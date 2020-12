Mutacja wirusa SARS-cov-2, jedyny polski test różnicujący COVID-19 i grypę identyfikuje nową mutację z Wielkiej Brytanii

Test różnicujący COVID-19 i grypę, MediPAN-COVID+Flu został stworzony przez poznańskich naukowców z Instytutu Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk (ICHB PAN) we współpracy z firmami Polpharma, Medicofarma i Future Synthesis. Test MediPAN-COVID+Flu był konsultowany z ekspertami z Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego Państwowego Zakładu Higieny (NIZP-PZH) na każdym etapie tworzenia. MediPAN-COVID+Flu jest bardzo szybkim i wiarygodnym narzędziem, pozwalającym na odróżnienie, czy badany pacjent jest zakażony wirusem SARS-CoV-2, czy wirusem grypy i pozwala na wykrywanie obu wirusów niezależnie od ich wariantów. Pomimo pojawiających się mutacji test jest w stanie wykryć wirusa grypy A i B, grypę pandemiczną, ale, co bardzo ważne, także różne warianty genetyczne wirusa SARS-CoV-2, w tym opisany w ostatnich dniach wariant VUI-202012/01 znany jako mutacja angielska. Twórcy MediPAN-COVID+Flu wyprodukowali unikalną platformę do elastycznego projektowania i syntezy składników testu, co pozwala na ich szybkie dopasowywanie do mogących pojawić się w przyszłości kolejnych mutacji wirusów. Elastyczność składników testu i zachowanie jego czułości niezależnie od nowych wariantów wirusów sprawia, że MediPAN-COVID+Flu jest obecnie najlepszym rozwiązaniem do jednoczesnej diagnostyki COVID-19 i grypy na rynku.

MediPAN-COVID+Flu jest zintegrowanym testem genetycznym, który wykrywa dwa wirusowe geny SARS-CoV-2, grypę A i B w jednej reakcji. Utrzymuje wysoką wiarygodność reakcji wykrywających wirusy (>99%) i został tak zaprojektowany, aby omijać miejsca w wirusie, gdzie dochodzi do największej liczby mutacji. Test MediPAN-COVID+Flu jest nakierowany na powiększające się zagrożenie epidemiczne i powstawanie nowych mutacji wirusa SARS-CoV-2 oraz pojawiających się coraz częściej współistniejących infekcji COVID-19 i grypy.

Prototyp testu został stworzony przez naukowców Instytutu Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk przy aktywnym wsparciu partnerów gospodarczych oraz Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego Państwowego Zakładu Higieny. Naukowcy NIZP PZH wspierali rozwój testu w zakresie opracowania założeń rozwoju na każdym jego etapie. Polpharma, jako doświadczony partner biznesowy wzmacniała proces naukowy na każdym etapie rozwoju testu, natomiast Medicofarma zapewniła produkcję MediPAN-COVID+Flu, we współpracy z poznańską biotechnologiczną firmą FutureSynthesis, która jest producentem kluczowych komponentów testu.