Mimo wysokiej inflacji NBP nie zmienia swojej polityki pieniężnej

W tym tygodniu najważniejszym wydarzeniem dla złotego było posiedzenie NBP. Zgodnie z oczekiwaniami Narodowy Bank Polski nie zmienił stóp procentowych i potwierdził negatywny wpływ pandemii koronawirusa na polską gospodarkę. Ze względu na obecną sytuację w gospodarczą bank centralny jest więc gotowy do dalszego skupu obligacji rządowych. Można wnioskować, że NBP nadal preferuje słabego złotego, co wskazuje, że prawdopodobnie w dalszym ciągu jest gotowy do interwencji.

Para walutowa PLN/EUR prawdopodobnie nadal będzie miała problem z zejściem znacznie poniżej poziomu 4,5. W związku z tym, pomimo wysokiej inflacji, polityka pieniężna prawdopodobnie pozostanie bardzo luźna. Z drugiej strony, prawdopodobieństwo, że NBP obniży stopy procentowe do poziomu ujemnego jest nadal niskie. Można zatem oczekiwać, że nie zmieni on stóp procentowych w najbliższej przyszłości i podstawowa stopa referencyjna pozostanie na poziomie 0,1%.

Warto również wspomnieć o wynikach niemieckiej produkcji przemysłowej. Niestety, w lutym produkcja spadła o 1,6% m/m i tym samym nie osiągnęła wyniku zgodnie z oczekiwaniami rynku, co nie jest korzystne również dla polskiego przemysłu.

W tym tygodniu złoty się umocnił, częściowo korygując straty z ostatnich dwóch miesięcy. W ten sposób w piątek rano kurs wyniósł 4,55 PLN/EUR. Natomiast kurs eurodolara wzrósł w ciągu ostatnich kilku dni i na koniec tygodnia wyniósł 1,189 USD/EUR.

Roksana Cicha, analityczka instytucji płatniczej AKCENTA