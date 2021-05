Mocny początek roku 2021 w wynikach Columbus Elite

17 maja zostały opublikowane wyniki Columbus Elite za pierwszy kwartał 2021 roku. Po sukcesie 2020 roku, Spółka podobnie jak cała Grupa Kapitałowa Columbus utrzymuje tempo rozwoju, potwierdzone wynikami i wzrostem dochodu. Znaczące środki za pierwszy kwartał 2021 roku przeznaczone zostały na rozwój technologii, szkoleń, zwiększenia kapitału ludzkiego oraz konkurencyjności.

W ciągu dwóch lat istnienia Spółki łączna moc zamontowanych instalacji to 67 MW, co dało liczbę ponad 15 000 zainstalowanych mikroinstalacji na domach Klientów w całej Polsce. To kolejny krok w stronę realizowania przyjętej przez Unię Europejską strategii Zielonego Ładu, który ma na celu osiągnięcie całkowitej neutralności klimatycznej dla całej Europy do 2050 roku. Columbus Elite to bezkonkurencyjny przykład firmy, która pomimo trudnej sytuacji gospodarczej pokazuje swoją innowacyjność na rynku OZE.

W pierwszym kwartale 2021 roku Spółka wprowadziła na rynek Zieloną Franczyzę, pierwszą w Polsce ofertę franczyzową w branży OZE. Jest to efektywne rozwiązanie dedykowane mniejszym jak i większym przedsiębiorcom, którzy chcą wejść na rynek OZE z pełnym zapleczem technologicznym jak i logistycznym, jaki gwarantuje Grupa Kapitałowa Columbus. Oferta przystosowana jest do wciąż niestabilnej sytuacji gospodarczej, dając możliwości zrównoważonego rozwoju przedsiębiorcom. Współpraca z silną marką jaką jest Columbus Elite, daje szansę na rozbudowę własnego biznesu przez kolejne kilkanaście lat. Dzięki współpracy w formacie franczyzy partnerzy biznesowi Columbus Elite mogą oferować Klientom innowacyjną technologię paneli fotowoltaicznych, pomp ciepła oraz już w najbliższych miesiącach ładowarek do samochodów elektrycznych.

Również w pierwszym kwartale Grupa Kapitałowa Columbus opracowała rewolucyjną usługę kompleksową, dzięki której klienci Grupy nie tylko będą mogli sprzedawać wyprodukowaną energię ale również przesyłać ją w dowolne miejsce na terenie całej Polski, z 100% gwarancją zielonej energii. Dzięki spółce dystrybucyjnej w Grupie Kapitałowej już realizowane są zapisy do programu Prąd Jak Powietrze, umożliwiające bilansowanie 1:1.

Jak mówi Prezes Columbus Elite Paweł Bednarek: Zielona Franczyza to partnerstwo, wsparcie w digitalizacji procesów operacyjnych, szkolenia produktowe, techniczne i operacyjne oraz siła marki ogólnopolskiej. Dzięki dynamicznym działaniom i analizie rynku zoptymalizowaliśmy model franczyzowy tak, aby odpowiadał na potrzeby każdego Nowoczesnego Przedsiębiorcy. Zapewniamy pełne wsparcie podmiotom na różnym stopniu zaawansowania, cieszymy się ich sukcesami biznesowymi. Dajemy dostęp do przyszłości.

Odnawialne źródła energii to w przeciągu kilku ostatnich lat jedna z najszybciej rozwijających się branż na świecie. Dotrzymanie tempa innowacjom technologicznym to jedyne rozwiązanie, które pozwala utrzymać i efektywnie rozbudowywać organizację. Jak podkreśla Rafał Kołłątaj, wiceprezes Columbus Elite: dzięki progresywnemu nastawieniu i zapleczu technologicznemu naszej Grupy Kapitałowej, możemy naszym Klientom zagwarantować najwyższej jakości kompleksową usługę. Inwestycja w nowatorską technologię perowskitów, pozwoli całej Grupie Kapitałowej już wkrótce zrewolucjonizować rynek. Columbus Elite już dziś buduje silną strukturę sprzedażową, opartą na własnej sieci agentów jak i Zielonej Franczyzie, która gwarantuje dotarcie do dużej ilości Klientów, w maksymalnie krótkim czasie.

Misją Columbus Elite przede wszystkim jest troska o środowisko. Każdego dnia budujemy lepszą przyszłość dla kolejnych pokoleń. Tylko i wyłącznie wspólną pracą jesteśmy w stanie realnie wpływać na zmiany, jakie są potrzebne by zatrzymać zmiany klimatyczne. Czas na dywagacje się skończył, natura potrzebuje naszych działań już teraz. Dlatego robimy co w naszej mocy by odnawialne źródła energii stały się naturalnym wyborem dla ludzi posiadających domy, firmy i gospodarstwa rolne.

Jak powiedział Paweł Bednarek: To dzięki unikatowemu systemowi sprzedaży i innowacyjnym metodom zespół współpracowników Columbus Elite skutecznie buduje zawodową organizację w branży OZE. Celem Spółki jest dołożenie cegiełki w tworzeniu lepszych warunków życia dla obecnych i przyszłych pokoleń poprzez propagowanie zmian, jakie dają odnawialne źródła energii.