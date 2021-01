Łatwe rozliczenie PIT 28

Pomału zbliża się termin rozliczenia PIT 28 za ubiegły rok. Zamiast więc popełniać błąd i zostawiać wszystko na ostatnią chwilę, warto już teraz przygotować się do wypełnienia deklaracji i ułatwić sobie zadanie oraz oszczędzić nerwów.

Czym jest pit 28? Kto powinien wypełnić pit 28 za rok 2020? Rozliczenie PIT-28 online: jak to zrobić? PIT 28 za 2020: do kiedy należy go rozliczyć?

Oprócz przygotowania dokumentów, które będą niezbędne przy rozliczaniu PIT, należy również upewnić się, że to właśnie z tej deklaracji powinno się skorzystać. W przeciwnym razie można popełnić błędy, których wyjaśnienie zajmie wiele czasu.

Czym jest pit 28?

Do rozliczenia rocznego można wykorzystać różne deklaracje, a jedną z nich jest PIT-28. Podobnie jak w przypadku innych pitów, mogą z niego skorzystać tylko określone osoby. Warto o tym pamiętać, ponieważ czasami podatnicy nie zwracają uwagi na rodzaj deklaracji, a później muszą dokonywać korekty. Deklaracja PIT-28 może zostać złożona w sposób tradycyjny lub online. Pierwsze rozwiązanie jest jednak niepraktyczne, dlatego coraz więcej osób upoważnionych do rozliczenia za pomocą PIT 28 wybiera wypełnienie formularza drogą elektroniczną. Oszczędza się dzięki temu czas i jednocześnie zyskuje pewność, że dokument w formie elektronicznej dotrze do odpowiedniego urzędu skarbowego.

Kto powinien wypełnić pit 28 za rok 2020

Wspomniany druk powinni wypełnić podatnicy, którzy korzystają z rozliczeń uwzględniających ryczałt ewidencjonowany. Nie ma przy tym znaczenia, czy wynika on z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej w formie firmy jednoosobowej lub spółki cywilnej. Dodatkowo PIT 28 jest odpowiedni, jeżeli ktoś chce rozliczyć przychody uzyskane z najmu. Dotyczy to również podnajem, dzierżawę i pozostałe umowy z tej kategorii. Z tego powodu PIT-28 jest najczęściej wybierany przez przedsiębiorców. Nie mogą z niego natomiast skorzystać osoby zatrudnione na etacie, które chcą rozliczyć jedynie przychody wynikające z wynagrodzenia. Istotną rzeczą, o której należy pamiętać, jest to, że druk PIT 28 należy rozliczać indywidualnie. Tym samym nie można go rozliczyć wspólnie z małżonkiem.

Rozliczenie PIT-28 online: jak to zrobić?

W Polsce nieustannie zmieniają się ulgi oraz sposoby rozliczania przychodów, dlatego samodzielne rozliczenie PIT na pierwszy rzut oka może wydawać się skomplikowane. Zanim jednak wydasz pieniądze na to, aby zlecić rozliczenie pitu księgowemu, koniecznie sprawdź program pit 28 online. To proste w obsłudze narzędzie pozwala samemu rozliczyć PIT bez potrzeby zapoznawania się ze skomplikowanymi wytycznymi. Aplikacja prowadzi użytkownika za rękę, więc na pewno nie pominie żadnego istotnego pola. Zaletą programu jest to, że można uruchomić go online w oknie przeglądarki internetowej lub pobrać instalator i zainstalować na dysku. Aplikacja jest stale rozwijana, a z każdym rokiem powiększa się ilość osób, które z niej skorzystały. Zdaniem wielu z nich jest to najlepszy sposób na rozliczenie PIT 28, szczególnie jeżeli ktoś nie zajmuje się takimi rzeczami na co dzień.

PIT 28 za 2020: do kiedy należy go rozliczyć?

Niezależnie od tego, czy skorzystasz z narzędzia do pit w wersji instalowanej na dysku, czy wybierzesz wariant online, pamiętaj o ostatecznym terminie złożenia deklaracji. W przypadku PIT-28 za 2020 rok termin złożenia mija ostatniego dnia lutego. Bez względu na to, który druk będziesz wypełniał w tym roku, wypróbuj program do pit online, a wszystkie formalności załatwisz w mniej niż dziesięć minut.