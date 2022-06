Luka w sektorze pojazdów elektrycznych

WZROST: Dane Międzynarodowej Agencji Energii (IEA) wskazują, że w I kwartale globalna sprzedaż samochodów elektrycznych wzrosła o 75 proc., dzięki czemu światowa flota osiągnęła liczbę 18,5 mln. Dominują Chiny, które sprzedały w ubiegłym roku 3,3 miliona samochodów, podczas gdy w Europie sprzedano 2,3 mln, a w USA zaledwie 0,6 milionów. Ograniczenia dotyczą infrastruktury do ładowania, pojazdów ciężarowych oraz rosnących cen materiałów do produkcji akumulatorów. Uważa się, że przy obecnej polityce, do 2030 roku, liczba pojazdów elektrycznych wzrośnie dziesięciokrotnie (aż do 200 milionów), co daje wzrost do 30 proc. rocznie. W ujęciu długofalowym, jest to duży wzrost zwłaszcza w obliczu niedawnej słabości akcji tego sektora.

DŁUGA DROGA: Obecnie pojazdy elektryczne stanowią około 10 proc. sprzedaży samochodów, ale ich udział w globalnej bazie zainstalowanej wynosi poniżej 2 proc., a przed nimi jeszcze wiele dekad silnego wzrostu. Kierunek wyznacza Norwegia, gdzie 86 proc. nowych samochodów stanowią auta elektryczne. Z kolei Stany Zjednoczone, choć zaostrzyły normy paliwowe i sfinansowały ładowarki, pozostają w tyle – do 2030 roku, penetracja rynku wyniesie zaledwie 20 proc., mimo że Ford (F) i GM (GM) dążą do 100 proc. sprzedaży pojazdów elektrycznych. W Europie, penetracja rynku ma wynieść 35 proc., zaś w Chinach – 45 proc. (do tego wyniku przyczynia się kontrola ¾ światowej produkcji akumulatorów).

CEL: Podobnie jak w przypadku energii odnawialnej, akcje pojazdów elektrycznych nie radziły sobie w tym roku zbyt dobrze, nawet pomimo silnych perspektyw wzrostu. Stało się tak ponieważ rosnącą rentowność obligacji zburzyły wysokie wyceny. Pozytywnym aspektem są bardziej atrakcyjne wyceny dla inwestorów długoterminowych, gdzie wskaźnik cena/zysk Tesli (TSLA) spadł do poziomu ok. c50x, a dla tradycyjnych, starszych samochodów – nawet do 3x (STLA.MI). Znacznie lepiej radziły sobie spółki zajmujące się łańcuchem dostaw dla pojazdów elektrycznych, jak np. spółki wydobywające lit. Zobacz @Driverless, @ChinaCar i @BatteryTech.

Ben Laidler, strateg ds. rynków globalnych w eToro