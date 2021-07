Michał Gołębiewski dołącza do zarządu polskiego oddziału Microsoft

Polski oddział Microsoft rozszerza zespół ścisłego kierownictwa firmy. Od lipca 2021 roku Michał Gołębiewski jest odpowiedzialny za współpracę z klientami Microsoft z sektora SMC, czyli małych i średnich przedsiębiorstw. Jego rolą będzie wspieranie ich w obszarze transformacji technologicznej z wykorzystaniem rozwiązań firmy Microsoft i rozwój Polskiej Doliny Cyfrowej.

Michał Gołębiewski jest doświadczonym menedżerem działającym w branży nowych technologii od ponad 25 lat. Od 1996 roku jest związany z Microsoft. W międzyczasie pełnił w firmie różne role, m.in. jako Manager ds. Operacyjnych w Polsce, czy Dyrektor Operacyjny i Marketingu w Rumunii i w Malezji, gdzie był odpowiedzialny m.in. za wdrażanie nowych strategii marketingowych, rozszerzanie sprzedaży, wzmacnianie obecności marki na lokalnym rynku oraz rozbudowę sieci partnerów Microsoft.

„Sektor małych i średnich firm to oś polskiej gospodarki. Przedsiębiorstwa te generują blisko 75 proc. PKB naszego kraju. Tym bardziej istotna jest ich bezpieczna i dynamiczna transformacja w oparciu o najnowsze technologie i gotowość do wykorzystania potencjału chmury obliczeniowej. Bardzo cieszę się, że wraz z nową rolą będę mógł wspierać naszych klientów i partnerów w tym obszarze, wspólnie z nimi pracując, aby najliczniejsza grupa użytkowników Polskiej Doliny Cyfrowej korzystała z innowacji i potencjału, który przynosi chmura obliczeniowa. Cieszę się również, że po blisko 11 latach pracy w różnych krajach mam okazję wrócić do Polski. Wierzę, że będę w stanie wykorzystać międzynarodowe doświadczenie i wspierać cały polski zespół SMC w rozwijaniu potencjału chmury w Polsce” – powiedział Michał Gołębiewski.