KSeF wchodzi w życie – komentarz ekspercki

Zgodnie z przewidywaniem, Sejm odrzucił uchwałę Senatu odrzucającą ustawę z 16 czerwca wprowadzającą obowiązkowy KSeF od lipca 2024 roku. Moim zdaniem to dobra wiadomość, bo czas niepewności co do wejście w życie tej ustawy właśnie się kończy. Naturalnie, Prezydent może mieć inne i zdanie i zawetować nowe przepisy. Uważam jednak taki ruch za mało prawdopodobny. Przedsiębiorcy potrzebują pewności co do zmian i potrzebują czasu, aby się do tych zmian przygotować. Powszechne elektroniczne fakturowanie w obrocie gospodarczym silnie wpływa na wszystkie procesy sprzedaży i obsługi zakupów. Niesie wiele korzyści, przyśpiesza i pozwala na automatyzowanie obsługi faktur, wymaga jednak dobrego przygotowania merytorycznego, organizacyjnego, technicznego wymaga dostosowania oprogramowania a na to potrzeba czasu. Mam nadzieję, że te 11 miesięcy które pozostały do wejścia w życie przepisów wystarczy, aby się dobrze przygotować, pierwszym krokiem jest cyfryzacja wymiany danych wewnątrz organizacji, czyli pozbycie się „papierowego” modelu obsługi faktur.

Bogdan Zatorski, kierownik do spraw analiz biznesowych i wymagań prawnych w Symfonii.