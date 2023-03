Karol Friz Wiśniewski, Łukasz Wujek Łuki Wojtyca oraz JR Holding ASI SA ogłaszają lock-up na akcjach EKIPY. Trzech głównych akcjonariuszy Spółki zobowiązuje się do niesprzedawania akcji z możliwością zwalniania po 20% rocznie po 6 latach.

Karol Friz Wiśniewski, Łukasz Wojtyca oraz JR HOLDING ASI SA, zdecydowali się na zablokowanie swoich akcji serii F w spółce na okres 10 lat. Dodatkowo JR HOLDING objął zobowiązaniem, do września 2025 r. posiadane akcje notowane. Jest to krok mający na celu pokazanie stabilności spółki, długoterminową strategię oraz wiarę w jej sukces. Lock-up będzie miał również pozytywny wpływ na zaufanie inwestorów, którzy zyskają większe poczucie bezpieczeństwa inwestując w spółkę, wiedząc, że kluczowi akcjonariusze nie mogą sprzedawać swoich akcji w tym czasie.

„Jesteśmy przekonani, że ta decyzja jest w najlepszym interesie naszych inwestorów i firmy jako całości. Chcemy, aby nasi fani i inwestorzy byli spokojni. Lock-up jest gwarancją naszego oddania EKIPIE oraz długoletnim planom. Powołaliśmy EKIPA Holding, aby naszą misję, czyli dostarczanie rozrywki, wynieść na wyższy level.” – powiedział Łukasz Wojtyca, Prezes Zarządu EKIPY.

Lock-up to zobowiązanie akcjonariuszy do niezbywania posiadanych przez nich akcji przez ustalony czas. W ramach tej decyzji tych trzech akcjonariuszy nie będzie miało możliwości sprzedaży żadnej swojej akcji serii F przez pierwsze 6 lat od podpisania umowy Lock-up. Dopiero po 6 latach zwalnia się po 20% swoich akcji rocznie, czyli dopiero w 7. roku każdy z tych akcjonariuszy będzie mógł sprzedać maksymalnie 20% z posiadanych akcji. Dla akcji notowanych JR HOLDING redukcja rozpocznie się końcem września 2023 r.

„Pomysł Karola i Łukasza o zablokowaniu akcji to dojrzała i dobra decyzja. Ich największe projekty wymagają czasu i długoterminowych działań. Z chęcią dołączyliśmy do nich jako

JR HOLDING i również blokujemy swoje akcje. Pragnę zaznaczyć, że 10-letni lock-up to jeden z najdłuższych jaki znam w historii NewConnect. Wierzę głęboko w ogromny sukces EKIPY zarówno na rynku polskim jak i światowym.” – dodaje January Ciszewski, Prezes Zarządu i główny akcjonariusz JR HOLDING.