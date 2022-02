Wartość transakcji Savills IM w 2021 r. osiągnęła 4,1 mld EUR

W 2021 roku transakcje w zakresie akwizycji osiągnęły wartość ponad 2,1 mld EUR i 1,2 mld EUR w zakresie sprzedaży

Wiodącymi były sektory magazynowy z transakcjami o wartości ponad 1,5 mld EUR, a następnie biurowy i handlowy

Łącznie zrealizowano w 2021 roku 90 transakcji w 13 krajach – wzrost o 21% w stosunku do 2020 roku

DRC SIM udzielił finansowań w wysokości 760 mln EUR w całej Europie w 2021 r.

Savills Investment Management (Savills IM), międzynarodowy menedżer inwestycyjny rynku nieruchomości, w 2021 r. zrealizował transakcje o wartości powyżej 3,4 mld EUR na całym świecie, w tym ok. 2,6 mld EUR w Europie oraz ok. 670 mln EUR w Azji.

W skali globalnej transakcje obejmowały około 2,1 mld EUR akwizycji i około

1,2 mld EUR sprzedaży, co odpowiada inwestycji netto w wysokości 900 mln EUR. Spółka zarządza obecnie aktywami (AuM) o wartości ok. 24,8 mld EUR.

W 2021 r. spółka Savills IM zrealizowała 90 transakcji w 13 krajach, odnotowując wzrost o 21% w porównaniu z rokiem poprzedzającym. Rok 2021 był również kolejnym doskonałym rokiem dla sektora magazynowego– w tym okresie zawarto transakcje o wartości ponad 1,5 mld EUR. Sektory biurowy i handlowy również odnotowały wysoką aktywność. W ciągu roku w każdym z tych sektorów zawarto transakcje o wartości ponad 580 mln EUR.

Do najważniejszych transakcji w Europie w 2021 r. należało nabycie centrum logistycznego A2 Warsaw Park w Adamowie w Polsce w imieniu funduszu Savills IM European Logistics Fund 3, a także nabycie centrum lokalnego Bos en Lommerplein w Amsterdamie dla funduszu European Food Retail. Savills IM sfinalizował również sprzedaż wielu aktywów, które przekroczyły zakładane stopy zwrotu, z korzyścią dla zysków inwestorów.

Piotr Trzciński, Head of Investment Poland w Savills Investment Management, skomentował:

„W post-pandemicznym świecie utrzymującej się inflacji, wysokich cen akcji oraz zmienności na rynku obligacji, nieruchomości nadal oferują zalety w postaci dywersyfikacji, atrakcyjnych zwrotów o niskiej korelacji z płynnymi klasami aktywów, zabezpieczenie przed inflacja i ochronne wartości kapitałowej. Z wartością transakcji ok 6 mln EURO, w 2021 roku rynek polski był świadkiem powrotu aktywności i zaufania inwestorów, dążących do zwiększenia alokacji kapitału przede wszystkim w sektorze magazynowym i living.

Jestem zadowolony z naszych wyników w Polsce, gdzie przeprowadziliśmy transakcje na ponad 280 milionów EURO, głównie w sektorze magazynowym. W imieniu naszych klientów nabyliśmy takie obiekty jak BTS Castorama, A2 Warsaw Park, czy 7r Beskid Park II. Dzięki tym zakupom oraz umiejętnemu zarządzaniu aktywami, wartość portfela zarządzanego przez nas w Polsce przekroczyła 1.7 mld EURO wg stanu na styczeń 2022. W nowym roku będziemy poszukiwać atrakcyjnych nieruchomości w naszych fundamentalnych sektorach magazynowym i living, co nie wyklucza taktycznych zakupów w innych sektorach takich jak convenience retail.”

W regionie Azji i Pacyfiku Savills IM sfinalizował pierwsze zakupy dla swojego nowo uruchomionego funduszu Asia-Pacific Income and Growth, w tym nabycie 241 O’Riordan Street, 11-piętrowego biurowca w atrakcyjnej dzielnicy Mascot w Sydney w Australii, wraz

z nabyciem 10 aktywów zlokalizowanych w popularnych dzielnicach mieszkaniowych

w centrum i na obrzeżach Tokio, w centrum Osaki i w centrum Nagoi, dla funduszu Japan Residential Fund.

DRC SIM, dedykowana platforma Savills IM zajmująca się finansowaniem nieruchomości komercyjnych, odnotowała wyjątkowo dobry rok, udzielając finansowania na 16 nowych inwestycji o łącznej wartości ok. 760 mln EUR. Zrealizowano inwestycje w ramach wszystkich trzech strategii kredytowych DRC SIM: Core Plus Senior, Whole Loans oraz High Yield Debt.

DRC SIM pozyskała również kolejną kwotę nowego kapitału w wysokości ok. 1,0 mld EUR,

w ramach wszystkich trzech strategii kredytowych.

Alex Jeffrey, dyrektor generalny, Savills IM, skomentował:

„Pomimo wyzwań związanych z globalną pandemią jesteśmy podbudowani faktem, że nasza sieć ekspertów w 17 biurach w 14 krajach skutecznie realizuje atrakcyjne inwestycje dla naszych klientów. Do najważniejszych wydarzeń ubiegłego roku należy finalizacja naszego aliansu strategicznego z wiodącym południowokoreańskim ubezpieczycielem Samsung Life, pełne przejęcie DRC Capital, a także rozpoczęcie inwestowania w ramach strategii dla brytyjskich centrów handlowych typu retail park oraz funduszu Asia-Pacific Income and Growth. Jestem niezwykle usatysfakcjonowany naszymi osiągnięciami jako firmy w 2021 roku i jestem przekonany, że posiadamy doskonały punkt wyjścia do osiągania dobrych wyników w 2022 roku i w kolejnych latach”.

Dale Lattanzio, partner zarządzający, DRC Savills IM, skomentował:

„DRC SIM jest jednym z niewielu kredytodawców na rynku, którzy posiadają wieloletnie doświadczenie w udzielaniu kredytów zarówno w Wielkiej Brytanii, jak i na kontynencie europejskim. Nasze portfele kredytowe zostały zbudowane z naciskiem na dywersyfikację sektorową i geograficzną, co jest atrakcyjne nie tylko dla naszych inwestorów, ale także dla kredytobiorców, którzy chętnie zawierają transakcje z doświadczonym podmiotem działającym we wszystkich głównych regionach Europy. W 2022 r. zamierzamy kontynuować pozyskiwanie dyskrecjonalnego kapitału i realizować dobrze rokujące inwestycje, które pojawiły się już na horyzoncie.”

Kiran Patel, CIO i zastępca dyrektora generalnego, Savills IM, skomentował:

„W perspektywie roku 2022 korekta na amerykańskim rynku akcji oraz ryzyko utrzymującej się inflacji z pewnością znajdą się w centrum uwagi inwestorów na rynku nieruchomości, dlatego przestrzegamy przed wybieraniem aktywów o niskiej rentowności, które mogą się okazać najbardziej podatne na zagrożenia. Naszym zdaniem w ciągu najbliższych dwunastu miesięcy należy skupić się sektorze mieszkaniowym oraz sektorze magazynowym (tzw. ‘beds and sheds’), a zwłaszcza na ich obiecujących podsektorach, takich jak logistyka miejska i logistyka ostatniej mili, średnio-powierzchniowe obiekty magazynowe i chłodnie. Atrakcyjne zyski skorygowane o ryzyko dostrzegamy też w strategiach dłużnych rynku nieruchomości, które dodatkowo oferują zabezpieczenie przed spadkami w nieruchomościach zadłużonych”.