzeby bezpieczeństwa Sojuszu.

Dla Polski to szansa na wsparcie modernizacji technologicznej sektora obronności i rozwój firm w obszarze nowych i przełomowych technologii podwójnego zastosowania. Akcelerację biznesową ma zapewnić przede wszystkim KPT, natomiast akcelerację technologiczną oraz dostęp do infrastruktury badawczej i laboratoryjnej AGH.

Celem akceleratora DIANA, tworzonego przez NATO, jest połączenie kompetencji naukowców, innowatorów oraz start-upów współpracujących nad rozwiązaniami „głębokich technologii” (ang. deep tech) z jednostkami sektora obronnego i wojskowego. W obszarze zainteresowań DIANA znajdą się przełomowe, nowe technologie, do których zaliczają się m.in. sztuczna inteligencja, przetwarzanie dużych zbiorów danych (big data), technologie kosmiczne, kwantowe, autonomiczne, informacyjne i komunikacyjne, a także biotechnologia oraz nowoczesne materiały.

Program powstał z myślą o rozwoju technologii z potencjałem tzw. podwójnego zastosowania, czyli zarówno do celów cywilnych jak i obronnych. Dołączenie do programu niesie ze sobą ogromną szansę na dynamiczny ich rozwój, dalszą komercjalizację oraz szybszą adaptację przez sojuszników NATO. Konsorcjum AGH oraz KPT powstało z myślą o zwiększeniu potencjału akceleracyjnego Polski i włączeniu krajowego ekosystemu innowacji do systemu natowskiego, obejmującego już dzisiaj 12 akceleratorów w innych krajach NATO, i przeszło 90 centrów testowych DIANA.

W trakcie inauguracji roku akademickiego w AGH gościem wydarzenia był Dyrektor Zarządzający Akceleratora Innowacji Obronnych NATO (DIANA), profesor Deeph Chana. W trakcie wystąpienia przybliżył założenia inicjatywy, której Polska jest aktywnym uczestnikiem, przedstawił szanse dla polskich innowatorów związane z udziałem w programie akceleratora oraz zaprezentował możliwości zaangażowania sektora akademickiego. W szczególność prof. D. Chana w trakcie wystąpienia wyjaśnił: – Zależy nam na wypracowaniu trwałych rozwiązań, które będą służyły społeczeństwom i uczynią nasz świat lepszym i bezpieczniejszym. Podobnie jak Kopernik przedefiniował postrzeganie świata także nam zależy na nowym zrozumieniu tego czym jest bezpieczeństwo.

W związku z tym pragniemy przedefiniować pojęcie bezpieczeństwa. Z tym właśnie przychodzimy do świata akademickiego w ramach programu DIANA, który powstał z myślą o budowaniu całej generacji uczelni, firm, startupów, pracujących wspólnie nad nowymi rozwiązaniami w sposób kompleksowy.

Prof. Jerzy Lis, Rektor AGH w Krakowie podkreśla: – W dołączeniu do programu DIANA pokładamy ogromne nadzieje. Dla naszej uczelnianej społeczności to szansa na wzmocnienie i rozwój kluczowych obszarów badawczych. Wsparcie merytoryczne, mentoring ekspertów rynkowych są także nieocenione w tym przedsięwzięciu. Jednocześnie mamy poczucie, że jesteśmy gotowi wnieść do programu DIANA najbardziej innowacyjne rozwiązania powstające w murach naszej uczelni. Będziemy także zachęcać naszą kadrę naukową, studentów i uczelniane spin offy do udziału w tzw. „wyzwaniach” programu DIANA, w ramach których mogłyby testować i doskonalić powstające rozwiązania technologiczne w najlepszych i najbardziej zaawansowanych centrach badawczych i akceleratorach w krajach należących do NATO.

Tadeusz Zaremba, prezes zarządu Krakowskiego Parku Technologicznego,

w którym odbyło się spotkanie Dyrektora Zarządzającego DIANA ze środowiskiem polskich innowatorów dodaje: – Krakowski Park Technologiczny od lat w swoich działaniach kieruje się misją publiczną. Trudno sobie dzisiaj wyobrazić ważniejszy obszar działalności niż wykorzystanie nowych technologii w celu zwiększenia bezpieczeństwa Polski oraz całego Paktu Północnoatlantyckiego. W KPT bardzo ważne są dla nas działania ukierunkowane na współpracę i realizację projektów pomiędzy nauką a biznesem, dlatego też tworzymy konsorcja z małopolskimi uczelniami, tak jak w tym przypadku z AGH. Zarówno ta współpraca, jak i wieloletnie doświadczenie w pracy z bardzo wymagającymi sektorami przemysłu stanowią doskonałe przygotowanie do realizacji projektu DIANA. To wszystko pozwala nam nie tylko identyfikować nowe technologiczne możliwości, ale także skutecznie wdrażać je w praktyce. Dlatego cieszę się, że NATO inwestując w innowacje patrzy także w naszym kierunku.

Nabór do pilotażowej edycji akceleratora DIANA został uruchomiony w czerwcu tego roku. Udział w akceleratorze jest nadzorowany przez Ministerstwo Obrony Narodowej.

Szczegółowe informacje dotyczące programu DIANA dostępne są na stronie: https://www.diana.nato.int/