MCI.EuroVentures obejmie 55% udziałów w eSky

W wyniku transakcji MCI.EuroVentures obejmie 55% akcji w eSky. Założyciele Grupy eSky pozostaną aktywnymi akcjonariuszami kontrolującymi łącznie 45% udziałów. Kwota transakcji to 157 mln zł i obejmuje również dokapitalizowanie spółki. MCI Capital chce wesprzeć eSky w umacnianiu swojej pozycji na globalnym rynku i realizacji strategii budowy przewagi technologicznej nad konkurencją.

– Nasze wzajemne relacje z MCI Capital sięgają 2012 roku. Wnikliwie obserwowaliśmy efekty działań funduszu w sektorze e-commerce & IT, w którym się specjalizuje, i widzieliśmy, że potrafią dynamicznie budować wartość inwestycji poprzez odpowiednie wsparcie dla Zarządów swoich spółek – tłumaczy wybór tego właśnie partnera Łukasz Kręski, Przewodniczący Rady Nadzorczej w Grupie eSky.

– To nie pierwszy fundusz inwestujący w naszą spółkę. Mamy pozytywne doświadczenia ze współpracy z sektorem PE/VC. Wychodzący obecnie ze spółki Syntaxis, który zainwestował w eSky w 2014 roku, zrealizuje w tej transakcji znaczące zyski. Przeszliśmy razem bardzo trudny okres i udowodnili, że są dobrym partnerem. Jednocześnie udało się ułożyć pozytywne relacje z Wirtualną Polską, której opcja PUT zgodnie z zawartą w grudniu 2021 r. ugodą, została w całości zrealizowana. Jako założyciele kontrolujący 45% akcji, pozostajemy po transakcji we władzach spółki w roli stałych członków operacyjnych Rady Nadzorczej. Naszym celem wspólnie z MCI i Zarządem spółki jest wsparcie eSky w rozwoju na całym świecie – mówi Łukasz Kręski.

– MCI od ponad 20 lat jest aktywnym inwestorem branży digital travel i transportowej. Byliśmy lub jesteśmy inwestorami w takich spółkach jak Travelplanet, Invia, Travelata i Tatilbudur oraz Gett. COVID przyśpieszył transformację cyfrową w branży turystycznej, więc najnowszą inwestycją wpisujemy się w ten trend. Warte podkreślenia jest także to, że jesteśmy w przededniu długoterminowego trendu wzrostowego w sektorze cyfrowej turystyki – mówi Tomasz Czechowicz, Prezes MCI Capital.

– Grupa eSky wykorzystała niesprzyjającą sytuację na rynku związaną z pandemią do umocnienia swojej pozycji, oraz znaczącej poprawy efektywności. 2021 rok, na poziomie zysku operacyjnego, spółka zamknęła z wynikiem prawie dwukrotnie lepszym niż w rekordowym 2019 roku. Dotychczasowa strategia ekspansji międzynarodowej odegrała zatem kluczową rolę w umocnieniu naszej pozycji. Dzięki inwestycji ze strony MCI pozyskamy środki na realizację naszych kolejnych strategicznych celów, w tym znaczną automatyzację procesów z obszaru obsługi klienta, zwiększenie świadomości marki eSky na rynkach Europy Środkowo-Wschodniej oraz transformację w wiodącego gracza na rynku dynamicznego pakietowania – mówi Łukasz Habaj, Prezes Zarządu w Grupie eSky.

– eSky jest niekwestionowanym liderem rynku biletów lotniczych w Europie Środkowo-Wschodniej, ale tak naprawdę jest już spółką globalną oferującą swoje usługi w ponad 60 krajach świata. Pomimo, że pandemia bardzo silnie uderzyła w cały przemysł lotniczy, to dzięki zaangażowaniu Zarządu i właścicieli, spółka wychodzi z tego okresu silniejsza niż wcześniej. Chcemy wesprzeć Zarząd w strategii budowania globalnego „market challengera” w oparciu o przewagę technologiczną i jakość serwisu oferowanego dla klienta. Planujemy dalsze umacnianie pozycji spółki, zarówno poprzez przejęcia jak i dynamiczny wzrost organiczny – mówi Michał Górecki, Senior Investment Director MCI Capital.

Grupa eSky na przestrzeni ostatnich lat prowadziła intensywną ekspansję międzynarodową, która przyczyniła się do dynamicznego rozwoju spółki. Zaledwie w cztery lata do portfolio Grupy dołączyło 45 krajów z całego świata, w tym tak odległe rynki, jak APAC (Hong-Kong, Malezja, czy Singapur), a także rynki afrykańskie – Maroko, Kenia, Egipt, czy Nigeria. Aktualnie Grupa prowadzi sprzedaż w ponad 60 krajach na całym świecie.

Ubiegłoroczna sprzedaż Grupy eSky wyrażona w TTV (Total Transaction Value), wyniosła w 2021 roku 1,6 mld złotych. Wynik ten jest większy o 34% w porównaniu do 2020 roku. Zysk operacyjny Grupy w 2021 roku wzrósł o 167% w stosunku do 2019 roku, co plasuje ubiegły rok jako najlepszy w historii firmy pod kątem zysku operacyjnego.

Warto zaznaczyć, że w 2021 roku połowa przychodów Grupy eSky wyrażona w TTV została wygenerowana w Europie kontynentalnej, a udział sprzedaży w Europie Zachodniej był wyższy niż sprzedaży w Europie Środkowo-Wschodniej o 12 p.p. i wyniósł 38% i 26% odpowiednio. Grupa eSky umocniła też swoją pozycję w Stanach Zjednoczonych, odpowiadających za ok 11% udziału w sprzedaży, gdzie dynamika przychodów wyniosła ponad 54% w stosunku do 2020 roku.

Zamknięcie transakcji jest uwarunkowane zgodą UOKIK oraz instytucji finansowych.