Na co zwrócić uwagę, wdrażając płatności online w e-sklepie?

Rynek e-commerce przeżywa w ostatnim czasie prawdziwy rozkwit – w internecie nieustannie pojawiają się nowe sklepy online. To efekt m.in. pandemii COVID-19, która spowodowała wzrost popularności zakupów w sieci. W internecie można kupić niemal wszystko, jednak należy pamiętać o odpowiedniej obsłudze płatności. Na co należy zwrócić uwagę przy przyjmowaniu transakcji elektronicznych?

System płatności online – bezpieczeństwo przede wszystkim

Sklepy internetowe mają wiele zalet – do najważniejszych z nich należy zaliczyć możliwość dokonywania zakupów z dowolnego miejsca i o dowolnej porze. Nie można jednak pominąć potencjalnych zagrożeń, które skupiają się przede wszystkim wokół bezpieczeństwa i prywatności. Transakcje online wymagają przekazania bardzo wrażliwych danych – z tego względu niezbędne jest zadbanie o odpowiednią ochronę.

Wdrażając płatności online, należy w pierwszej kolejności zwrócić uwagę na zabezpieczenia. Najlepszym wyborem będą zaufani dostawcy usług płatniczych, którzy funkcjonują na rynku co najmniej od kilku lat. Konieczne jest także zweryfikowanie standardów bezpieczeństwa – niezbędna będzie solidna kontrola płatności, jak również obsługa szyfrowania SSL. To wymagania, które spełnia m.in. firma eService.

Formy płatności w sklepach online

Kolejnym obszarem, który należy przeanalizować przed wdrożeniem płatności internetowych, jest wybór konkretnych rozwiązań związanych z przetwarzaniem transakcji. Głównym czynnikiem będą potrzeby klientów – niektórzy mogą preferować płatność kartą online, z kolei inni systemy takie jak BLIK czy bramki płatności zintegrowane z systemami bankowymi. W większości przypadków najlepszym rozwiązaniem będzie po prostu udostępnienie jak największego wyboru form płatności. Firmy udostępniające usługi z zakresu przetwarzania płatności zazwyczaj zapewniają dostęp do co najmniej kilku metod, dzięki czemu spełnienie wymagań klientów nie powinno stanowić problemu. Jedną z takich firm jest eService: to agent rozliczeniowy obsługujący m.in. transakcje kartą, przelewy Blik czy przelewy wykonywane przez system pay-by-link.

Pay-by-link – wygodna metoda płatności w e-commerce i branży usługowej

Branża usługowa to sektor, w którym zdecydowana większość rezerwacji jest umawiana online, przez stronę dostawcy lub z użyciem zewnętrznego serwisu. Warto zatem zadbać, by klienci, którzy nie chcą płacić gotówką mogli dokonać płatności w wygodny sposób, najlepiej bez odchodzenia od komputera lub telefonu. W takiej sytuacji perfekcyjnie sprawdzą się systemy typu pay-by-link, które pozwalają na zrealizowanie transakcji poprzez automatycznie wypełniony formularz dostępny pod wygenerowanym odnośnikiem.

Takie rozwiązanie jest szczególnie atrakcyjne w hotelarstwie, gastronomii, usługach kosmetycznych i innych częściach sektora usługowego, jednak może sprawdzić się również w sklepach online. Jednym z przykładów systemów pay-by-link dostępnych w Polsce jest SafeLink oferowany przez eService. SafeLink łączy bezpieczeństwo z komfortem obsługi i możliwością personalizacji komunikatów przekazywanych klientom, dzięki czemu może skutecznie usprawnić obsługę płatności w wielu firmach.

Integracja systemu sklepu z systemem płatniczym

Nie bez znaczenia jest także możliwość zintegrowania metod płatności z wykorzystywanym już systemem sklepu online. Takie rozwiązanie pozwala na zautomatyzowanie wielu procesów – szczególnie tych związanych z rozliczeniami czy kontrolą stanów magazynowych. Po dokonaniu wyboru operatora płatności warto także co jakiś czas sprawdzać, czy każdy z dostępnych kanałów działa prawidłowo. W ten sposób można wykryć ewentualne problemy i stale utrzymywać wysoką jakość świadczonych usług, co przełoży się na większe zadowolenie klientów, a tym samym – wyższe zyski dla e-sklepu.