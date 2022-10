Mabion otrzymał zgodę komitetu kredytowego EBOR na udzielenie finansowania w kwocie 15 mln USD (ok. 74 mln PLN)

Komitet kredytowy Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju w dniu 18.10.2022 r. podjął decyzję o udzieleniu Spółce finansowania w postaci kredytu długoterminowego na kwotę 15 mln USD (ok. 74 mln PLN, według kursu zamknięcia 4,9522 na dzień 17.10.2022 r.)

Uzyskanie zgody komitetu kredytowego EBOR stanowi kluczowy etap procesu pozyskania finansowania, przyznanie środków jest uzależnione od zawarcia umowy kredytowej z EBOR

Efektywna i systematycznie poszerzana współpraca z Novavax pozytywnie wpływa na przewidywalność przepływów pieniężnych Mabionu, budując fundamenty pod długoterminową współpracę z instytucjami finansującymi

Finansowanie dłużne przeznaczone będzie na realizację strategicznych planów rozwojowych Spółki, obejmujących w szczególności rozbudowę i modernizację zakładu Mabion w Konstantynowie Łódzkim

Rozbudowa istniejącego zakładu znacząco zwiększy moce produkcyjne oraz rozszerzy zakres oferty świadczonych usług CDMO

Mabion prowadzi aktywne działania w zakresie Business Development do potencjalnych klientów w obszarze nie tylko wytwarzania, ale również m.in. zaawansowanej analityki, usług rozwojowych, sterylnego rozlewu form płynnych, które mogą być świadczone równolegle do bieżącej obsługi kontraktu z Novavax

Strategiczne plany rozwoju spółki Mabion obejmują transformację w kompleksową w zakresie CDMO firmę biofarmaceutyczną o zdywersyfikowanych przychodach i dużej skali działania zarówno w zakresie wytwarzania, jak i szerokiego zakresu specjalistycznych usług. Znaczącym krokiem do osiągnięcia tego celu jest zwiększenie mocy produkcyjnych dzięki rozbudowie istniejącego zakładu Mabion. Finansowanie inwestycji będzie pochodziło z długu, który zabezpieczy pokrycie większości kosztów rozbudowy oraz wyposażenia istniejącego zakładu produkcyjnego. Pozostała część będzie finansowana ze środków własnych Spółki wypracowanych z bieżącej działalności, czyli dzięki współpracy z firmą Novavax. Spółka jednocześnie rozpoczyna aktywne poszukiwanie kolejnych klientów w ramach usług CDMO (ang. Contract Development and Manufacturing Organization).

„W ostatnich miesiącach prowadziliśmy intensywne rozmowy z instytucjami finansowymi związane z pozyskaniem finansowania dłużnego na rozbudowę istniejącego zakładu produkcyjnego, pozwalającego na istotne zwiększenie mocy wytwórczych. Nasza wiarygodność wobec banków wzrosła w ostatnim czasie z uwagi na realizowanie stabilnego i przewidywalnego pod względem przepływów operacyjnych kontraktu z firmą Novavax. Efektem tych rozmów jest otrzymana dzisiaj zgoda komitetu kredytowego EBOR, która daje nam możliwość pozyskania długu z przeznaczeniem na finansowanie strategicznych planów rozwoju Spółki” – mówi Krzysztof Kaczmarczyk, Prezes Zarządu Mabion S.A.

Kredyt ma zostać udzielony przez EBOR na okres 2 lat od daty podpisania umowy, z możliwością wcześniejszej spłaty. Oprocentowanie kredytu będzie oparte na zmiennej stopie procentowej według stawki SOFR (ang. Secured Overnight Financing Rate), powiększonej o marżę banku. Uzyskane po zawarciu umowy kredytowej finansowanie, poza możliwością wykorzystania na rozbudowę istniejącego zakładu, będzie również w części przeznaczone na rozwój systemów i infrastruktury IT oraz refinansowanie pozostałej do spłaty pożyczki od Akcjonariusza w kwocie 10 mln PLN.

„Realizacja umowy z Novavax, pozwala nam wypracowywać regularne wpływy gotówkowe, a co za tym idzie daje nam możliwość realizacji zakładanych planów inwestycyjnych, które zwiększą moce wytwórcze istniejącego zakładu w Konstantynowie Łódzkim. Posiadanie zabezpieczenia w postaci kontraktu CDMO przybliża nas do zawarcia umowy kredytowej z EBOR na kwotę 15 mln USD. Udzielona zgoda komitetu kredytowego jest kluczowym krokiem do zrealizowania tego celu. Zgodnie z wcześniejszymi informacjami potwierdzamy, iż planowana wymiana bioreaktorów jest przewidziana na przełom II i III kwartału 2023 r., obecnie toczą się prace przygotowawcze, a cała inwestycja jest uwzględniona w harmonogramie produkcji dla Novavaxu” – komentuje Grzegorz Grabowicz, Członek Zarządu ds. Finansowych Mabion S.A.

Mabion obecnie rozbudowuje zespół sprzedaży usług CDMO, w tym zatrudnił osobę z wieloletnim międzynarodowym doświadczeniem w obszarze CDMO na stanowisku Head of Business Development, której zadaniem jest skuteczne prowadzenie zespołu i pozyskanie międzynarodowych klientów do realizacji zleceń w produkcji kontraktowej.

„Oferujemy usługi, które możemy świadczyć równolegle do obsługi kontraktu z Novavax i składamy oferty do nowych klientów, jesteśmy w trakcie rozmów. Wspiera nas tutaj rozpoznawalność na arenie międzynarodowej za sprawą strategicznego partnerstwa z Novavax, a także doświadczenie zdobyte w ostatnich latach działalności Spółki w obszarze rozwoju własnych leków biologicznych. Przygotowało nas to do obsługi różnorodnych zleceń CDMO, w tym zaawansowanej analityki. Mamy również zaplanowaną obecność w najważniejszych eventach dla branży farmaceutycznej i biotechnologicznej, w najbliższym czasie będziemy na BIO-Europe, a w listopadzie na CPHI, gdzie odbędziemy rozmowy z kolejnymi potencjalnymi klientami” – mówi Adam Pietruszkiewicz, Członek Zarządu Mabion S.A. ds. Sprzedaży.

Do roku 2021 Spółka koncentrowała się na rozwoju portfolio własnych produktów biologicznych. Zawarta umowa z amerykańskim podmiotem Novavax w październiku 2021 roku sprawiła, że Mabion z sukcesem zaczął komercjalizować zbudowane kompetencje i dokonał udanej transformacji we w pełni zintegrowaną firmę biofarmaceutyczną certyfikowaną GLP i GMP wraz ze zintegrowanym CDMO w postaci analityki i wytwarzania kontraktowego. Skuteczna realizacja umowy z Novavax o wartości 372 mln USD została przedłużona do końca 2026 roku wskutek zawartych we wrześniu br. aneksów, z gwarantowanym poziomem przychodów co najmniej do końca 1H 2024 r. Rozszerzyły one ponadto zasady wynagradzania Mabionu o kolejny komponent, Spółka będzie obecnie otrzymywać wynagrodzenie za wytworzone serie produktu lub w postaci wynagrodzenia za gotowość do wytworzenia produktu (rezerwacja mocy produkcyjnych). Aneksy rozszerzyły również współpracę o przyszłą możliwość wytwarzania drugiego produktu, będącego substancją czynną dla szczepionki w wersji Omicron.