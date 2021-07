PragmaGO notuje w czerwcu rekord liczby Klientów, 450 mln obrotu w I H 2021r.

Fintechowa spółka PragmaGO SA poinformowała, że w czerwcu 2021 zanotowała kolejny rekord zrealizowanych obrotów oraz ilości Klientów. Spółka sfinansowała w tym miesiącu należności o wartości 85 mln zł (179 % r/r) dla prawie 2 tys. Klientów (niemal 300 % r/r).

„Czerwiec był dla nas kolejnym rekordowym miesiącem, tym razem zarówno pod względem obrotów, jak i ilości Klientów, którzy skorzystali z naszych usług finansowania. Cieszy mnie szczególnie to, że tak wielu przedsiębiorców korzysta z naszych usług, a ich liczba tak dynamicznie rośnie – jeszcze pół roku temu obsługiwaliśmy 1200 firm mniej. Co ważne, ten wzrost jest zarówno efektem naszej aktywności w segmencie e-commerce (m.in. projekt odroczonej płatności realizowany na platformie Allegro Biznes), jak i efektem dużego zainteresowania finansowaniem Klientów z pozostałych segmentów, którzy widzą w naszych onlinowych produktach i procesach mocne wsparcie swoich biznesów.” – komentuje Tomasz Boduszek, CEO PragmaGO.

PragmaGO podkreśla, że wyróżnia ją nie tylko onlinowy charakter produktów ale też ich wielość, kompleksowość obsługi w zakresie finansowania obrotowego Klientów z obszaru MSP. Znajdziemy tu zarówno produkty faktoringowe w kilku wersjach dostosowanych do wielkości i specyfiki działania Klientów, jak i finansowanie pożyczkowe dla Klientów, którzy np. realizują sprzedaż gotówkową lub konsumencką.

„Można powiedzieć, że kolejny raz świetnie zagrała większość elementów naszej multiproduktowej orkiestry. Wierzymy, że to nasza duża przewaga konkurencyjna oraz to, że przygotowujemy dla naszych Klientów i Partnerów kolejne, nowe odsłony produktów finansowania. W tym roku na pewno pojawi się jeszcze kilka ciekawych propozycji i dla e-commerce i dla Klientów realizujących sprzedaż i świadczących usługi poza internetem.” – podkreśla Tomasz Boduszek.

Czego PragmaGO spodziewa się po nowych produktach?

„Na pewno zwiększą one atrakcyjność PragmaGO dla naszych Klientów i Partnerów, przyspieszą tempo wzrostu ilości Klientów, a także będą bardzo dużym impulsem w kolejnych etapach budowy dystrybucji systemowej (sprzedaży usług w ekosystemach Partnerów do ich Klientów). Jeśli chodzi o wpływ na obroty PragmaGO to będą one silnie oddziaływać już w 2022 r. Pomogą nam też jeszcze mocniej przyspieszać w 2021 r.: będziemy chcieli w 2 H sfinansować Klientom znacznie więcej niż 450 mln zł z I H.”. – komentuje CEO PragmaGO.