Kraków liderem wśród regionalnych rynków biurowych

Kraków niezmiennie pozostaje liderem wśród rynków regionalnych pod kątem nowoczesnej powierzchni biurowej. Zasoby biurowe miasta stanowią 14% udziału w krajowym wolumenie. Aktywność deweloperów w ostatnich miesiącach wyraźnie zwolniła, a realizowana powierzchnia jest najmniejszą wartością wśród największych miast regionalnych.



Na koniec I kw. 2024 roku wolumen nowoczesnej powierzchni biurowej wyniósł 1,82 mln m kw., co stanowiło 14% zasobów biurowych w Polsce.

„Znacząca podaż powierzchni biurowej w poprzednich latach oraz niekorzystne otoczenie makroekonomiczne wpływają na ograniczoną działalność deweloperów. W pierwszym kwartale 2024 roku do użytku oddano zaledwie jeden obiekt – Brain Park C (Echo Investment) o powierzchni 13 000 m kw. Do końca roku prognozujemy ukończenie kolejnych 27 000 m kw.,” – komentuje Michał Kusy, młodszy analityk w dziale badań rynku w Knight Frank.

Obecnie w budowie znajduje się zaledwie 25 000 m kw., co jest najmniejszą wartością wśród największych miast regionalnych w Polsce (mniej powierzchni biurowej powstaje jedynie w Lublinie i Szczecinie). Warto dodać, że 42% realizowanej powierzchni powstaje na potrzeby własne. Dla porównania, średnioroczna nowa podaż w ostatnich pięciu latach wyniosła ponad 110 000 m kw. i była największa wśród miast regionalnych.

„W przeciwieństwie do deweloperów, krakowscy najemcy wykazują się większą aktywnością. W I kw. 2024 roku wolumen transakcji najmu był wyższy o 15% w porównaniu do analogicznego okresy w roku poprzednim. Wynik na poziomie ponad 44 000 m kw. był najwyższym spośród miast regionalnych i stanowił 32% całkowitego wolumenu transakcji w największych miastach,” – dodaje Aleksandra Markiewicz, dyrektor w dziale reprezentacji najemcy z Knight Frank.

Stolica Małopolski jest jednym z dwóch miast w Polsce (obok Poznania), gdzie w pierwszym kwartale zanotowano wzrost liczby wynajętej powierzchni.

W analizowanym okresie największy udział w strukturze transakcji miały nowe umowę, które stanowiły 55% całkowitego popytu. Za renegocjacje odpowiadało 41% wolumenu transakcji, a za ekspansje 4%.

Współczynnik pustostanów na koniec marca odnotował wzrost o 0,4 pp. w porównaniu z poprzednim kwartałem i wyniósł 20,2%. Zakładając dalszy stabilny popyt i ograniczoną nową podaż w dłużej perspektywie można spodziewać się spadku współczynnika pustostanów.

Czynsze wywoławcze w Krakowie na koniec I kw. 2024 roku pozostają na stabilnym poziomie, wahając się zazwyczaj od 12 do 16 EUR/m kw./miesiąc, przy czym w najbardziej prestiżowych budynkach mogą sięgać 18 EUR/m kw./miesiąc. Średnie koszty opłat eksploatacyjnych, po wzrostach w latach ubiegłych, w pierwszym kwartale 2024 roku pozostały stabilne i wahały się zwykle od 16,00 do 29,00 PLN/m kw./miesiąc.