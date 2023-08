Kredyt hipoteczny ze wsparciem doradcy finansowego. Dlaczego warto?

Kredyt hipoteczny to największe zobowiązanie finansowe, jakie zaciąga przeciętny Polak. Jego wysokość w ostatnich latach oscyluje w przedziale 300-400 tys. złotych, a okres kredytowania wynosi średnio od 25 do 30 lat. W tym czasie, co miesiąc, będziemy musieli płacić określoną, wysoką kwotę, bez względu na swoją sytuację życiową czy materialną. Do kredytu hipotecznego warto więc podejść z rozsądkiem i ostrożnością, a w procesie jego uzyskiwania wspomóc się wsparciem specjalisty – jest nim doradca finansowy ds. kredytu hipotecznego, który pomoże w wyborze najlepszej oferty.

Czym zajmuje się doradca finansowy ds. kredytu hipotecznego?

Doradca finansowy ds. kredytu hipotecznego to niezależny od banków specjalista, który wspiera swoich klientów w procesie ubiegania się o kredyt na zakup mieszkania lub domu. Klientem doradcy może zostać każda osoba, która w najbliższej przyszłości planuje kupno nieruchomości mieszkalnej na kredyt. Do specjalisty warto zgłosić się jeszcze zanim wybierzemy i zarezerwujemy wymarzoną nieruchomość – doradca na pierwszym spotkaniu wyliczy naszą zdolność kredytową, czyli maksymalną kwotę, jaką będziemy w stanie uzyskać od banku.

Poznanie swojej zdolności kredytowej jest pierwszą rzeczą, jaką musimy zrobić, planując zaciągnięcie kredytu hipotecznego. Warto wiedzieć, że każdy bank posiada własne kalkulatory i liczy zdolność inaczej – może się więc okazać, że w jednym banku nasza zdolność będzie większa niż w innym. Doradca finansowy ds. kredytu hipotecznego ma dostęp do kalkulatorów wszystkich banków, jest więc w stanie od razu wskazać instytucje, które będą skłonne udzielić nam finansowania w oczekiwanej wysokości. Na tym jednak jego rola się nie kończy!

Doradca i jego zadania

Współpraca z doradcą finansowym wiąże się z licznymi korzyściami dla klienta. Oprócz poznania swojej zdolności kredytowej, zyskuje on możliwość zapoznania się z aktualnymi ofertami kredytów hipotecznych, poznania zalet oraz wad poszczególnych ofert i wyboru spośród nich tej, która jest najbardziej opłacalna. Zadaniem doradcy jest bowiem zaprezentowanie każdej oferty i jej analiza pod kątem potrzeb klienta i jego sytuacji życiowej. Współpraca z nim pozwala więc wybrać tę ofertę, która ma największe szanse okazać się korzystna w perspektywie długoterminowej.

Doradca finansowy ds. kredytu hipotecznego przeprowadza klienta przez cały proces ubiegania się o kredyt. W jego imieniu wypełnia wnioski kredytowej, informuje, jakie dokumenty trzeba uzyskać, a także monitoruje status wniosku. Pośredniczy także w kontaktach między bankiem a klientem, wyjaśniając wątpliwości i uzupełniając dokumentację o dodatkowe informacje wymagane przez analityka.

Po uzyskaniu pozytywnej decyzji kredytowej, doradca wspólnie z klientem analizuje przygotowaną przez bank umowę oraz towarzyszy mu w czasie jej podpisywania – wszystko po to, aby klient czuł się pewnie i świadomie zdecydował się na zaciągnięcie kredytu hipotecznego. Co jednak najważniejsze, usługi doradcy finansowego są dla klienta bezpłatne – jego wynagrodzenie wypłaca bowiem bank, z którym podpisana została umowa.