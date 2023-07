Mikrosatelita EagleEye od Creotech przeszedł pomyślnie testy środowiskowe, Spółka do końca roku przystosuje 2000 m2 zaplecza produkcyjnego

Creotech Instruments z powodzeniem realizuje kolejne fazy swojego kluczowego projektu w segmencie kosmicznym, czyli budowy polskiego mikrosatelity obserwacyjnego EagleEye. Pomyślnie zakończone testy środowiskowe miały na celu sprawdzenie czy satelita spełnia wymagania niezbędne do wystrzelenia na orbitę oraz czy jest odporny na warunki panujące w kosmosie. Wszystkie etapy badań EagleEye przeszedł pomyślnie, potwierdzając tym samym swoją niezawodność i zwiększając bezpieczeństwo planowanej w 2024 roku misji satelitarnej. Testy odbyły się w Centrum Badań Kosmicznych PAN oraz w Berlinie, przy udziale firmy Exolaunch, która odpowiada za integrację satelity z rakietą Falcon 9 firmy SpaceX i zarządza misją. Projekt EagleEye zwieńczy rozwijany od kilku lat projekt autorskiej platformy satelitarnej HyperSat, która w przyszłości ma być szeroko komercjalizowana, m.in. w tym celu Creotech przystosuje około 2000 m2 powierzchni, w wynajmowanym od początku tego roku budynku w Piasecznie, do specjalistycznej produkcji elektroniki i montażu satelitów. Kwota podpisanej umowy to 3,7 mln zł netto. Pełne uruchomienie zaplecza produkcyjnego jest zaplanowane na grudzień 2023 roku.

– Wyniesienie na orbitę własnego satelity w ramach misji EagleEye będzie ważnym wydarzeniem dla Spółki. Z powodzeniem realizujemy kolejne etapy tego projektu, które przybliżają nas do momentu startu. Niedawno zakończyliśmy testy środowiskowe, które obejmowały m.in. symulację próżni, zmian temperatury, promieniowania słonecznego, a także testy wibracyjne. Przestrzeń kosmiczna to wymagające środowisko do pracy dla każdego urządzenia, dlatego tak kluczowe jest odtworzenie tych ekstremalnych warunków jeszcze gdy satelita jest na Ziemi i przetestowanie jego odporności oraz funkcjonalności. Nasze urządzenie z powodzeniem przeszło testy, tym samym spełniliśmy kolejne kryteria niezbędne do realizacji następnych etapów tego kluczowego dla naszej Spółki projektu. Przewidujemy, że na początku 2024 roku satelita EagleEye będzie gotowy do integracji z rakietą Falcon 9, amerykańskiej firmy SpaceX, która w 2024 roku wyniesie na orbitę naszego polskiego mikrosatelitę obserwacyjnego Ziemi. Tym samym zakończymy nasz wieloletni projekt autorskiej platformy satelitarnej HyperSat, którą – jak już informowaliśmy wcześniej – zamierzamy następnie szeroko komercjalizować. Wierzę, że to przełoży się na rosnące wyniki Spółki w kolejnych latach – komentuje dr hab. Grzegorz Brona, Prezes Zarządu Creotech Instruments S.A.

Satelita EagleEye przeszedł również testy radiacyjne w Narodowym Centrum Badań Jądrowych, które miały na celu sprawdzenie odporności systemów awionicznych na promieniowanie kosmiczne.

Postępy projektu EagleEye istotnie przybliżają Creotech Instruments do komercjalizacji swojej autorskiej platformy HyperSat. Aby móc obsłużyć przyszłe zapotrzebowanie na ofertę produktową Spółki, na początku roku Creotech rozpoczął najem nowego budynku o powierzchni 2800 m2 w Piasecznie. 17 lipca 2023 roku Spółka podpisała umowę na przystosowanie części z tej powierzchni, o wielkości około 2000 m2, do specjalistycznej produkcji elektroniki i montażu satelitów. Creotech będzie dysponować m.in. dwoma clean roomami o łącznej powierzchni 250 m2. Okres najmu budynku wynosi 7 lat i potrwa do 31.12.2029 roku, a kwota umowy dotyczącej przystosowania około 2000 m2 zaplecza produkcyjnego wynosi 3,7 mln zł netto. Uruchomienie specjalistycznej powierzchni jest zaplanowane na grudzień 2023 roku.

