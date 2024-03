Minister Nitras: jednym z celów polskiej polityki zagranicznej będzie promocja Polski jako bezpiecznej destynacji turystycznej

„Promujemy Polskę jako bezpieczną destynację turystyczną. To nasz kierunek polityki zagranicznej”.

– Nasz cel jest taki, by turystyka stanowiła 5% PKB . Kurorty nad Bałtykiem nie mają się czego wstydzić. Świnoujście, Kołobrzeg czy Międzyzdroje to miejscowości nadmorskie na europejskim poziomie – mówi Hanna Mojsiuk, prezes Północnej Izby Gospodarczej w Szczecinie. W piątek odbyła się konferencja „Re-start w podejściu do turystyki – nowe projekty i perspektywy”. – Pierwszy raz udało nam się wpisać w kierunkach polityki zagranicznej państwa na rok 2024 promocję polski jako bezpiecznej destynacji turystycznej – mówi Sławomir Nitras, Minister Sportu i Turystyki.

„Turystyka to sektor gospodarki, który najlepiej wykorzystał fundusze europejskie”

Konferencja organizowana przez Północną Izbę Gospodarczą zgromadziła w Świnoujściu ponad 300 uczestników. Wśród gości dominowali przedsiębiorcy związani z sektorem hotelarskim, turystyką i gastronomią. Nie brakowało także samorządowców oraz przedstawicieli świata nauki.

– Nasza obecność tutaj świadczy o tym, że jesteśmy do dyspozycji przedsiębiorców z sektora turystycznego. To, że jesteśmy tutaj w składzie ministerialnym świadczy o tym, jak poważnie myślimy o rozwoju turystyki. Świnoujście może być przykładem jak w ostatniej dekadzie zmieniła się turystyka w Polsce. Zmieniło się całe wybrzeże, oferta, infrastruktura, ludzie, to wszystko się rozbudowało i rozwinęło i jest obecnie na najwyższym poziomie. Polska oferta turystyczna w dekadę przeszła drogę rozwoju, która mogłaby zająć 30-40, a nawet 50 lat. Turystyka to sektor polskiej gospodarki, który najlepiej wykorzystał fundusze europejskie. To pokazuje, że to nie jest tylko poprawa infrastruktury, ale i tworzenie miejsc pracy i generowanie rozwoju całej naszej gospodarki. To jest dobry punkt wyjścia na przyszłość – mówi Sławomir Nitras, Minister Sportu i Turystyki.

Minister Nitras zaproponował organizację wielkiego kongresu polskiej turystyki w Świnoujściu.

– Ten kongres powinien odbyć się w Świnoujściu. Chciałbym, by Polska lepiej poznała Świnoujście, bo mam takie wrażenie, że to kurort, który jest znany w Europie bardziej niż w Polsce. Musimy to zmienić – dodał Minister Nitras. – Ruszamy z KPO i programem, który będzie wspierać turystykę. Umowy zostały podpisane. Mechanizm ten miał wspierać przedsiębiorców po pandemii. Mam nadzieję, że ten mechanizm pomoże przedsiębiorcom, choć jesteśmy świadomi jak mocno KPO jest opóźnione – mówił dalej Minister Sportu i Turystyki. Środki z KPO dla turystyki to 1,2 miliarda złotych.

3 miliony turystów w Świnoujściu w roku 2023. Polska turystyka ma perspektywy, ale przedsiębiorcy mówią także o potrzebach

Przedsiębiorcy mieli okazję zadawać pytania przedstawicielom Ministerstwa Sportu i Turystyki, Polskiej Organizacji Turystycznej czy Północnej Izby Gospodarczej w Szczecinie. Wśród postulatów było wsparcie turystyki uzdrowiskowej w Polsce, budowa infrastruktury parkingowej w kurortach nadmorskich czy kwestie związane z konkurencją najmu krótkoterminowego w kontekście kondycji sektora HoReCa. Jeden z tematów dotyczył także budowania produktów turystycznych, które całorocznie będą budzić zainteresowanie turystów z Polski i z Europy.

– Żyjemy w czasach, gdy nareszcie z czystym sumieniem możemy powiedzieć, że Pomorze Zachodnie dysponuje całorocznymi, nadmorskimi, tętniącymi życiem kurortami. To zawsze było wielkie marzenie przedsiębiorców i władz samorządowych, by nasze nadmorskie miejscowości żyły nie tylko od majówki do końca września, ale także jesienią, zimą i wczesną wiosną. Rozwój turystyki na Pomorzu Zachodnim jest dynamiczny, a wiemy jak poważnym problemem i ciosem była pandemia koronawirusa. Szykujemy się na rekordowe zainteresowanie w te wakacje. Wiemy, że turyści z Czech, Słowacji czy Skandynawii coraz poważniej i intensywniej zastanawiają się nad tym czy spędzić u nas wakacje – mówi Hanna Mojsiuk, prezes Północnej Izby Gospodarczej w Szczecinie.

– Cieszymy się, że Pan minister zagościł w Świnoujściu. Chcemy lobbowania za takimi miejscowościami jak Świnoujście. Warszawa widzi nas jako gminę, która ma 40 tysięcy ludzi, a należy pamiętać, że w naszym mieście w 2023 roku wykupiło nocleg 3 miliony ludzi. Turyści zostawiają w naszym mieście setki milionów złotych. Jednorazowo w Świnoujściu przebywa kilkadziesiąt tysięcy osób, a w sezonie nawet powyżej 100 tysięcy osób. Ci ludzie mają prawo do poczucia bezpieczeństwa i odpowiedniej opieki. Potrzebujemy lobbingu, by myśleć o nas inaczej niż o pasywnej gminie – mówi Piotr Kośmider, prezes Północnej Izby Gospodarczej w Świnoujściu.