Legimi zadebiutuje na NewConnect 14 kwietnia

Legimi, pionier na polskim rynku e-książki, jest o krok od debiutu na rynku NewConnect. Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie zatwierdziła Dokument Informacyjny spółki oraz wyznaczyła pierwszy dzień notowań. Debiut na warszawskiej giełdzie odbędzie się 14 kwietnia br.

– Bardzo się cieszymy i czekamy na dzień debiutu. Nasz biznes dynamicznie rośnie, w Polsce jesteśmy jednym z liderów rynku, szybko rozwijamy się także na bardzo perspektywicznym rynku niemieckim. Działamy w modelu subskrypcyjnym, który gwarantuje nam stały regularny i przewidywalny cash flow. Wierzę, że inwestorzy docenią naszą pracę i perspektywy rozwoju, podobnie jak miało to miejsce w trakcie wcześniejszych emisji, a sam debiut będzie udany. – komentuje Mikołaj Małaczyński, Prezes Zarządu Legimi.

Debiut Legimi na NewConnect odbędzie się 14 kwietnia o godzinie 11:30. Do obrotu zostaną wprowadzone już istniejące akcje, debiut na giełdzie nie jest związany z emisją nowych akcji. Uroczystość będzie transmitowana w kanałach społecznościowych Giełdy Papierów Wartościowych. Legimi będzie jedną z nielicznych spółek subskrypcyjnych notowanych na GPW.

Według opublikowanych szacunkowych danych za rok 2020, w minionym roku Spółka wypracowała ponad 32 mln zł przychodów, co oznacza wzrost o 84 proc. rdr., zysk netto wzrósł prawie 3,5-krotnie do blisko 2,1 mln zł, a liczba klientów podskoczyła o 73 proc. do ponad 120 tys. Dynamicznie rośnie także skala biznesu w Niemczech. W minionym roku baza płacących użytkowników wzrosła o 100 % rdr., a tytuły dostępne w abonamencie zwiększyły się o 40 % rdr. do 150 tys.

– Podczas pandemii COVID-19 i lockdown’ów całego kraju, ludzie siedzący w domach bardzo chętnie korzystają z cyfrowej rozrywki. My odnotowaliśmy w tym czasie znacznie zwiększone zainteresowanie ofertą Legimi, co zauważyliśmy po dynamice wzrostu liczby abonentów. Mogę powiedzieć, że zdecydowana większość nowych użytkowników pozyskiwanych w okresie pandemii zostaje z nami na dłużej, współczynnik rezygnacji tej nowo pozyskanej grupy jest na niskim poziomie. – dodaje Mikołaj Małaczyński.