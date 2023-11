Kryzys w Pradze?

Wydawać by się mogło, że Czechy są naprawdę daleko od wejścia do strefy euro. Jak widać nic bardziej mylnego. Na ropie naftowej znowu karuzela, ale powodem jest oczywiście zderzenie wielu ważnych wydarzeń i odczytów.

Dane z Polski

Ciężko jednoznacznie ocenić wczorajsze dane. Z jednej strony mamy lepszą od oczekiwań sprzedaż detaliczną. Z drugiej słabiej wypadła produkcja budowlano-montażowa. Sprzedaż detaliczna rośnie o 4,5%. Sprzedaż detaliczna przekroczyła oczekiwania o 0,3%, z kolei produkcja budowlano-montażowa okazała się słabsza aż o 0,7%. Biorąc to pod uwagę, nie może dziwić, że brakowało wczoraj entuzjazmu na złotym w godzinach porannych. Nie zmienia to faktu, że rynki nie wykorzystały tych danych do korekty, co świadczy o tym, że duzi inwestorzy dalej widzą potencjał w polskiej walucie.

Zamieszanie na ropie

Wydawać by się mogło, że środa przed potencjalnie nudniejszym dniem wolnym w USA powinna być relatywnie spokojna. Nic bardziej mylnego. Z jednej strony długo wyczekiwane porozumienia Hamasu z Izraelem, chociaż chwilowe. Z drugiej mamy nadchodzące cięcia wydobycia w OPEC oraz znaczące wzrosty zapasów ropy naftowej w USA. W rezultacie zaczęło się spadkiem 82,5 dolarów do 78,5 dolarów, po czym odbiła do 82 dolarów. Patrząc na to obiektywnie, ropa naftowa pod kątem zmienności w ostatnich tygodniach dorównuje kryptowalutom z dobrych czasów. Nie należy jednak liczyć na takie stopy zwrotu z trzymania otwartej pozycji.

Czesi w strefie euro?

W Pradze mamy obecnie spore zamieszanie rządowe. Zaczęło się od pozytywnego raportu w sprawie przyjęcia euro. Mówimy nie o jakimś niezależnym raporcie, ale o dokumencie przygotowanym przez Bank Centralny i ministerstwo finansów. Trzeba wziąć jeszcze pod uwagę jedną ważną kwestię – Czesi jak na państwo Unii Europejskiej są najmniej przychylni idei przyjęcia euro. Do tego nie brakuje wypowiedzi z ostatnich kwartałów czołowych polityków, że nie spieszy się im do strefy euro. Niespełnianie kryteriów z Maastricht jest oczywiście sporym utrudnieniem, aczkolwiek bądźmy uczciwi, gdyby te kryteria brać na poważnie w strefie euro wiałoby pustkami. Pomimo tego okazuje się, że w rządzie jest brak porozumienia w tej kwestii, a to dość ważna sprawa. Potencjalny kryzys rządowy ma duży potencjał osłabiać koronę czeską.

Dzisiaj Święto Dziękczynienia, co powoduje, że danych w kalendarzu jest zdecydowanie mniej. Zwyczajowe czwartkowe dane na temat wniosków o zasiłek dla bezrobotnych mieliśmy wczoraj. Dzisiaj na uwagę zasługuje głównie posiedzenie Banku Turcji z decyzją o potencjalnej podwyżce stóp procentowych.

Maciej Przygórzewski – główny analityk w InternetowyKantor.pl i Walutomat