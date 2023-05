Maszyny rolnicze: dalszy spadek rejestracji nowych, wzrost na rynku wtórnym

849 szt. tyle nowych ciągników zarejestrowano, a więc de facto zakupiono, w kwietniu tego roku – wynika z zebranych, na podstawie informacji z CEPiK, przez Polskę Izbę Gospodarczą Maszyn i Urządzeń Rolniczych (PIGMiUR) danych. To najmniej w porównaniu do dwóch poprzednich lat. Spadek rejestracji w stosunku do poprzedniego roku wynosi już 9,8%. Podobnie jest z inną główną kategorią maszyn rolniczych, jaką są nowe przyczepy. W czwartym miesiącu 2023 roku zarejestrowano ich o 244 szt. mniej niż w kwietniu przed rokiem. Rośnie jednak sprzedaż maszyn używanych. Pod koniec kwietnia 2023 roku PIGMiUR zanotowała 8721 szt. rejestracji ciągników używanych. To o 1027 szt. więcej niż w tym samym okresie 2022 roku. Wzrost jest znaczący i wynosi 13,3 proc – zaznacza Izba. – Przedsiębiorcy z branży już od jakiegoś czasu informowali nas o spadku ilości zamówień na nowe maszyny. Teraz ten scenariusz się realizuje. Niestety, stagnacji i zahamowania sprzedaży możemy spodziewać się w ciągu kolejnych miesięcy – przewiduje Michał Spaczyński, wiceprezes zarządu PIGMiUR i jej dyrektor zarządzający.

Czwarty miesiąc i coraz mniej zarejestrowanych nowych ciągników rolniczych: 849 sztuk. To, jak wskazuje Polska Izba Gospodarcza Maszyn i Urządzeń Rolniczych, najmniej w porównaniu do dwóch poprzednich lat, kiedy to rejestrowano odpowiednio 1221 szt. i 1000 szt. – Kwiecień to kolejny miesiąc spadków sprzedaży maszyn rolniczych. Co ciekawe, dla ludzi z branży nie jest to wielkie zaskoczenie i jest to coś czego właściwie się spodziewano – zaznacza Michał Spaczyński z PIGMiUR i przyznaje, że już wiosną zeszłego roku, w badaniach nastrojów w branży, przedsiębiorcy prezentowali obawy co do przyszłości. – Te negatywne postawy jeszcze się umocniły na jesieni 2022 roku, a zatem już kilka miesięcy temu spodziewano się, że sprzedaż maszyn może zacząć spadać. Tym bardziej, że rok 2021 mimo pandemii był rokiem dla branży dobrym i trudno się było spodziewać kolejnych wzrostów – przypomina Michał Spaczyński.

Dalszy spadek rejestracji nowych ciągników

W ciągu czterech pierwszych miesięcy br. zarejestrowano, a więc de facto kupiono, w sumie 3354 szt. nowych ciągników. – To o 363 szt. mniej niż w analogicznym okresie 2022 roku. Spadek rejestracji w stosunku do poprzedniego roku wynosi już 9,8 proc. – odnotowuje PIGMiUR.

Najpopularniejsze marki

Najpopularniejszą marką wśród zarejestrowanych nowych ciągników była w pierwszych czterech miesiącach 2023 roku John Deere. Według zaprezentowanych przez PIGMiUR danych, zarejestrowano wtedy 574 pojazdy tego producenta. To o 61 szt. więcej niż przed rokiem. Udziały John Deere na koniec kwietnia to 17,1 proc. – o 3,3 punktu procentowego więcej niż rok wcześniej. Na drugim miejscu uplasowała się New Holland z ilością 500 szt., czyli o 153 szt. mniej niż w 2022 roku. Udziały marki New Holland to 14,9 proc., to o 2,7 punktu procentowanego mniej niż rok wcześniej. Podium zamyka Kubota, która notuje 374 szt. zarejestrowanych maszyn. To o 32 szt. mniej niż przed rokiem. Jej udziały wynoszą 11,2 proc. Dalej znajdują się: Deutz Fahr i Case IH.

