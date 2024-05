Maciej Zientara dołącza do JR Holding

Przedsiębiorca z długoletnim doświadczeniem, założyciel i partner zarządzający Holdingiem Inwestycyjnym „Supernova Group” przekracza 5% w akcjonariacie JR Holding ASI S.A. i dołącza do grona Partnerów JRH.

Notowana od marca br. na głównym parkiecie GPW firma inwestycyjna JR Holding opublikowała niedawno nową strategię i zaczyna jej realizację. Nowa strategia zakłada dalsze porządkowanie portfela i zainwestowanie około 300 mln zł do 2027 r. w spółki z najbardziej perspektywicznych branż: transformacji energetycznej, deepetch i przemysł kosmiczny, biotech i medtech, AI i cyfrowy biznes, gaming oraz zrównoważony rozwój i gospodarka obiegu zamkniętego.

– Jednym z założeń nowej strategii jest także włączenie osób z doświadczeniem do grona opiniujących i podejmujących decyzje inwestycyjne. Taką osobą, która dołącza również do grona istotnych akcjonariuszy JRH jest Maciej Zientara. Będziemy korzystać z jego doświadczenia a także sieci kontaktów aby selekcjonować i pozyskiwać coraz bardziej trafne inwestycje do portfela JRH – deklaruje January Ciszewski, założyciel, główny akcjonariusz i Prezes JR Holding.

Maciej Zientara ma wieloletnie doświadczenie, w tym transakcyjne, w zakresie M&A, inżynierii finansowej, zarządzania funduszami inwestycyjnymi oraz portfelami przedsiębiorstw. Jest założycielem „Supernova Group”, która koncentruje się na działalności deweloperskiej, hotelarskiej, zarządzaniu nieruchomościami oraz szerokim zakresem inwestycji kapitałowych, a także posiada pakiet kontrolny giełdowej spółki Soho Development.

– Postanowiłem zainwestować strategicznie w akcje JRH i to nie tylko jako pasywny inwestor, ale przede wszystkim włączyć się w aktywne wsparcie zarządzania portfelem JR Holding. Traktuję swoją inwestycję jako otwarcie ścieżki partnerstwa strategicznego z holdingiem Januarego Ciszewskiego. JRH przeszedł fantastyczną ścieżkę rozwoju. Liczę, że z moim skromnym udziałem, spółka kontynuować będzie z sukcesem dynamiczny rozwój, do czego chcę się przyczynić. Z dużym optymizmem patrzę w najbliższą 2-3 letnią przyszłość i jestem przekonany, że spółka nie jednym jeszcze zaskoczy. Przyjęta, zaktualizowana strategia JRH jest mi bardzo bliska. Jestem przekonany, że moje 25-letnie doświadczenie na rynku kapitałowym i inwestycyjnym wniesie wiele świeżego spojrzenia i wzmocni kompetencyjnie zespół zarządzający. Moim zamiarem jest dalsze zwiększanie zaangażowania kapitałowego w JRH. Po przejściu na parkiet główny giełdy rozpoczyna się właśnie nowy etap, chcę być częścią tego sukcesu – powiedział Maciej Zientara, nowy Partner w JRH.