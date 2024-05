Mex Polska zamyka I kwartał 2024 r. z imponującym wzrostem wyników finansowych

Notowana na GPW spółka holdingowa Mex Polska zamyka I kwartał 2024 roku ze znaczącym wzrostem wyników finansowych. W raportowanym okresie skonsolidowany zysk operacyjny EBIT przewyższył szacunki osiągając poziom prawie 1,1 mln zł (+56 proc. rr). Zysk netto przekroczył 0,6 mln zł, co dało wynik ponad dwukrotnie wyższy w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego. Przychody netto ze sprzedaży również wzrosły do poziomu 22,45 mln zł (+12 proc. rr). Bardzo dobre wyniki są efektem konsekwentnej polityki rozwoju Grupy oraz stałej koncentracji na kontroli kosztów operacyjnych i marż. Pozytywny wpływ mają także udane otwarcia nowych lokali i wysoka rentowność dotychczas funkcjonujących lokali.

– Naszym najbardziej dochodowym obszarem pozostaje segment bistro. To on w dużym stopniu pozwala nam generować oczekiwane zyski. Pokazał to pierwszy kwartał bieżącego roku, w którym zysk netto wzrósł ponad dwukrotnie w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego, a EBIT przewyższył nasze szacunki. Co więcej, taki wynik osiągnęliśmy na początku roku kalendarzowego, czyli w okresie zazwyczaj bardziej wymagającym niż lato czy w okresie świątecznym, co nas szczególnie cieszy. Jest to dla nas potwierdzenie, że obrana strategia rozwoju, oparta na przejrzystości systemu zarządzania oraz zdywersyfikowanemu portfolio, jest słuszna i opłacalna. To także dobry prognostyk na przyszłość, zwłaszcza na kolejny kwartał i okres letni. Liczymy, że w tym czasie uda nam się utrzymać odpowiednią dynamikę wzrostu, co przełoży się na satysfakcję również naszych Akcjonariuszy – mówi Dariusz Kowalik, Członek Zarządu i Dyrektor Finansowy w Mex Polska SA.

Kapitał własny grupy kapitałowej Mex Polska na dzień 31 marca 2024 r. wynosił ponad 17,3 mln zł.

Mex Polska SA wraz ze spółkami powiązanymi organizacyjnie i kapitałowo tworzą solidną grupę kapitałową, która zarządza obecnie 48 lokalami gastronomicznymi. W portfolio Grupy znajduje się kilka popularnych konceptów: The Mexican, PanKejk, Prosty Temat, Pijalnia Wódki i Piwa oraz Chicas&Gorillas.

Dwa ostatnie koncpepty należą do segmentu bistro, czyli najbardziej dochodowego obszaru Grupy, który jest cały czas rozwijany i dostosowywany do potrzeb klientów i rynku gastronomicznego.

Kluczowym celem Mex Polska pozostaje dalsze skalowanie przychodów, poprzez ciągłą rozbudowę swoich sieci i poszukiwanie coraz to atrakcyjniejszych lokalizacji.

W najbliższych miesiącach Grupa Mex Polska planuje uruchomienie 5 nowych lokali, między innymi w Krakowie i Katowicach.