Główne regiony

Najwięcej rejestracji nowych ciągników w kwietniu 2023 roku było w województwie mazowieckim, gdzie w ciągu czterech pierwszych miesięcy roku zarejestrowano ich 549 szt., a więc to o 81 szt. mniej niż przed rokiem. Na drugim miejscu znajduje się zaś województwo wielkopolskie z ilością 405 szt.

Podobnie z rolniczymi przyczepami

Podobną tendencję Izba odnotowuje w obszarze innej podstawowej kategorii maszyn rolniczych, jaką są nowe przyczepy. W kwietniu br. zarejestrowano ich 540 szt. To o 244 szt. mniej niż w kwietniu przed rokiem. W ciągu czterech pierwszych miesięcy roku zarejestrowano 2074 szt. nowych przyczep rolniczych, czyli o 751 szt. mniej niż w tym samych okresie w 2022 roku. – Wynik ten oznacza spadek rok do roku o 26,6 proc – podsumowuje te dane PIGMiUR. Najpopularniejsze marki to Pronar, MetalFach i MetalTech oraz Wielton i Wodziński.

– Przedsiębiorcy z branży już od jakiegoś czasu informowali nas o spadku ilości zamówień na nowe maszyny. Teraz ten scenariusz się realizuje. Niestety, stagnacji i zahamowania sprzedaży możemy spodziewać się w ciągu kolejnych miesięcy – przypuszcza Michał Spaczyński.

Trudno jest inwestować, jeśli nie jest się pewnym najbliższej przyszłości: realizowane są najbardziej potrzebne i konieczne zakupy

Inaczej sytuacja wygląda z przyczepami używanymi. Tu bowiem, w okresie styczeń-kwiecień 2023 roku zarejestrowano ich 2173 szt., czyli o 164 szt. więcej niż przed rokiem. – Oznacza to, że obecnie notujemy wzrost na rynku wtórnym o 8,1 proc. – informuje PIGMiUR. Taka sama tendencja widoczna jest w przypadku używanych ciągników, bowiem na koniec kwietnia 2023 roku Izba notuje tu 8721 szt. takich pojazdów, czyli o 1027 szt. więcej niż w tym samym okresie 2022 roku. – Wzrost jest znaczący i wynosi 13,3 proc., zaś także na rynku wtórnym pozycję lidera zajmuje John Deere. Zarejestrowano bowiem 1360 szt. używanych ciągników używanych tej marki – podaje Izba.

– Wybuch wojny w Ukrainie, a co za tym idzie wzrost kosztów nawozów, energii, paliw mocno zahamował poziom inwestycji rolników w gospodarstwa, w tym w maszyny rolnicze. Dlatego już w zeszłym roku notowaliśmy spadek sprzedaży ciągników w stosunku do 2021 o 17 procent – podsumowuje zaprezentowane przez PIGMiUR dane Michał Spaczyński. Wskazuje przy tym, że obecnie do czynienia mamy z sytuacją jeszcze trudniejszą. – Napływ zboża i innych produktów rolnych z Ukrainy do naszego kraju sprawił, że przyszłość dla rolników jest jeszcze bardziej niepewna. A za moment mamy kolejne żniwa. Trudno jest inwestować, jeśli nie jest się pewnym najbliższej przyszłości. Dlatego obecnie realizowane są najbardziej potrzebne i konieczne zakupy – w ten sposób Wiceprezes PIGMiUR komentuje spadkową tendencję w rejestracji nowych maszyn i rosnącą – na rynku wtórnym. O samych nastrojach w branży rolniczej Izba poinformować ma w najbliższym czasie, kiedy zaprezentuje szczegółowy raport na ten temat. Publikuje go od kilku lat co 6 miesięcy. Ostatni ukazał się pod koniec 2022 roku.