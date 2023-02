Microsoft Windows 11 Home czy Pro?

System operacyjny to najważniejsze oprogramowanie na komputerze bądź laptopie. Zdecydowanym faworytem na rynku produktów technologicznych tego typu jest firma Microsoft. Najnowszą propozycją od marki jest Windows 11, stworzony w wersji Home oraz Pro. Jaki wariant sprawdzi się w przypadku klienta indywidualnego, na jaki natomiast zdecydować powinien się klient biznesowy?

Windows 11 Home – zawartość oprogramowania

Firma Microsoft słynie z tworzenia niezawodnych systemów operacyjnych, dedykowanych każdemu rodzajowi urządzenia. Doskonale sprawdzają się one zarówno w warunkach domowych, jak i na sprzęcie firmowym, niezależnie od branży, w jakiej przedsiębiorstwo działa. Najnowsza wersja oprogramowania systemowego Windows 11 od Microsoft pojawiła się na rynku pod koniec 2021 roku. System operacyjny dostępny jest w dwóch wersjach – Home oraz Pro – dzięki czemu klient bez problemu znajdzie idealne oprogramowanie dla swojego urządzenia.

Windows 11 Home to propozycja zarówno dla klienta indywidualnego, jak i wariant ten spokojnie wykorzystywany może być także w celach komercyjnych. Oprogramowanie systemowe zapewnia użytkownikowi znacznie unowocześnioną oraz ulepszoną przestrzeń do pracy, nauki i rozrywki. W Windows 11 producent zawarł takie programy jak: Microsoft Store, Microsoft Edge, Microsoft Teams, Windows Defender, PowerPoint, OneDrive, Poczta, Eksplorator plików, Twój telefon czy Zdjęcia.

Indywidualnie wygenerowany klucz licencyjny

Aby móc legalnie nabyć dożywotni klucz licencyjny konieczne jest skorzystanie z oferty renomowanego sprzedawcy, który zajmuje się sprzedażą tego typu produktów. Możliwość zakupu klucza w formie cyfrowej jest niezwykle łatwa i wygodna, bowiem użytkownik nabywa system operacyjny poprzez sklep internetowy. Następnie po zaledwie kilkunastu minutach na jego skrzynce pocztowej pojawia się indywidualnie wygenerowany klucz licencyjny. Oczywiście w asortymencie sklepu znajdziemy także inne propozycje od firmy Microsoft – np. najnowszą wersję pakietu biurowego Office 2021 lub nieco starszy pakiet Office 2019.

Microsoft Windows 11 Pro stworzony został z myślą o wykorzystaniu komercyjnym. Jest to zatem produkt przeznaczony dla klienta biznesowego. Względem poprzednich wersji oprogramowanie wyśrodkowało ikony – pasek zadań i wyszukiwanie. News Feed to natomiast rozbudowane narzędzie, w którym znajdziemy najważniejsze informacje ze świata. Nowy wygląd sklepu Microsoft Store pozwala szybciej znaleźć wybrane aplikacje. Zmiany widoczne są także w odniesieniu do Microsoft Edge, gdzie użytkownik otrzymuje możliwość zmiany układu okien.