Mercedes-Benz kończy 2022 rok wysokimi wynikami w segmentach samochodów luksusowych oraz elektrycznych

Elektryfikacja postępuje: w 2022 r. sprzedaż całkowicie elektrycznych samochodów osobowych Mercedes-Benz wzrosła ponad dwukrotnie, do 117 800 sztuk (+124%); strategię napędów w pełni elektrycznych wesprze nowa, globalna sieć ładowania o wysokiej mocy

Mocny koniec roku: dostawy osobowych Mercedesów w czwartym kwartale 2022 r. osiągnęły poziom 540 800 egzemplarzy (+17%), w tym 83 800 to auta najwyższych klas – Top-End Luxury (+14%)

Zeszłoroczna sprzedaż na poziomie z 2021 r. – 2 043 900 dostaw (-1%) – na które wpływ miały skutki pandemii, sytuacja na rynku półprzewodników oraz wąskie gardła logistyczne

Popyt na samochody najwyższych klas: najlepszy rok sprzedaży submarki Mercedes-Maybach (+37%), dostawy Klasy S wzrosły o 5%

Najcenniejsza luksusowa marka motoryzacyjna na świecie zakończyła 2022 rok mocnym ostatnim kwartałem. W tym okresie klienci odebrali 540 800 samochodów osobowych Mercedes-Benz (+17%). Równocześnie znacząco wzrosła sprzedaż modeli najwyższych klas oraz tych z napędem elektryczno-akumulatorowym. Okres od października do grudnia był zresztą najlepszym kwartałem 2022 r., jeśli chodzi o dostawy modeli z najwyżej półki marki ( Top-End Luxury) – dzięki solidnemu popytowi w większości regionów ich sprzedaż zwiększyła się o 14% pomimo obowiązujących przez cały rok środków ochrony przed skutkami pandemii oraz utrzymujących się wąskich gardeł logistycznych i sytuacji na rynku półprzewodników.

W wymagającym 2022 r. Mercedes-Benz dostarczył klientom 2 043 900 samochodów osobowych (-1%). Na drodze do całkowicie elektrycznej przyszłości globalne dostawy modeli xEV (PHEV-y i BEV-y, w tym auta marki smart) osiągnęły poziom 319 200 sztuk (+19%), co stanowiło już 15% całkowitej sprzedaży oddziału Mercedes-Benz Cars. Na zakup osobowego Mercedesa z napędem całkowicie elektrycznym (BEV) zdecydowało się 117 800 klientów, ponad dwukrotnie więcej niż w 2021 r. (+124%). Jeśli uwzględnić smarty, blisko co drugi samochód Mercedes-Benz Cars z napędem xEV był w pełni zasilany prądem (44%). W ramach transformacji zmierzającej do przejścia na energię elektryczną do końca dekady wszędzie tam, gdzie pozwolą na to warunki rynkowe, Mercedes-Benz ogłosił plany stworzenia własnej sieci ładowania o wysokiej mocy; docelowo będzie ona obejmować ponad 10 000 ładowarek na całym świecie, zapewniając łatwe i szybkie ładowanie.

„Rok 2022 to kolejny udany rok w transformacji Mercedes-Benz: ponad dwukrotnie zwiększyliśmy sprzedaż pojazdów typu BEV, wykazaliśmy się wysokimi ambicjami, jeśli chodzi o napęd elektryczny, odbywając jazdę testową EQXX-em na dystansie 1200 km, i osiągnęliśmy nowy rekord Mercedes-Maybach, z 37-procentowym wzrostem sprzedaży. W 2023 roku będziemy kontynuować naszą misję – chcemy oferować najbardziej pożądane samochody elektryczne i dalej zwiększać naszą sprzedaż BEV-ów oraz aut z segmentów Top-End Luxury” – powiedział Ola Källenius, prezes zarządu Mercedes-Benz Group AG.

„Po kolejnym roku ograniczonej dostępności pojazdów i wąskich gardeł w łańcuchu dostaw jestem wdzięczna za pasję naszych klientów do naszych produktów oraz ich nieustające zaufanie do naszej marki. 2022 rok obfitował w wiele ważnych wydarzeń: mamy teraz osiem w pełni elektrycznych modeli w salonach, dalej podnosimy na wyższy poziom doświadczenia naszych klientów związane z ładowaniem, a do tego znów zwiększyliśmy wartość naszej marki – tym razem o 10% – i pozostaliśmy najcenniejszą luksusową marką samochodów na świecie. Rok 2023 przyniesie wiele kamieni milowych w transformacji doświadczeń naszych klientów, w tym wprowadzenie modelu bezpośredniej sprzedaży na głównych rynkach, takich jak Wielka Brytania i Niemcy” – powiedziała Britta Seeger, członek zarządu Mercedes-Benz Group AG odpowiedzialna za marketing i sprzedaż Mercedes-Benz Cars.

Sprzedaż w segmentach Top-End Luxury

Dostawy samochodów z segmentów Top-End Luxury (z ang. topowy luksus) znacząco wzrosły w czwartym kwartale ub.r. – o 14%, do 83 800 sztuk. W rezultacie był to najlepszy sprzedażowo kwartał aut tej grupy w 2022 r., w czym główna zasługa wyników submarek Mercedes-AMG (+28%) i Mercedes-Maybach (+25%) oraz Klasy G (+15%). W całym ubiegłym roku Mercedes-Maybach zanotował rekord sprzedaży, dostarczając klientom 21 600 samochodów (+37%) – przede wszystkim za sprawą wysokich wyników w Japonii, Korei Południowej, na Bliskim Wschodzie oraz w Chinach, gdzie co miesiąc dostarczano ponad 1100 luksusowych aut z logo Maybacha.