– Sektor kosmiczny przyspiesza, podmioty, które do niedawna zastanawiały się czy potrzebują własnego rozpoznania satelitarnego, dziś wysyłają już swoje zapytania ofertowe. Widzimy rosnące zainteresowanie ze strony firm prywatnych, a także organów krajowych m.in. Polski, która istotnie zwiększy swoją składkę do Europejskiej Agencji Kosmicznej. Chcemy odpowiedzieć na ten rosnący popyt i skorzystać z sytuacji rynkowej, dlatego z początkiem roku wynajęliśmy w Piasecznie na okres 7 lat budynek o łącznej powierzchni 2800 m2. Dziś podpisaliśmy umowę na przystosowanie znacznej części z tej powierzchni – około 2000 m2 – pod specjalistyczną obsługę elektroniki i montażu satelitów, w tym 250 m2 dwóch clean roomów, w których będzie odbywał się montaż satelitów. Uruchomienie tego zaplecza produkcyjnego nastąpi jeszcze w grudniu 2023 roku – dodaje dr hab. Grzegorz Brona.

Projekt satelity obserwacyjnego EagleEye o masie około 60 kg jest oparty na autorskiej platformie HyperSat, która pozwala na prowadzenie różnego rodzaju misji, od technologicznych i naukowych, poprzez misje obserwacyjne i telekomunikacyjne, aż po misje w daleki kosmos. Jej modułowa konstrukcja zapewnia pełną skalowalność w zakresie 25-100 kg, a w przyszłości także ponad 200 kg. Satelita EagleEye zostanie wyposażony w teleskop optyczny zaprojektowany przez Scanway S.A., zdolny do pozyskiwania wysokorozdzielczych obrazów Ziemi na poziomie około 1 m oraz komputer instrumentu opracowany przez Centrum Badań Kosmicznych PAN.

30 maja br. Creotech Instruments podpisał umowę z niemiecką spółką Exolaunch z siedzibą w Berlinie, w ramach której satelita EagleEye zostanie wyniesiony na orbitę na pokładzie rakiety Falcon 9, firmy SpaceX. Odbędzie się to za pośrednictwem firmy Exolaunch, która odpowiada za zarządzanie misją, świadczy usługi integracyjne i zapewnia własny system separacji mikrosatelitów CarboNIX.

Creotech Instruments jako jedyna firma w Polsce osiągnęła zdolność do budowy mikrosatelitów, czyli satelitów o wadze od 10 kg do 200 kg. Poza projektem EagleEye, współrealizuje również projekt PIAST, w ramach którego planuje umieścić na orbicie konstelację strzech satelitów obserwacyjnych, opartych na autorskiej platformie HyperSat.

Pod koniec maja br. spółka podpisała ze Skarbem Państwa – Agencją Uzbrojenia umowę na realizację projektu „Przemysłowe studium wykonalności projektu konstelacji mikrosatelitów optoelektronicznych Ziemi”, obejmujące fazę 0 i A przygotowania konstelacji zgodnie z metodologią ECSS (European Collaboration for Space Standarization). Projekt realizowany jest w konsorcjum, w którym liderem jest Creotech, natomiast członkiem Airbus Defence And Space, spółka z siedzibą we Francji.

Poza intensywnym rozwojem w segmencie kosmicznym, Creotech Instruments jest także wielokrotnie wybierany do przedsięwzięć o międzynarodowej skali w segmencie kwantowym.