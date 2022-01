Lokum Deweloper prezentuje wyniki sprzedażowe za 2021 r.

Lokum Deweloper, oferujący mieszkania o podwyższonym standardzie we Wrocławiu i Krakowie, w 2021 r. zawarł 744 umowy deweloperskie i przedwstępne, odnotowując wyraźny wzrost sprzedaży w stosunku do poprzedniego roku (+61% r/r). W całym roku Grupa przekazała klientom 569 lokali (+46% r/r).

W samym IV kwartale 2021 r. Lokum Deweloper zakontraktował 220 lokali, co stanowi poprawę wyniku względem tego samego okresu w poprzednim roku (wówczas umowami deweloperskimi i przedwstępnymi objęte było 169 lokali). Zauważalny jest również wzrost liczby rozpoznań, która w IV kw. 2021 r. wyniosła 190 lokali (+138% r/r), z czego 167 lokali zostało przekazanych klientom w samym Krakowie.

Wg stanu na koniec grudnia umowami rezerwacyjnymi objętych było 59 lokali (+59% r/r). Na zakończenie roku Grupa posiadała w ofercie 443 mieszkania, a w realizacji było 1550 lokali.

– Cały czas mamy do czynienia z silnym popytem i dużym zainteresowaniem klientów mieszkaniami z rynku pierwotnego. Dzięki temu udało nam się w mijającym roku zakontraktować blisko 750 mieszkań. Jest to bardzo dobry wynik. Pomimo niesprzyjających warunków, z jakimi się mierzymy – problemy w uzupełnianiu oferty, rosnące koszty realizacji inwestycji, malejąca zdolność kredytowa nabywców, odnotowujemy wzrost sprzedaży rdr i w tym roku również będziemy dążyć do utrzymania tej tendencji. Nasze inwestycje charakteryzują się podwyższonym standardem, przez co kierowane są do zamożniejszych klientów, posiadających większą zdolność kredytową. Planujemy wprowadzenie do sprzedaży nowej inwestycji oraz poszerzenie oferty o kolejne etapy naszych sprawdzonych osiedli – mówi Bartosz Kuźniar, prezes zarządu Lokum Deweloper.

W 2021 r. Lokum Deweloper wprowadził do sprzedaży II etap powstającej na wrocławskim Zakrzowie inwestycji Lokum Verde, a także etap IIIa osiedla Lokum Vista w Krakowie.

W ubiegłym roku Grupa, zgodnie z harmonogramem prac, zakończyła budowę kolejnych etapów w swoich trzech krakowskich inwestycjach, co przełożyło się na osiągnięty wynik przekazań lokali w 2021 r. – zrealizowano II etap inwestycji Lokum Siesta, etapy IIa i IIb osiedla Lokum Vista, a także I i II etap inwestycji Lokum Salsa. Pod koniec roku Lokum Deweloper zrealizował też etap IIa osiedla Lokum Monte w podwrocławskiej Sobótce.

Lokum Deweloper dysponuje bogatym bankiem ziemi o łącznej powierzchni blisko 50 ha, co pozwala na budowę ponad 11 tys. lokali. W 2022 r. Grupa planuje poszerzenie oferty o nową inwestycję Lokum la Vida na wrocławskich Sołtysowicach oraz kolejne etapy znanych klientom osiedli – Lokum Porto IV i V we Wrocławiu, a także Lokum Salsa III oraz Lokum Vista IIIb i IV w Krakowie.