W 2022 r. dostawy Klasy S wzrosły do ponad 90 000 egzemplarzy – to o 5% więcej niż w 2021 r. Nowych klientów przyciągnął elektryczny EQS, który w 2022 r. padł wyborem 19 200 nabywców, z akcentem na silny popyt w USA i rekordowe wyniki w czwartym kwartale. Nowy EQS SUV spotkał się już z pozytywnym odbiorem w Stanach Zjednoczonych, a na początku 2023 r. zostanie wprowadzony na rynek chiński. Zeszłoroczne dostawy samochodów z grupy Top-End Luxury były ograniczone przez braki półprzewodników. W 2023 r. Mercedes-Maybach zaoferuje samochód elektryczny – w pierwszej połowie roku zadebiutuje Mercedes-Maybach EQS SUV.

Sprzedaż w segmentach Core Luxury

W 2022 r. dostawy samochodów z grupy Core Luxury (z ang. kluczowy luksus) wyniosły 1 101 800 sztuk (+4%). Po raz kolejny najlepiej sprzedającym się modelem Mercedes-Benz był GLC, z wynikiem 342 900 egzemplarzy (+3%). Historię tego sukcesu zamierza kontynuować najnowsza generacja, wprowadzona na rynek w połowie 2022 r. Popyt na Klasę C zwiększył się o 17%, do 299 100 samochodów. Całkowicie elektryczny EQE, dostępny już we wszystkich regionach, dostarczono w liczbie 12 600 sztuk. Niedawno wprowadzony EQE SUV jest obecnie oferowany w całej Europie, a w salonach w Chinach i Stanach Zjednoczonych zadebiutuje w pierwszej połowie 2023 r. Grupa Core Luxury zostanie wkrótce wzbogacona o zupełnie nową Klasę E, która będzie świętować swoją światową premierę w 2023 r.

Sprzedaż w segmentach Entry Luxury

Sprzedaż w segmentach Entry Luxury (z ang. luksus podstawowy) osiągnęła poziom 587 700 sztuk (-10%), na co wpływ miały głównie wąskie gardła w łańcuchu dostaw oraz logistyce. Najlepiej sprzedającym się w pełni elektrycznym modelem okazał się EQA, z wynikiem 33 100 egzemplarzy (+43%), a dalej uplasował się EQB (24 200 sztuk, +>1000%). W sprzedaży są już dostępne zmodernizowane wersje Klas A i B. Udział modeli BEV podwoił się, osiągając poziom 10% całkowitej sprzedaży w tej grupie.

Dostawy samochodów osobowych Mercedes-Benz według regionów i rynków

Sprzedaż osobowych Mercedesów w Azji pozostała na poziomie z poprzedniego roku, z wynikiem 987 800 aut (+1%). Na zeszłoroczne dostawy w Chinach (-1%) wpłynęły lokalne środki zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirusa. Popularność samochodów elektrycznych oraz hybryd plug-in na tamtejszym rynku zwiększyła się jednak o 143%, a dostawy w czwartym kwartale wzrosły o 13%, m.in. dzięki dobrym wynikom Klasy S (+45%), modeli Mercedes-Maybach (+16%) oraz Klasy G (+14%). Roczna sprzedaż w Korei Południowej w 2022 r. po raz pierwszy przekroczyła poziom 80 000 sztuk (+7%). Ponadto nowe rekordy dostaw zanotowano w Indiach (+ 41%) i Wietnamie (+19%). Mercedes-Maybach podwoił swoje wyniki w Korei Południowej oraz Japonii.

W Europie sprzedaż osiągnęła poziom 635 100 sztuk (+1%), przy rosnących dostawach w Niemczech (+8%). W czwartym kwartale popyt na pojazdy Top-End Luxury na Starym Kontynencie wzrósł do 17 600 egzemplarzy (+45%), głównie dzięki dostawom Klasy G (3100 sztuk, +102%). Udział modeli xEV w Europie podskoczył do 36%, m.in. za sprawą popularności SUV-ów EQA i EQB oraz hybryd plug-in.

Ubiegłoroczne dostawy w Ameryce Północnej wzrosły do 327 000 samochodów (+3%). To zasługa udanego czwartego kwartału (+17%) i wysokiej sprzedaży modeli Top-End Luxury (+18%) na rynku Stanów Zjednoczonych. W całym 2022 r. dostawy w USA zwiększyły się o 4%, do czego przyczynił się m.in. wysoki popyt na Klasę S (+12%). Gama Top-End Luxury ma 29-procentowy udział w sprzedaży Mercedes-Benz w USA. W pełni elektryczne modele EQS, EQS SUV, EQE, EQB – a już wkrótce dołączy do nich EQE SUV – sprawiają, że elektryfikacja na tamtejszym rynku nabiera tempa.

Na wyniki sprzedaży miała wpływ decyzja Mercedes-Benz o zaprzestaniu eksportu samochodów osobowych i dostawczych do Rosji. Znacznie wzrosły dostawy aut do klientów w RPA (+34%) i Turcji (+21%).

Przegląd wyników sprzedaży