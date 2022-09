Minutor Energia podnosi moc budowanego wielkoskalowego magazynu energii

Minutor Energia, notowana na New Connect spółka, która specjalizuje się w sprzedaży fotowoltaiki i produkcji magazynów energii, podała, że spółka zależna, MTR Farm PV2 sp. z o.o. otrzymała zgodę na podniesienie mocy przyłączeniowej do sieci elektroenergetycznej budowanego magazynu wielkoskalowego do 8 MW oraz zwiększenie jego pojemności do 16 MWh. W sierpniu tego roku spółka informowała, że uzyskała warunki przyłączenia dla magazynu o mocy do 2,5 MW i pojemności 8 MWh budowanego w mieście wojewódzkim.

­– Obecna sytuacja geopolityczna i związane z nią zagrożenie blackoutu pokazuje jak ważne są stałe i stabilne dostawy energii elektrycznej. Jednym z kierunków, który zapewnia krajom i regionom większą przewidywalność zużycia jak również jego bilansowanie w momentach szczytowanego zapotrzebowania są magazyny energii. Zdecydowaliśmy więc zawnioskować o zwiększenie mocy budowanego wielkoskalowego magazynu, który stanie w samym centrum miasta wojewódzkiego i taką zgodę otrzymaliśmy. – powiedział Zbisław Lasek, prezes Grupy MINUTOR Energia.

W sierpniu MINUTOR informował, że jego spółka zależna, MTR Farm PV2 sp. z o.o. zawarła także umowę dzierżawy gruntu na 15 lat o powierzchni 75 m2, na której ulokuje magazyn energii. Wartość czynszu dzierżawnego nie odbiega od średnich rynkowych w tego typu umowach. W związku ze zwiększeniem mocy i pojemności magazynu jego zakładany termin oddania do użytkowania zostaje przesunięty na II połowę 2023 r.

– Wierzmy, że trwająca na Ukrainie wojna i wynikający z niej kryzys energetyczny przyczyni się do przyspieszenia budowania przez Europę niezależności energetycznej. A jednym z najważniejszych jej kierunków są odnawialne źródła energii jak również jej magazynowanie – powiedział Zbisław Lasek, prezes Grupy MINUTOR Energia.

MINUTOR Energia prowadzi obecnie emisję akcji serii D o wartości do 3 mln zł, której celem jest m.in. podwyższenie kapitału zakładowego w spółce-córce, odpowiadającej za produkcję magazynów energii.