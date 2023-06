Lepsze nastroje konsumenckie – koniunktura w czerwcu 2023 r.

Według najnowszych danych GUS w czerwcu odnotowano poprawę zarówno obecnych, jak i przyszłych nastrojów konsumenckich w stosunku do ubiegłego miesiąca.

Bieżący wskaźnik ufności konsumenckiej (BWUK) wynosi 28,2 i jest o 1,7 p. proc. wyższy od wyniku majowego. Natomiast w odniesieniu do czerwca 2022 r. obecna wartość BWUK jest wyższa aż o 15,6 p. proc.

Najbardziej poprawiły się oceny obecnej możliwości dokonywania ważnych zakupów (wzrost o 3,7 proc.) oraz obecnej sytuacji ekonomicznej kraju (wzrosty o 2,5 p. proc.). Wyższe wartości osiągnęły również oceny przyszłej sytuacji finansowej gospodarstwa domowego oraz przyszłej sytuacji ekonomicznej kraju (wzrosty odpowiednio o 1,2 p. proc. i 1,1 p. proc.).

Ta poprawa ma miejsce po silnym spadku konsumpcji w pierwszym kwartale 2023 roku oraz po znacznym spadku tempa wzrostu cen, zatem niższej inflacji CPI w ostatnich 5 miesiącach. – podsumowuje prof. Stanisława Gomułki, główny ekonomista Business Centre Club i minister finansów Gospodarczego Gabinetu Cieni BCC.

Najważniejsza w tej chwili jest prognoza MFW 1% dla wzrostu PKB w roku 2023 oraz brak wzrostu realnych płac. Pomimo niemal zerowego tempa wzrostu, stopa bezrobocia jest niska i niemal stabilna. Wskaźnik ufności podtrzymuje także zapowiedziana w przyszłym roku podwójna waloryzacja rent i emerytur oraz duży wzrost płacy minimalnej. – dodaje główny ekonomista BCC.

GUS podaje, że niższą wartość odnotowano dla oceny możliwości przyszłego oszczędzania pieniędzy (spadek o 2,6 p. proc.).

W odniesieniu do roku 2024 mamy dużą niepewność dotyczącą inflacji, która będzie nadal odległa od celu 2,5%, oraz dotyczącą skali wzrostu relacji długu publicznego do PKB. Na niskim poziomie utrzyma się także poziom inwestycji w środki trwałe w relacji do PKB. – dodaje Stanisław Gomułka.

Kupujemy więcej ale ostrożniej

Polepszająca się koniunktura poprawia nastroje konsumenckie przede wszystkim w kontekście ważnych zakupów do gospodarstw domowych. Odczuwają to przede wszystkich branża elektrohandlu, materiałów budowlanych do te związane z remontami i produkcją mebli. Nie są to jednak zakupy na poziomie sprzed kilku lat. Konsument jest ostrożniejszy niż wcześniej i uważniej planuje wydatki, czekając co będzie się działo w kolejnych miesiącach roku. – mówi Lukas Jeznach, ekspert BCC ds. handlu i e-commerce.