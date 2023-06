Kolejny miesiąc spadku sprzedaży detalicznej w Polsce. W ujęciu miesięcznym zaliczyliśmy spadek o 1,1%. Sprzedaż detaliczna liczona w cenach stałych wyniosła -6,8% r/r. W danych o sprzedaży widoczny jest realny spadek konsumpcji. Wpływ miała na to wysoka inflacja, w tym realny spadek wynagrodzeń, który prowadził do ograniczenia realnej siły nabywczej gospodarstw domowych. Konsumenci byli zmuszeni do zmian struktury swoich wydatków, zmian jakościowych lub rezygnacji z części z nich. W kolejnych miesiącach ze względu na postępujący spadek inflacji konsumpcja nie powinna dalej spadać, jednak jej istotnego wzrostu nie przewidujemy – Bartosz Wałecki, analityk Michael / Ström Dom Maklerski

Zakupy spożywcze Polaków coraz droższe, niezależnie od malejącej inflacji

Według najnowszych danych GUS w maju 2023 r. w porównaniu z kwietniem 2023 r. odnotowano wzrost wartości sprzedaży detalicznej przez Internet w cenach bieżących (o 4,1%). Udział sprzedaży przez Internet w sprzedaży „ogółem” zwiększył się z 8,1% w kwietniu 2023 r. do 8,5% w maju br.

Sprzedaż detaliczna, w tym ta w kanale internetowym, kształtuje się pod wpływem wielu czynników zewnętrznych. Jednym z nich jest sezonowość i tu trzeba brać pod uwagę fakt, że maj jest przede wszystkim okresem zakupów pod kątem uprawiania aktywności fizycznej i turystyki, ale to też czas planowania remontów. Druga kwestia to inflacja, zarówno ta podawana przez GUS jak i ta realnie odczuwana przez konsumentów, oraz jej przełożenie na stan portfeli Polaków. W tym przypadku, jak pokazują najnowsze badania ASM Sales Force Agency, za zakupy wciąż płacimy coraz więcej, natomiast średnia wartość koszyka zakupowego obejmującego najpopularniejsze produkty spożywcze zbliżyła się w maju do 300 zł. I choć oficjalny odczyt inflacji w maju pokazał jej wyraźny spadek względem poprzedniego miesiąca, to wg analizy ASM SFA ceny podstawowych produktów spożywczych i przemysłowych w tym miesiącu były średnio o 22,4% wyższe niż przed rokiem, czyli dynamika wzrostu była tu niemal dwukrotnie wyższa niż wskaźnika cen podawanego przez GUS.

Ciekawie też prezentują się wyniki dla kanału e-grocery, czyli sprzedaży art. spożywczych przez internet. Tu, inaczej niż w przypadku innego rodzaju asortymentu sprzedawanego online, polscy konsumenci nie poczują ulgi względem zakupów stacjonarnych – wg ASM SFA wartość koszyka e-grocery wzrosła w skali roku o ponad 40% (maj 2023 r. względem maja 2022 r.).

Co przed nami? W kolejnym miesiącu nie spodziewałbym się przełomu w kwestii cen i zakupów. Jesteśmy u progu wakacji, a to czas, który rządzi się swoimi prawami także w handlu. Niezmiennie jednak o decyzjach zakupowych i skali wydatków Polaków decydować będą też czynniki makroekonomiczne, które często kształtują się niezależnie od działalności sprzedawców – Maciej Pawłowicz – Dyrektor sprzedaży i rozwoju w ASM Group